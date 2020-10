@„Eine Gruppe von Oligarchen sieht den Finanzcrash kommen und trifft eine globale Gegenmaßnahme: The Great Reset“

Robert Stein stellt seine These in den Raum und erklärt, mit welcher Taktik diese Oligarchen es schaffen wollen, alle Menschen mit auf den Weg zu nehmen, oder besser, sie dorthin zu schubsen:

Mache der Menschheit ordentlich Angst, dann werden die Menschen die angebotene Rettung mit Freude annehmen.

Damit das Rezept gut wirkt, hat die WHO 2009 die Definition der Pandemie so verändert, dass nicht mehr die Anzahl Toter relevant ist, sondern die der Infizierten. So reicht eine Grippewelle aus, um die Pandemie auszurufen.

Mit der Vogelgrippe und der Schweinegrippe wurde analysiert, wie Kritiken entstehen um so Strategien gegen diese zu entwickeln. Im Oktober 2019 wurde Zeitnah vor Beginn der Corona-Krise noch der Feinschliff gegeben. Hier wurden das Pandemie-Szenario mit Abläufen und Handlungsanweisungen via Event 201- quasi eine Generalprobe – geübt, so dass auch ja nichts schief gehe.

Bild: Der Screenshot aus dem folgenden Video zeigt Robert Stein während seines Vortrags

Das Wechselspiel von Medien und Politik entwickelt am März 2020 eine Eigendynamik. Kritiker des Narrativs wurden mit aller Härte an den Pranger gestellt, Zensur kommt zum Zuge. Der größere Teil der Menschen werden so durch Dauerbeschallung panisch (gemacht) und fordern Schutzmaßnahmen.

Nach Robert ist der überwiegende Teil der Menschen nicht in der Lage zu erkennen, was hier gespielt wird.

Blockwarte und Denunzianten sorgen wieder dafür, dass die neuen Spielregeln auch eingehalten werden. Und am Ende kommt dann so was bei raus:

Das soll erst einmal reichen, um „Lust“ – soweit man das so nennen kann – auf das Anschauen des Vortrags zu machen, also los, schaut Euch an, wie er aufzeigt, wie die Maßnahmenentscheider überzeugt/erpresst werden:

Für mich auch ein interessanter Grund für das erhöhte Sterben in einigen Ländern. Dort starben die Menschen durch eine „besondere“ Behandlung in den Krankenhäusern: Gabe von giftigen, nicht zugelassene Medikamente und tötende Beatmung.