Liebe Blockwarte, seht diese „Risse“

Ich bekam heute eine Freundschaftsanfrage auf Facebook. Als ich dort nachschaute, war einer der ersten Posts dieser der schweizer Musikerin Andrea Pfeifer, der mich sehr berührte, geht es doch um eine neue Art der Diskriminierung in diesen merkwürdigen Zeiten:

Andrea Pfeiffer – Bild: von Andrea mit ihrem Artikel veröffentlicht.

Ich fühle die Risse heute wieder stärker. Es gibt Tage, da wache ich bereits mit diesem Gefühl auf. Mein ganzes Energiesystem fühlt sich dann löcherig an. Wie einen alten, zerschlissenen Pullover trag ich es mit mir rum, kaum Hülle, kaum Schutz um mich herum. Jeder finstere Blick trifft mich dann bis ins Mark, jedes gehässige Wort brennt sich mir tief ins Herzgewebe.

Es ist nicht gut, mich der Außenwelt auszusetzen, wenn ich so dünnhäutig bin, aber es lässt sich oftmals nicht vermeiden. Heute ist einer dieser Tage. Ich habe schlecht geschlafen, fühle mich ausgelaugt, die Welt zerrt an mir. Immer wieder ertappe ich mich bei düsteren, grüblerischen Gedanken.

Als ich mich nach der Arbeit auf den Heimweg mache, wird mir beim Gedanken an den proppenvollen Bus bereits schlecht. Ich beschließe einen Umweg zu machen, um auf den etwas weniger ausgelasteten Zug auszuweichen.

Ich spaziere durch die sonnengeflutete Stadt, die mir heute besonders zweigeteilt vorkommt. Auf den Straßen und in den Läden drängen sich die Unmaskierten, aus dem vorbeifahrenden Tram gucken halbvermummte Gesichter heraus. Die Willkür und Widersprüchlichkeit der Maßnahmen springen einem sofort ins Auge und ich höre von immer mehr Menschen, die nichts davon mehr ernst nehmen können. Trotzdem halten die meisten von ihnen den Mund. Sie treffen sich zu geselligen Abenden, sitzen Seite an Seite und scheren sich einen feuchten Dreck um Hygienemaßnahmen – und am nächsten Tag montieren sie alle brav ihre Masken, sobald sie in den Zug steigen, um auch ja keine Angriffsfläche zu bieten. „Ich habe keine Lust auf die Konfrontationen“, höre ich häufig. Und ich kann es verstehen. Wirklich. Nach den vergangenen Wochen komme auch ich besonders an Tagen wie diesen an den Punkt, wo ich einfach nur untertauchen, hinter einer Maske aus Anonymität und Pseudo-Zugehörigkeit verschwinden möchte, anstatt alle Blicke auf mich zu ziehen und jedem mein nacktes, verletzliches Gesicht zu zeigen. Der Mist ist, ich kann keine Maske tragen. Ich hab’s probiert, das könnt ihr mir glauben. Aber aufgrund von gewaltvollen Erfahrungen in meiner Biographie löst alles, was mir Mund und Nase bedeckt, eine schrille Panik in mir aus. Wie ich erfahren habe, bin ich nicht die einzige mit diesem Problem. Das Aufsetzen der Maske wirkt bei manchen retraumatisierend, der Weg zur Arbeit wird zum Psychostress, denn manche Mitmenschen fühlen sich dazu ermächtigt, allen, denen es aus ihrer Sicht an Verantwortung mangelt, das Leben schwer zu machen. Manchmal macht mich das so wütend, dass ich aus der Haut fahren möchte. Diesem Scheiß muss ich mich aussetzen, weil unsere PolitikerInnen nach eigenen Angaben erklärt haben, dass Masken zwar kaum Nutzen, dafür aber umso mehr Signalwirkung haben. Irgendwie muss man die Bevölkerung ja daran erinnern, dass eine Killerseuche herrscht, sonst würden wir – aufgrund des Mangels an tatsächlich Erkrankten und Toten – alle zurückkehren zu unserem normalen, lebensgefährlichen Leben. Nicht auszudenken, sowas.

Ich steige also ohne Maske in den Zug und stelle erleichtert fest, dass er halb leer ist. Neugierige Blicke streifen mich, aber ich fühle keine nennenswerte Dissonanz. Niemand interessiert sich für mich, ich kann mich also entspannen.

Nach einigen Haltestellen steigen weitere Leute dazu und jemand setzt sich schnaufend ins Abteil quer hinter mir. Bald darauf spüre ich dieses seltsame Brennen, welches mich immer dann befällt, wenn mich jemand mit Blicken und Gedanken attackiert. Ich blicke mich um, ein älterer Mann stiert mich böse an. Ich wende mich wieder meinem Fenster zu, versuche den Mann und das Brennen zu ignorieren und mich auf die vorbeiziehende Landschaft zu konzentrieren. Wald, Wiesen, Felder, Straßen, alles in wunderschönes Licht getaucht, alles gut, bald bin ich zu Hause. Trotzdem bleibt mein Körper angespannt, mein Atem bleibt flach. Als ich schließlich meine Sachen zusammen räume, um bald auszusteigen, scheint der Mann nicht mehr an sich halten zu können. Er beugt sich nach vorne und zischt mir zu, wie eklig er mich findet so ohne Maske, eine Schande, man sollte eine wie mich anzeigen.

Eklig.

Eine Schande.

Anzeigen.

Die Worte wiederholen sich endlos in meinem Kopf. Wie Nadeln dringen sie durch die feinen Risse meines Nervenkostüms und setzen mein Herz in Brand. Ich stehe auf, drehe mich um und schaue dem Mann ins Gesicht. Giftig blitzen mich seine Augen an, seine Maske bläht sich vor Erregung. Er setzt zu einem lautstarken Vortrag über Regeln und Verantwortung an. Hinter ihm sitzt eine alte, unmaskierte Frau und schaut uns mit schneeweißem Gesicht entsetzt zu. Als sich unsere Blicke treffen, dreht sie sich weg. Drei Kinder mit Mundschutz – ein Anblick, den ich sowieso kaum ertrage – beobachten die Szene mit großen Augen. Der Mann wird in seinem Eifer immer lauter. Ich fühle, wie Wut und Verletztheit in mir hochkriechen und wie ich das Zittern in meinen Beinen zu kontrollieren versuche. Mittlerweile weiß ich, dass ich während solcher Szenen keine Betroffenheit zeigen darf. Wie Hyänen wittern diese Menschen jede Schwäche, fühlen sich durch sie bestätigt und legen noch an Gehässigkeit zu. Es ist ein Phänomen, das mir neu ist und mich erschreckt. Bisher bin ich mit Menschlichkeit immer weit gekommen. Heute prallt sie am anderen ab und fällt wie eine faule Frucht zu Boden. Das Einzige, was solchen Situation die Spitze nimmt, ist, meine Emotionen zurückzuhalten und mein Gegenüber ruhig und bestimmt in seine Schranken zu weisen. Niemand darf so mit mir oder anderen umgehen, das ist in solchen Momenten das Einzige, was zählt.

Erst als ich nach einem kurzen verbalen Schlagabtausch draußen auf dem Bahnsteig stehe und mein Gesicht in die Spätsommersonne halte, schießen mir die Tränen in die Augen und ich erlaube der Wut durch mein Blut zu rauschen. Zurück bleibt ein Gefühl der Ausweglosigkeit. Diese Welt droht komplett zu entgleisen und nirgends blinkt ein Notausgang.

Ich fühle großen Respekt vor all jenen Menschen, die aufgrund ihrer Andersartigkeit ihr ganzes Leben mit Diskriminierung zu kämpfen haben und die Welt trotzdem nicht hassen. Wie schaffen sie das nur? Ich fühle manchmal einen flammenden Hass auf diese verrückt gewordene, egozentrische, hypochondrische, überdesinfizierte, ÜBERGRIFFIGE Welt, der trotz ihrer geheuchelten Solidarität die Menschlichkeit immer mehr abhanden kommt. Ich kann es nicht verstehen, was hier massenpsychologisch passiert, ich kann es einfach nicht begreifen.

Abends merke ich, wie ich wieder in mir ankomme, wie sich wieder Leichtigkeit in mir ausbreitet. Ein Freund steht plötzlich mit einer Sonnenblume vor meiner Tür und bringt mich damit zum Lächeln. Später ruft mich mein Liebster an und wir reden über alles, was uns bewegt, ohne irgendwas zurückzuhalten. DAS ist das wirklich Gute an der Sache. Ich weiß heute ganz genau, wem ich mich zeigen, wem ich vertrauen kann – und wem nicht. Die Beziehungen, die diese Gesellschaftskrise überlebt haben oder in ihr entstanden sind, sind feuererprobt. Ich hatte schon immer eine Schwäche für die friedlichen, bunten Unruhestifter dieser Welt und stelle erfreut fest, dass sich der Kreis erweitert.

Dank euch werden einige Risse heilen.

Andere dürfen bleiben, weil ich fest daran glaube, dass diese Welt Empfindsamkeit braucht.

Wie hat es Leonard Cohen so schön formuliert:

There is a crack, a crack in everything

That’s how the light gets in.

