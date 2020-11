Ein Neurochirurg über Aluminium und Chemtrails + Studie zu Lungenproblemen durch Aluminium

Exzerpt 1) aus «Chemtrails Exposed» von Peter A. Kirby, 2020, Seiten 342 – 345 ==>

Dr. Russell Blaylock hat einige eindrucksvolle Beweise für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Chemtrails und Alzheimer vorgestellt. Er sagt, die von uns andauernd eingeatmeten Aluminium-Nanopartikel würden direkt zu dem Teil des Gehirns gelangen, der von Alzheimer als erstes UND am schwerwiegendsten in Mitleidenschaft gezogen werde. Am 28. März 2013 war Dr. Blaylock beim Radioprogramm «Linderman Unleashed» zu Gast. Auf die Frage, wie er der Chemtrails überhaupt gewahr geworden sei, führte er aus:

„Also, das kam über das Aluminium in den Impfstoffen. Ich schrieb mehrere Beiträge über die Wirkungen der Adjuvantien in Impfstoffen einschließlich des Quecksilbers und des Aluminiums.

Dann las ich einige Beiträge, in denen eine Menge über Chemtrails zu erfahren war, und ich war mir nicht ganz sicher, ob das stimmte, weil wir sie in meinem Bundesstaat selten zu Gesicht bekamen. Doch im Internet sah ich dann diese Bundesstaaten, wo es jene Überkreuz-Streifenmuster gab, sehr dicht nebeneinander und sehr geometrische Formen, was offensichtlich machte, daß sie die Atmosphäre bedecken sollten, und es waren zudem sehr lange Streifen. Nun fangen wir auch in meinem Staat an, sie zu bemerken, und wenn ich dann hinschaue, reichen sie über den gesamten Himmel. Ich bin ja in einem Alter, in dem ich weiß, daß die Jets das früher nicht getan haben, und ich sehe jetzt jenes exakt gleiche Überkreuz-Muster, das sehr ins Auge sticht.

Dann habe ich in die Literatur hineingeschaut und in einige Berichte und YouTube-Videos, und alle sagten, das dort unter anderem auch Aluminium ausgebracht würde. Nun, ich hatte bereits eine ziemliche Menge über die Wirkung von über die Nase eingeatmeten Chemikalien recherchiert und geschrieben. Und so war uns bekannt, daß diese Partikel ihren Weg gern über die Geruchsnerven in der Nase nehmen. Und von dort dann weiter zu dem Teil des Gehirns, wo das Erinnern und die Gefühle sitzen, heißt zum Hippocampus, zum interlinalen Bereich sowie zum präfrontalen Cortex. Der Weg dieser Chemikalien läßt sich über den Geruchsnerven bis in den genannten Bereich des Gehirns verfolgen, wo sie sich ablagern.

Außerdem schon bekannt war über in der Luft vorhandenes Aluminium, daß es eines jener Metalle ist, die auf dem beschriebenen Weg sehr leicht direkt ins Gehirn gelangen. Es unterläuft die Blut-Hirn-Schranke, gelangt direkt ins Gehirn und reichert sich dort an. Wird das mit Tieren gemacht, entstehen in jenem Teil des Hirns Verletzungen oder Beschädigungen, und das Tier wird daraufhin Veränderungen beim Erinnern, Lernen und in seinem Gefühlsleben aufweisen.

Bei Menschen mit Alzheimer findet sich die höchste Aluminium-Konzentration an eben genau jenem selben Eintrittspunkt, am interlinalen Cortex. Und die Konzentrationen reichern sich fortwährend weiter an. Es ist demnach überzeugend nachgewiesen, daß luftgängiges Aluminium ins Hirn eintritt und eben jenen genannten Hirnbereich beschädigt.

Am schlimmsten ist Aluminium in Nano-Größe. Nano heißt, daß es so klein ist, daß es mühelos durch die Haut hindurchdringt. Einmal im Körper, durchdringt es Barrieren, welche von Metallen normalerweise nicht überwunden werden können. Diese unglaublich kleinen Teilchen kommen überall durch. Das über die Nase hereinkommende luftgängige Nano-Aluminium reichert sich im Hirn sehr stark an, weswegen es als unendlich viel toxischer als normales Aluminium anzusehen ist.

Eine der toxischen Reaktionen auf Aluminium sind starke Entzündungen sowie die Aktivierung von Zellen im Gehirn, welche die als Microglia bezeichneten Immunzellen sind. Aluminium ist ein sehr wirkmächtiger Aktivator dieser Immunzellen und löst die Abgabe einer sehr kraftvollen Substanz namens Glutamat aus, welches ein Excitotoxin ist, was heißt, daß es einen Mechanismus in Gang setzt, der Zellen zum Absterben bringt. Ein in seiner Art komplexer Mechanismus, der Entzündung und Absterben kombiniert. Um diesen Vorgang zu beschreiben, habe ich in der medizinischen Literatur den Begriff „Immunoexcito-Toxizität“ geprägt. Wir wissen, was da genau geschieht, und wir wissen, daß es sehr leicht geschieht.

Nun kommen Berichte auf, es würde Nano-Aluminium versprüht, und die Idee dahinter sei das alte Konzept der Verhinderung globaler Erwärmung. Das Aluminium würde in Nano-Form verwendet, damit es länger in der oberen Atmosphäre verbleibe — als vermutlich reflektieren sollende Metallverbindung. Aus klimatologischer Sicht ist das Problem allerdings, wenn sich auf diesem Wege auch Cirrus-Bewölkung bildet, weil diese nämlich anders als nacktes Aluminium das Sonnenlicht nicht mehr zurück ins All reflektieren kann, sondern sich aufheizt und ihre Hitze nach unten abstrahlt — was die Atmosphäre erwärmt. Vielleicht tun sie das ja sogar absichtlich um dann sagen zu können: „Seht nur, die Atmosphäre erwärmt sich.“

Was mich aber viel mehr beunruhigt, ist die medizinische Wirkung von Aluminium, weil es so leicht ins Gehirn gelangt und dort auf überaus klar nachweisbare Weise Alzheimer und andere Erkrankungen des Erinnerungsvermögens hervorruft.

Wird luftgängiges Nano-Aluminium buchstäblich tonnenweise über die ganze Welt versprüht, wo Menschen es andauernd einatmen, weil es mühelos auch durch die Luftfilter der Raumkühl-Aggregate hindurch bis in die Wohnräume gelangt, dann atmet man es 24 Stunden am Tag ein. Was zu hohen Aluminium-Anreicherungen in jenem erwähnten Teil des Gehirns führt. Die Folgen könnten absolut ruinös sein. Es könnte zu einem gewaltigen Anstieg der Alzheimer-Erkrankung sowie auch von entzündungsbedingten neurologischen Störungen führen.

Ein YouTube-Video brachte etwas über eine regierungsseitig einberufene Konferenz über Geo-Engineering. Ein Konferenzbesucher kam mit der Frage nach der medizinischen Wirkung des Sprühens von Aluminium in die Atmosphäre. Und der Sprecher sagte: „Oh, also, das wissen wir nicht wirklich. Aber wir sind dabei, es herauszufinden.“ Was eine selbstverständlich glatte Lüge war. Wir wissen, was Aluminium macht. Aber Tatsache ist, daß sie zugegeben haben, nun darangehen zu wollen, Aluminium zu versprühen, wenn auch nur, daß sie es nun vorhaben; wohingegen Biologen und Wissenschaftler rund um den Globus einen jetzt bereits enormen Anstieg der Aluminium-Konzentrationen in Flüssen, Seen und Bäumen nachweisen. In manchen Gegenden sind unglaublich erhöhte Mengen von Aluminium im Grundwasser und in der Vegetation festzustellen. Wenn das tatsächlich so weitergeht, rollt eine weltweite medizinische Katastrophe auf uns zu.“

Im Zusammenhang mit einer möglichen 2. Corona-Welle zu beachten ==>

Auf Seite 341 von «Chemtrails Exposed» zitiert Peter A. Kirby das Ergebnis einer vom „Air Force Research Laboratory“ an der Wright-Patterson Air Base bereits im März 2001 publizierten Studie mit dem Titel

«In Vitro Toxicity of Aluminium Nanoparticles in Rat Alveolar Macrophages»

Ratten wurden gezwungen, Nano-Aluminium einzuatmen. Wenn Peter A. Kirby das zuvor von ihm zitierte Ergebnis der Studie sodann zusammenfaßt, müssen wir unweigerlich an Symptome denken, die angeblich vom Corona-Virus Sars-CoViD-2 verursacht sein sollen. Er schreibt:

„Mit anderen Worten gesagt, wird die Immunabwehr der Lungen von Ratten auch dann geschwächt, wenn die Tiere in sogar nur niedriger Dosis vorhandene Nano-Aluminiumpartikel einatmen. Der durch Einatmen jener Partikel hervorgerufene Mangel an Phagozyten bedeutet, daß die Immunsysteme der Ratten (insbesondere dasjenige der Lunge) unfähig wurden, eindringende schädliche Organismen abzuwehren.“

