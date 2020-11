Tag 2 nach der Entkoppelung Staat vom Volk

Ich habe heute eine Mail von Mario Walz erhalten, deren Inhalt ich gerne mit Euch teilen möchte:

Mario Walz

Hallo Ihr Lieben.

Kein Tag, an dem nicht etwas weltbewegendes geschieht. Aktuell schlägt eine Nachricht die andere… oftmals sind es eher negative Informationen, die nun hochkommen, aber wie man ja weiß, steckt in allem auch etwas Gutes. Auch wenn es schwer zu finden ist. In dem noch immer ungeklärtem Wahlchaos in den USA (auch wenn die Medien vorschnell den Herrn Biden zum Präsidenten erkoren haben, obschon die dafür zuständige Behörde sich immer noch nicht geäußert hat), liegt die Kraft, den gesamten demokratischen Irrsinn WELTWEIT aufzudecken. Ich sag nur DOMINION.

Jedes Land, das seine Wahlen mit dieser Software berechnet hat, müsste jetzt beginnen, die Stimmen noch einmal zu zählen. Insofern hat dieser immense Wahlbetrug, der gerade stattfand und der, wie so vieles in der letzten Zeit, endlich ans Tageslicht kommt (denn diese Praktiken der Wahlfälschung mittels dieser Software gibt es schon lange), auch etwas positives: Er zeigt die Machenschaften der bisher heimlich arbeitenden Mächte im Hintergrund der Scheindemokratien.

Ebenso verhält es sich jetzt mit dem gestern durchgewunkenen Ermächtigungsgesetz 2.0. Wieder einmal wurde für das vermeintliche Wohl des Volkes ein Gesetz vom Bundestag verabschiedet, das dem Staat uneingeschränkte Macht zuschiebt… wo haben wir das schon einmal erlebt? Ja: 1933. Und wieder wiederholt sich etwas…

Das Gute daran ist, dass wir exakt sehen können, welche Politiker wo stehen. Sie haben jetzt ihre Maske endgültig abgenommen und sich als das „geoutet“, was sie wirklich sind: Stiefellecker eines widerlichen und unmenschlichen Systems.

Es zeigt ebenso, dass eine Form der Demokratie, wie wir sie leben, nicht funktioniert, da in diesem System allen Machtgierigen Tür und Tor geöffnet sind und das Wahlvolk seine Eigenermächtigung dabei aufgegeben hat. Und wenn es etwas gegen den Staat tun will, also seine Eigenermächtigung zurückhaben will, wird es mit Wasserwerfern und Tränengas in seine Schranken gezwängt.

Auch das war gut, weil es zeigt, wie der Staat heutzutage denkt und handelt.

Aber: Je enger der Raum zum Atmen, desto größer der Wille, frei zu werden. Und deswegen bin ich tatsächlich froh, dass dieses Ermächtigungsstück aufgeführt wird. Denn es wird jetzt noch mehr Menschen davon überzeugen, dass hier etwas völlig aus dem Ruder läuft.

Und diese Erkenntnis benötigen wir, um den Schritt zu gehen, der vor uns steht.

Zukunftsvisionen

Was uns bevorsteht, hab ich schon oft angedeutet und ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, meinen Optimismus abzulegen. Ich seh immer noch und klarer denn je, dass wir in eine Zeit gehen, die wundervoll sein wird. Aber dass WIR diese Zeit erschaffen müssen, durch unser Denken und Handeln!

Da kommen wir nicht drum herum – da die Menschen jene sind, die Realitäten schaffen – jenseits der natürlichen Prozesse der ERDE.

Diese Zukunft wird interessanterweise von vielen Menschen so gesehen – dazu ein Bericht weiter unten über Prophezeiungen. Darin wird beschrieben, wie Hypnotiseure in Sitzungen ihre Probanden nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft geschickt hatten und erstaunliches zutage brachten. Dazu erzählte kürzlich ein Freund, dass er mit einer Gruppe mehrerer Menschen ebensolch eine Meditation gemacht hatte, in welcher sie Schritt für Schritt in die Zukunft gereist waren.

In dem anschließenden Austausch kamen faszinierende Übereinstimmungen der Erlebnisse und Gefühle zutage. In all diesen Vorschauen zeigte sich, dass zunächst eine chaotische Zeit kommen wird, in der sich die Menschen „trennen“. Es gibt die hochmodernen durchtechnologisierten und krakenförmig aufgebauten Städte – und die freien Landgebiete. (Etwas, das ich schon seit vielen Jahren vorhersage… siehe www.parallel-gesellschaft.net). Spannend war, dass sich nach und nach diese Städte leerten und dann verschwinden.

Und das passt zu den Informationen, die ich von der ERDE bekomme.

Denn SIE will ja endlich aus dem Kampf und der Zerstörung herauswachsen und eine Welt, die auf Frieden und einem fürsorglichen Miteinander aufgebaut ist, strahlen.

Dazugibt es ja die jetzt freigeschaltete Ebene der 5. Dimension, die in Liebe schwingt. Wie das funktioniert hab ich an anderer Stelle geschrieben („Schöpfungsgeschichte 3.0“„ zum Beispiel)… Im Augenblick ist die ERDE dabei, sich auf eine große Reinigung vorzubereiten.

Ich kann mir vorstellen, dass demnächst dahingehend noch einiges auf uns zukommt, das unsere Aufmerksamkeit von dem aktuellen Versuch die Macht über die Menschen zu erwirken, ablenkt – hin zu zu wichtigeren Überlebensprozessen (Horche auf Deine Intuition!). Denn die Zerstörung der Natur muss endlich aufhören, was aber nicht geschehen wird – auch wenn es propagiert wird. Siehe den Wahnsinn mit den Elektroautos und den Windkrafträdern. Erneuerbare Energien Ja, aber nicht auf Kosten der Tierwelt und der Natur, dem Grundwasser und den dazu ausgebeuteten Menschen. Herrje…



Im Moment fühl ich mich wie in dem Film Avatar.

Als die Einheimischen sich gegen die Besetzer und Unterdrücker auflehnen und gegen diese kämpfen. Und zu verlieren scheinen.

Genau diesen Moment erleben wir gerade – den scheinbaren Verlust unserer Freiheit und die scheinbare Übernahme der Welt durch die lang vorbereiteten Handlungen der Machtelite.

ABER: Die dunkle Kraft hinter der Machtelite, die denen Wissen und die notwendigen Züge vorgelegt und eingegeben hatten, sind fast weg! Die alleingelassenen Machtmenschen sind aber nicht fähig, diese großen Pläne weiterhin ohne die Manipulation von „hinten“ (durch die nicht irdischen Kräfte) durchzuführen und drehen durch – indem sie kopflos tun, was sie tun…

Wodurch die Eliten sich verraten!

Kombiniert mit der neuen Energie, die alles hochdrückt, was unterdrückt oder heimlich oder verlogen ist, werden deren Versuche, die Welt zu übernehmen, bald implodieren. Und dann, wenn alles verloren scheint – kommen Kräfte in den bislang unterdrückten Menschen zutage, die diese bislang zurückgehalten hatten, mit denen sie ihre Befreiung angehen werden. Und dann kommt auch die ERDE, die ihrerseits aufräumt, wo es noch Blockierungen in ihrer natürlichen Gesundheit gibt.

Dazu hatte ich unlängst in der Meditation das Gefühl, als ob sich die ERDE zu bewegen scheint – zunächst energetisch… Wir werden sehen, wie sich diese Bewegung weiterentwickelt. Auch hier also eine positive Entwicklung.

Nur dass man es noch nicht sieht…

Andererseits kann ich seit zwei Wochen beobachten, wie sich die Menschen immer konkreter überlegen, wie sie sich und ihre Kinder in eine andere Ordnung bringen können. Wie sich sich befreien können, wie dieses Krakensystem überwunden werden kann. Dazu gibt es unzählige Ideen und Versuche – da kann sich ein jeder seinen Weg wählen.

Der nächste Schritt ist also das aktive Finden Gleichgesinnter, um sich zu begegnen und gemeinsam in die Veränderung zu gehen.

Heißt: Jetzt ist der Moment gekommen, sich seine Leute zu suchen und Gemeinschaften zu gründen. Und wie ich sehe, beginnt dieser Reigen zu tanzen…



Meiner Ansicht nach hat es keinen Sinn, die Energie in ein Kampf gegen ein untergehendes System zu stecken – wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass man das tun soll, was das eigene Gefühl vorgibt – auch wenn es einen in den „Kampf“ führt. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen, weil jeder seinen Anteil zur Entwicklung unserer Zukunft in sich trägt – auch wenn es nur ein vermeintlich kleiner Anteil ist.

Eine (klassische) Uhr braucht auch die kleinsten Zahnräder, um reibungslos zu funktionieren!

MEIN Weg ist nun mal so, dass ich nicht kämpfe, aber die Dreistigkeit habe, mir meine eigene Welt zu erschaffen, in der es NIEMAND und NICHTS gibt, das mich unterdrücken oder fremdbestimmen kann. Ich gehe meine Wege aus freiem Willen und vollen Herzens, auch wenn es erstmal unangenehm ist. Es zeigt sich aber, dass diese Lebensweise funktioniert.

Dazu eben meine unzähligen Tipps und Videos – das muss ich nicht wiederholen – aber: Ein freiheitliches Leben funktioniert nur mit Vertrauen in das Leben!

Und Vertrauen kommt erst, wenn man bereits so lebt, also ob man Vertrauen hätte – man muss da also das eigene Unsicherheitssystem überlisten und ein bisschen Vertrauensvorschuss leben…



In den nächsten Monaten wird sich das entwickeln, was so viele Menschen „gesehen“ haben. Aber es kann sich nur entwickeln, wenn wir Handeln und TUN, was in unserer Ideenwelt auf Verwirklichung wartet!



Folgend noch ein wunderbarer Text von White Eagle (Weißer Adler), einem Hopi Indianer aus dem Oktober 2020:

Dieser Moment, den die Menschheit gerade erlebt, kann als Pforte oder Loch betrachtet werden. Die Entscheidung, ins Loch zu fallen oder durch die Pforte zu schreiten, liegt an Euch. Wenn Ihr das Problem bedauert und rund um die Uhr Nachrichten konsumiert, mit pessimistischer Energie, dauernd nervös, werdet Ihr in dieses Loch fallen. Aber wenn Ihr die Gelegenheit ergreift, Euch selbst zu betrachten, Leben und Tod zu überdenken, für Euch und andere Sorge tragen, dann werdet Ihr durch das Portal gehen. Sorgt für Euer Zuhause, sorgt für Eure Körper. Verbindet Euch mit Eurer spirituellen Heimat. Wenn Ihr Euch um Euch selbst kümmert, kümmert Ihr Euch gleichzeitig um alle anderen. Unterschätzt nicht die spirituelle Dimension dieser Krise.

Nehmt die Perspektive eines Adlers ein, der von oben das Ganze sieht mit erweitertem Blick. Es liegt eine soziale Forderung in dieser Krise, aber genauso eine spirituelle. Beide gehen Hand in Hand. Ohne die soziale Dimension fallen wir in Fanatismus. Aber ohne die spirituelle Dimension fallen wir in Pessimismus und Sinnlosigkeit. Ihr seid vorbereitet, um durch diese Krise zu gehen. Nimm deinen Werkzeugkasten und verwende alle Werkzeuge, die Dir zur Verfügung stehen. Lerne Widerstand am Vorbild indianischer und afrikanischer Völker: Wir wurden und werden noch immer ausgerottet. Aber wir haben nie aufgehört zu singen, zu tanzen, ein Feuer zu zünden und Freude zu haben. Fühle Dich nicht schuldig, Glück zu empfinden während dieser schwierigen Zeiten. Es hilft überhaupt nicht, traurig und energielos zu sein.

Es hilft, wenn jetzt gute Dinge aus dem Universum kommen.

IT IS THROUGH JOY THAT ONE RESISTS!

Durch Freude leistet man Widerstand! Auch wenn der Sturm vorübergezogen ist, wird jeder einzelne von Euch sehr wichtig sein, um diese neue Welt wiederaufzubauen. Ihr müsst stark und zuversichtlich sein. Und dafür gibt es keinen anderen Weg, als eine schöne, freud- und lichtvolle Schwingung zu bewahren. Das hat nichts mit Entfremdung (Weltfremdheit) zu tun. Es ist eine Strategie des Widerstands. Im Schamanismus gibt es einen Ritus des Übergangs, genannt „die Suche nach Weitsicht“. Sie verbringen ein paar Tage allein im Wald, ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Schutz. Wenn sie durch die Pforte gehen, bekommen sie eine neue Sicht auf die Welt, weil sie sich ihren Ängste, ihren Schwierigkeiten gestellt haben.

Das ist es, was nun von euch verlangt wird: Erlaube dir, diese Zeit dafür zu nutzen, deine Rituale zum Suchen deiner Visionen auszuführen. Welche Welt möchtest du für dich erschaffen? Das ist alles, was du momentan tun kannst: Gelassenheit im Sturm.

Bleib ruhig, bete täglich. Mach es dir zur Gewohnheit, das Heilige jeden Tag zu sehen und anzutreffen. Gute Dinge entstehen daraus.

Was jetzt aus dir kommt, ist das Allerwichtigste.

Und singe, tanze, zeige Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe.

Insofern: Auf ins neue Land, „where no one has gone before…“



Im Licht der Veränderung, Mario Walz