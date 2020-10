Der Lockdown dient zum Schutz der Alten … oder?

Ich las gerade den folgenden Text auf Facebook, dem ich bei allen Faktennennungen zustimmen kann, denn die Quellen dazu gab es hier im Regal schon mehrfach:

đź“Ť Woran merkt man, dass eine Regierung Foul spielt?

= Eine sehr persönliche Stellungnahme =

Es war schon im März, als ich darĂĽber stolperte, dass unsere Regierung den ersten Lockdown damit begrĂĽndete, dass sie „alte Menschen und besonders SchutzbedĂĽrftige schĂĽtzen will“.

Ah, dachte ich, seit wann interessiert sich denn unsere Regierung fĂĽr alte Menschen?

Wenn sie es täte, hätten wir höhere Renten; wir wĂĽrden auch viele Jahre frĂĽher in den Ruhestand gehen können wie so ziemlich alle anderen in Europa; wir hätten als Rentner ein angemessenes Auskommen; wir könnten uns eine kleine feine Wohnung leisten; wir mĂĽssten nicht den Kohlkopf 5 x auskochen, um etwas Warmes in den Bauch zu bekommen; wir mĂĽssten nicht im MĂĽll nach Pfandflaschen suchen, um etwas Geld fĂĽr Essen zu haben; wir wĂĽrden in Mehrgenerationenhäusern leben; wir wĂĽrden nicht von ĂĽberforderten Pflegekräften geschlagen werden; wir wĂĽrden am Leben teilhaben mit Jung, Mittel & Alt; wir könnten andere Generationen bereichern mit unserer Lebenserfahrung; wir wären nicht auf dem Abstellgleis – und wir wĂĽrden auch nicht von einem Politiker im Bundestag oder BrĂĽssel hören:

Die Menschen werden zu alt, das ist nicht mehr finanzierbar.

Politiker, die einen solche Gedanken aussprechen, so ganz öffentlich, meinen ĂĽbrigens nie sich selbst mit 60 Plus oder 70 Plus.. denn sie haben eine beeindruckend hohe Pension, und sie sehen sich selbst im Alter in Sterne- und Szene-Restaurants. Beim fulminanten Wiener Schnitzel mit Chablis – oder eben noch etwas Besserem.

Schauen wir auf die Kinder. Wer Kindern etwas Gutes tun will, der gibt ihnen den Raum dazu. Hierzu gehören sportliche Aktivitäten, musikalisch-künstlerische Angebote… Kräuterkunde & Kochen lernen.. es wäre also sinnvoll, in Schwimmbäder, Sporthallen, Sportplätze, Schultheater & Chöre, Kunst- wie Tanzunterricht… Kräutergärten & Kochkurse zu investieren. In kleine Klassen, in freien Unterricht, so dass sich das individuelle (!) Potential entwickeln kann.

All das geschieht nicht. Ganz im Gegenteil.

Offensichtlich hatte unser Staat [Anmerkung: die gewählten Repräsentanten, denn sie sollen den Souverän vertreten] bisher wenig bis kein Interesse, weder am Wohlergehen von Kindern noch von Senioren.

Ich denke, bis hierhin wird mir niemand widersprechen wollen.

Und dann taucht da dieser C-Virus auf – der NIE sonderlich gefährlich war, jedoch mittels medialer Manipulation mit gefälschten Bildern & Zahlen dazu gemacht wurde …

… und plötzlich wurden die Alten zu ihrem Wohlergehen kaserniert.

KASERNIERT. EINZELHAFT. ISOLATION

Hm. Zu ihrem SCHUTZ? Die Alten, die eh niemand haben will von den Politikern? Die abgestellt werden? Für die es weder genügend Geld noch Aufmerksamkeit noch Liebe noch Pflegekräfte gab und gibt?

Nein, sie wurden nicht geschĂĽtzt, sondern missbraucht. Argumentativ missbraucht. Eine nationale Abriegelung fĂĽr alte Menschen, die zuvor dem Staat schei*egal gewesen waren.

93-jährige, die an ihrem Geburtstag nicht besucht werden durften… 97-jährige, die alleine sterben mussten.. in einem Thread auf dieser Seite dazu wurden Hunderter solch todtrauriger, erlebter Geschichten gepostet…

Aber ja: Der Lockdown diente ja nur zum Schutz der Alten.

Inzwischen sind viele Monate ins Land gegangen. Wir wissen, und das allein ĂĽber die OFFIZIELLEN Zahlen, dass es keine Pandemie gab und keine Pandemie gibt. Wir erleben, dass die mediale regierungstreue Propaganda-Maschinerie das jedoch stĂĽndlich völlig anders darstellt. Wir erleben Zensur von seriösen, renommierten, unabhängigen(!) Medizinern, Ă„rzten, Biologen, Virologen, Epidemiologen, Medizin – und Wissenschafts-Journalisten. Ihre Videos, ihre Beiträge, ihre Interviews, ihre YouTube-Kanäle werden gelöscht.

All das zum Schutz der Alten und der Kinder?

Natürlich nicht. Ganz genau andersherum. Die Alten sterben einsam und traurig. Die Kinder sterben beinahe vor Angst, weil ihnen suggeriert wird, ihre Hände hätten böse Viren, die die Großeltern töten können bei einer Berührung, einer Umarmung, bei Nähe.

Gefunden im Video, das hier kommentiert ist

Auch die Kinder werden KASERNIERT. ENTFĂśHRT. In QUARANTĂ„NE – fern der Eltern- gesteckt. Aus der Familie HERAUSGELĂ–ST. In China in KĂ„FIGE gesteckt. Hinter MASKEN versteckt. Auf „Sozialen Abstand“ getrimmt. SOZIALEN (!!!) Abstand, nicht physischen Abstand alleine.

Es gibt jedoch keinerlei Berichterstattung in den sog. „Leitmedien“ zu diesen – so alptraumhaften, weil unmenschlichen – Praktiken.

Es gibt auch keinerlei Sendungen zu: Wie stärke ich mein Immunsystem? Stattdessen wird das angeordnet und propagiert, was nachweislich das Immunsystem schwächt oder gar zerstört. Kein Wunder, dass 70 Prozent der an C erkrankten die braven Maskenträger sind… auch das offiziell von der obersten us-amerikanischen Seuchenbehörde (CDC) publiziert.

Und was folgt daraus? Eine noch schärfere Maskenpflicht mit Privat-Kontroll-Personal (in wenigen Stunden/Tagen „ausgebildet“) und Polizei und Grenzpatrouillen und dem Zugriff – ohne richterlichen Beschluss – auf die Privatwohnung. Ein zweiter Lockdown bei gerade mal 0,14 sogenannten „aktiven Fällen“ auf die Gesamtbevölkerung gerechnet.

… das alles, erneut, offiziell zum „Schutz der Alten und der Kinder“.

Nein, sie bringen damit die einen wie die anderen um. Die Alten schneller, die Kinder etwas langsamer.

Die ganze C-Inszenierung hat NICHTS mit unserem Schutz, NICHTS mit unserem Wohlergehen und NICHTS mit Gesundheit zu tun.

Wer das denkt… der verschließt bewusst die Augen vor der Realität, weil diese Wahrheit möglicherweise zu schmerzlich ist, um akzeptiert und verkraftet werden zu können.

© Silke Samel, Therapeutenportraits