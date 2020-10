Marx für Dummies – die Siebte

Dieser Artikel ist die Fortsetzung von 1, 2, 3, 4, 5 und 6:

Karl Marx in der typischen

Pose der Freimaurer

Foto: Wikipedia

3.) Konstantes und variables Kapital sowie deren organische Zusammensetzung

Ein Produktionsprozeß verausgabt Kapital für zwei Kostenpositionen. Die eine, konstantes Kapital, dient dem Kauf von Produktionsmitteln; die andere, variables Kapital, dient dem Kauf von Arbeitskraft.

Kapital ist Zahlungsmittel für den Kauf der Waren Arbeitskraft und Produktionsmittel.

Nun ist der Preis der Ware Arbeitskraft gleich dem Wert der Waren, die der Arbeiter vermöge seines Lohnes konsumiert. Und auch Produktionsmittel sind Verbrauchsgüter, sind Waren.

Kapital ist Warenverbrauch.

Zu guter Letzt versteht Kapital es, nicht nur vorfindliche Waren und Arbeitskraft produktiv zu konsumieren, sondern auch neue Waren, die zudem einen höheren Wert als die verbrauchten enthalten, zu produzieren sowie den aus diesem Vorgang gewonnenen Mehrwert abzuschöpfen.

Kapital ist Warenerzeuger und Mehrwertabschöpfer.

Der Produktionsprozeß endet mit dem im Verkaufserlös enthaltenen Rückfluß des verbrauchten variablen und konstanten Kapitals sowie des Profits, und ein neuer Produktionsprozeß kann beginnen.

Kapital ist eine Aneinanderreihung von Formwandlungen des Typs: Geld – Warenproduktion – mehr Geld -Warenproduktion – mehr Geld – usw.

Letztlich ist Kapital das nach der Maßgabe von Rechenvorgängen ausgeübte Kommando über Arbeitszeit und Arbeitskraft, ein Kommando über Menschen.

Das Kapital wandelt Konkretes zu Abstraktem, es wandelt lebendige Arbeit zu abstraktem Wert, zu Kapital und Geld – und zu mehr und mehr davon. Die Logik der hinter dieser Wandlung stehenden Weltsicht ist es, leibliche Arbeit zu „Höherem“ zu erheben, zu abstraktem Wert, zu Kapital und Profit – eine Religion, deren Gott seine Macht über die Menschen beständig mehrt, indem er deren „niedere“ leibliche Energie in „höhere“ verwandelt und sich zueigen macht. Bildlich drastisch ausgedrückt, fordert ein wählerischer Götze zu Energie destilliertes Opferblut ein. Indem er seine Herrschaft nach der Maßgabe von Rechenvorgängen ausübt, erlaubt er Menschen, ihm in der Nachfolge ähnlich zu werden. Herrschaft “nach der Maßgabe von Rechenvorgängen“ verweist auf die ganz und gar unpersönliche und mithin monströse Form jenes Kommandos über Arbeitszeit und Arbeitskraft. Auf diesen Aspekt der Herrschaft des Kapitals verweist der Film . Das Kapital läßt sich letzten Endes als seelenlose Apparatur begreifen, die nach Vergöttlichung strebt. Letzteres gewinnt mit der Einführung von KI-Technologien eine neue Spitze.

Sinn und Zweck aller kapitalistischen Aktivität ist es nicht, neue Konsum- und Produktionsmittel herzustellen, um mit deren Verkaufserlös die gezahlten Löhne und den Wert der abgenutzten oder verbrauchten Produktionsmittel ersetzen zu können. Das wäre ein Nullsummenspiel.

Sinn und Zweck von Kapital ist es, aus den Produktionskreisläufen Profit zu destillieren. Profit ist kein Kapital, sondern Wert, der aus der unbezahlten Arbeit bzw. der Mehrarbeit aller in Warenproduktion und Warentransport tätigen Arbeiter genommen wird und in den Verkaufserlösen enthalten ist. Erst wenn Profit für den Ankauf von Arbeitskraft oder Produktionsmitteln verwendet wird, wird er zu Kapital. Von seinem Eigentümer privat konsumiert, ist er Revenue.

3.1) Konstantes und variables Kapital

Das in den Warenproduktionsprozeß einfließende und dort abgenutzte oder verbrauchte Kapital besteht aus zwei „Organen“, aus dem konstanten und dem variablen Kapital.

Konstantes Kapital dient dem Kauf von Waren, deren Produktion bereits abgeschlossen ist und die nun als Produktionsmittel bei der Herstellung neuer Waren dienen sollen. In konstantem Kapital ist bereits geleistete lebendige Arbeit gespeichert, und so wird die in ihm enthaltene Arbeit auch als „tote“ bezeichnet. Variables Kapital hingegen ist Arbeit, die in einem aktuell laufenden Warenproduktionsprozeß lebendig wirkt, es wird so auch als „lebendige“ Arbeit bezeichnet. Da nun aber auch in der „toten“ Arbeit (im konstanten Kapital) gesamtmarkträumlich durchschnittliche Arbeitszeit enthalten und quasi ehemals lebendige Arbeit gespeichert ist, besteht auch das konstante Kapital letztlich aus nichts anderem als aus lebendiger menschlicher Arbeitskraft. Zusammengefaßt, ist alles Geld, alles Kapital und aller Profit ehemals oder gegenwärtig wirkende lebendige Arbeit.

In ihrem wahren und wirklichen Kern lassen sich die Formwandlungen des Kapitals mit Geld – Arbeit – mehr Geld – Arbeit – mehr Geld – Arbeit und immer so weiter angeben.

Der Produktionsprozeß des Kapitals führt tote und lebendige Arbeit auf eine Weise zusammen, in welcher die lebendige Arbeit, nämlich der Arbeiter, der toten Arbeit, nämlich den Produktionsmitteln – dies sind die Maschinerie sowie die Roh- und Hilfsstoffe – den in diesen gespeicherten Wert entlockt. Mehr aber nicht! Konstantes Kapital enthält keinen noch zu realisierenden Mehrwert mehr. In der Buchführung ist konstantes Kapital lediglich ein konstant bzw. unveränderlich in die Herstellkosten „durchlaufender“ Posten.

Da die Hersteller von Produktionsmitteln den in diesen enthaltenen Mehrwert bereits mit dem Verkaufserlös abschöpfen, kann konstantes Kapital keinen Mehrwert mehr enthalten. Allerdings wirkt die tote Arbeit als eine Art Verstärker der lebendigen, indem sie hilft, die von der lebendigen Arbeit in einer Zeiteinheit produzierte Warenstückzahl zu erhöhen, was neben dem Profit die zentrale Maxime der modernen Produktionsweisen ist. Nur leider schläft die Konkurrenz nicht und zieht nach, was bei annähernd gesättigter zahlungskräftiger Nachfrage nun zu sinkenden Profiten führen muß. „Sorry, George, aber so ist Kapitalismus 1.“ „Und zur Schaffung zusätzlicher Nachfrage nun das Dieselfahrverbot, Peter?“ „Ja, auch. Vor allem aber soll wegen der stark zunehmenden LKW-Transporte Dieselkraftstoff vom PKW weg auf den LKW verlagert werden.“

3.1.1) Variables Kapital

Aus dem variablen Kapital werden nur und allein die Löhne der unmittelbar händisch in der Produktionshalle und im Transport der Fertigwaren zu ihren Käufern beschäftigten Arbeitskraft gezahlt. Nur und allein diese Beschäftigten erzeugen ein Mehr, ein Surplus, einen Überschuß; nur und allein sie leisten Mehrarbeit und erzeugen Mehrwert. Alle sonstigen Lohn- und Gehaltszahlungen – die Gehälter der Angestellten bzw. des Managements, des Aufsichts-, Verwaltungs- und Vertriebspersonals, des Fertigwarenlagers und des technischen Büros – sind nicht aus dem variablen Kapital zu bestreiten, sondern aus dem Profit, und schmälern deshalb die *Kapitalrendite* bzw. den Unternehmergewinn.

3.1.2) Konstantes Kapital

Konstantes Kapital umfaßt alles in Warenproduktion und -transport aufzuwendende Kapital, welches nicht variables Kapital ist; es umfaßt demnach die Produktionsmittel. In diesen steckt „tote“ Arbeit, was besagt, daß der Mehrwert bereits vom Hersteller der Produktionsmittel abgeschöpft worden ist. Konstantes Kapital enthält keinen Mehrwert mehr! Es überträgt lediglich den in ihm gespeicherten Wert auf die in einem aktuellen Produktionsprozeß stehende Ware, indem die Buchhaltung den Wert der Produktionsmittel im Zuge von deren Abnutzung oder von deren Verbrauch rechnerisch auf die Neuware überträgt, was deren Herstellkosten erhöht.

Neben dem buchhalterischen Übertrag abstrakten Werts an die in der Produktion befindliche Ware, besitzt das konstante Kapital die äußerst konkrete und materiell sehr fühlbare Eigenschaft, die in Stückzahl pro Zeiteinheit gemessene Produktivität der lebendigen Arbeit und so zugleich den realen gesamtmarkträumlichen Reichtum an Waren und Gütern enorm zu erhöhen; denn es sinken nun die Herstellkosten und so zugleich der Wert und Preis des einzelnen Stücks der Ware.

3.1.2.1) Fixes konstantes und zirkulierendes konstantes Kapital

Betriebsbuchhalterisch gesehen, gliedert sich konstantes Kapital in fixes konstantes und zirkulierendes konstantes Kapital. Fixes konstantes Kapital sind Produktionsmittel in Form von Anlagen und Gerätschaften wie Gebäude, Maschinen, Hebezeuge usw., die sich mehr oder weniger unabhängig von der produzierten Warenstückzahl und vor allem über die Zeit hin abnutzen. Auch mobile Gerätschaften wie Fahrzeuge zählen daher zum fixen konstanten Kapital. Dessen Wert überträgt sich abhängig von der Zeitdauer des Einsatzes des Mittels in der Produktion, was als Abschreibung bekannt ist. Wird in einer bestimmten Zeit viel produziert, ist die Wertübertragung auf das einzelne Stück Neuware rechnerisch gering. Dies bietet Anreiz zur Einführung von Schicht- und Nachtarbeit.

Zirkulierendes konstantes Kapital sind Produktionsmittel, deren Verbrauch unmittelbar mit der in Warenstückzahl gemessenen Produktionsleistung sinkt und steigt. Zu nennen sind hier Rohstoffe; Hilfsstoffe, wie z.B. Schmirgelpapier für Wartung; Betriebsstoffe wie z.B. Schmieröl; Energieträger usw.

3.2) Organische Zusammensetzung sowie gesamtmarkträumlich durchschnittliche organische Zusammensetzung des Kapitals

Unter 1.4.2) „Durchschnittlicher Preis“, hieß es:

Wie im Abschnitt <Besonderheiten des Stoffwechesels Mehrproduktion => Profit> kurz angerissen worden ist, jedoch erst unter 3.2) genauer zu sehen sein wird, gilt die Entsprechung von Tauschwerten und Durchschnittspreisen nicht für jede Branche, sondern lediglich mit Blick auf die Summen der Werte sowie der Durchschnittspreise aller Waren des Gesamtmarktraums.

Dem Abschnitt 3.2) ist so nun vorauszuschicken:

Die Marxsche politische Ökonomie gründet geradezu axiomatisch auf der Übereinstimmung von Wert und Durchschnittspreis einer Ware. Die hier gleich beginnende Darstellung der organischen Zusammensetzung des Kapitals führt nun aber auf die Aussage, jene Übereinstimmung sei die Ausnahme. Die Regel sei vielmehr, daß arbeitsintensiv produzierte Waren systematisch unter, und kapitalintensiv produzierte Waren systematisch über ihrem Wert veräußert werden würden.

Mehrprodukt/Mehrwert/Profit geben mithilfe des Werts lediglich an, wieviel markträumlich insgesamt zu verteilen ist. Keinesfalls aber will der Mehrwert angeben, wie und zu welchen Preisen einzelne Waren zu verteilen sind. Was ein einzelner Warenverkauf „hergibt“, entscheiden nicht der Wert oder „der Markt“, sondern ein Warenkäufer. Was der Markt aber insgesamt hergibt, sagt die Summe aller Einzelfälle, der statistische Durchschnitt. Und der sitzt mit Marx jeden Abend bei einem Schoppen.

Der übliche Weg, den „Zielerlös“ einer Ware über einen als *Kapitalrendite* bezeichneten prozentualen Aufschlag auf die Summe aller betrieblichen Kosten zu bestimmen, ist aus mindestens zwei Gründen alternativlos. Würden Zielerlöse auf Grundlage des Werts ermittelt, müßte die betriebliche Kalkulation neben dem Wert der notwendigen Arbeit (Lohn) auch den Wert der Mehrarbeit einbeziehen, was das eifrig gehütete „ganze Geheimnis der kapitalistischen Produktionsweise“ offenlegen würde. Zudem müßte das *Kapital* sich dann schlicht weigern, in kapitalintensiv produzierende Branchen zu fließen, was zugleich hieße, auf die Produktion und Konsumtion gewisser Waren überhaupt zu verzichten.

Geschäftssinn und Markt erlauben einen solchen Unsinn nicht und haben die Abweichungen von Werten und Durchschnittspreisen in einem langdauernden historischen Prozeß nach und nach so einjustiert, daß sich die mit positiven Vorzeichen versehenen Beträge der Differenzen von Warenwert und Durchschnittspreis zu jenen mit negativen Vorzeichen in die Waage bringen konnten. Insbesondere dafür sorgt der große, in den Durchschnitt verliebte Gleichmacher, die *Kapitalrendite*.

Mit Mehrprodukt/Mehrwert/Profit sagt Marx nur eines: Wieviel Kapitalgewinn sich gesamtmarkträumlich höchstens „machen“ läßt und welcher Sprengstoff im Kapital zu finden ist (siehe zuvor im Abschnitt Profit> sowie später unter Hauptpunkt 4). Jenen Sprengstoff aber kümmern Belanglosigkeiten wie die Abweichungen von Werten und Durchschnittspreisen nicht im geringsten.

Yes, Marx can, wie insbesondere im Fall von Anbietermonopolen zu sehen ist. Wenn von einem solchen Monopol übervorteilte Unternehmen zum Zwecke der Sicherung ihres durch das Monopol beschädigten Gewinns ihre Preise anheben und diese dann am Markt auch durchsetzen können, ergreift den Gesamtmarktraum eine inflationäre Entwicklung, welche die von den Unternehmen angestrebte Gewinnsicherung wieder zunichte macht. Folglich gibt es bei der Preisfindung etwas, das nicht beliebig vom Konsens der Marktteilnehmer abhängt, sondern diesen Konsens vielmehr zentriert – der Wert. Er macht vieles mit, aber nicht alles. So weit nicht sehr handfeste Gründe dies verhindern, treibt er die Marktpreise allemal in die Richtung seines Geburtsorts, nämlich zur Tauschgerechtigkeit hin. Daß Maggi einen Wert besitzt, ist keine Magie. Und auch das nun folgende ist Kapitalismus 1.

3.2.1) Organische Zusammensetzung des Kapitals

Die organische Zusammensetzung des Kapitals gibt das rechnerische Verhältnis des konstanten Kapitals zum variablen Kapital an und hat die Form eines Bruchs, in dessen Zähler der Wert des konstanten, und in dessen Nenner der Wert des variablen Kapitals aufgeführt ist.

Zwei Beispiele:

Ein Unternehmen montiert Kleinwagen und wendet jährlich an konstantem Kapital bzw. an Produktionsmitteln 90 Mio. € und an variablem Kapital bzw. an Löhnen für die unmittelbar händisch in der Fertigung tätigen Arbeitskräfte 10 Mio. € auf. Die organische Zusammensetzung des insgesamt eingesetzten Kapitals von 100 Mio. € beträgt 90 Mio. € konstantes Kapital zu 10 Mio. € variables Kapital, ein Verhältnis von 9 zu 1.

Ein anderes Unternehmen näht hochwertige Herrenhemden. Es setzt jährlich 2 Mio. € konstantes und 8 Mio. € variables Kapital ein. Die organische Zusammensetzung des insgesamt eingesetzten Kapitals von 10 Mio. € beträgt 2 Mio. € an kon stantem zu 8 Mio. € an variablem Kapital und ergibt ein Verhältnis von 1 zu 4.

Die Profitrate beider Unternehmen bemißt sich nach der selben gesamtmarkträumlichen Durchschnittsprofitrate und ist folglich gleich hoch. Allerdings erzeugt das Hemdenunternehmen wegen des bei diesem höheren variablen Teils seines insgesamt eingesetzten Kapitals deutlich mehr Mehrwert als das Autounternehmen. Der Profit eines Unternehmens ist keineswegs dem bei ihm erzeugten Mehrwert proportional; vielmehr nährt der von einem einzelnen Unternehmen erzeugte Mehrwert gleichmäßig den Profit aller Kapitaleigner. Hierzu weiteres im nächsten Punkt.

3.2.2) Gesamtmarkträumlich durchschnittliche organische Zusammensetzung des Kapitals

Angenommen, die für einen Gesamtmarktraum durchschnittliche organische Zusammensetzung des Kapitals würde etwa in der Mitte der Werte der beiden Beispielunternehmen liegen, so geht beim Autounternehmen weit mehr, beim Hemdenunternehmen weit weniger als der jeweils erzeugte Mehrwert in den Profit ein. Folglich werden die Autos über, die Hemden unter ihrem Wert veräußert. Tauschwert und Durchschnittspreis klaffen weit auseinander.

Neben dem vom konstanten Kapital herrührenden Wertübertrag geht in den Wert der Hemden die gesamte in ihre Produktion eingeflossene Arbeitszeit ein, und zwar die notwendige Arbeitszeit plus die Mehrarbeitszeit. Die sich so ergebende Wertsumme kann das Hemdenunternehmen mit dem Verkaufserlös nicht annähernd einfahren. Dem ist so, weil Lohnzahlungen allein dem Wert der notwendigen Arbeitszeit entsprechen, nicht aber auch dem Wert der Mehrarbeitszeit. Die Betriebsbuchhaltung erfaßt lediglich den Wert der notwendigen Arbeitszeit und schlägt allein diesen Teil den Herstellkosten zu. Daß die geleistete Mehrarbeit in der betriebswirtschaftlichen Rechnung unsichtbar bleibt, ist ja eben jenes – in den Worten von Marx – „ganze Geheimnis der kapitalistischen Produktionsweise“.

Anders als das variable, kann nun aber das konstante Kapital mit dem in ihm enthaltenen und aus notwendiger Arbeit plus Mehrarbeit gebildeten Gesamtwert von der Buchhaltung erfaßt werden und geht daher vollständig als Teil der Herstellkosten in die Profitrechnung ein, obgleich sein Wert nicht der im Unternehmen geleisteten Arbeit entsprungen ist. Und siehe da: Obschon sein Einsatz keinen Mehrwert mehr abwerfen kann, liefert konstantes Kapital in der betrieblichen Rechnung Gewinn. Und dies, weil es den Herstellkosten zugehört, welchen zwecks Bestimmung des zu erzielenden Verkaufserlöses die gesamtmarkträumlich allgemeine bzw. die branchenübliche Durchschnittsprofitrate aufgeschlagen wird. Je nach der organischen Kapitalzusammensetzung eines Betriebes wird der von der Buchhaltung auf das konstante Kapital geschlagene Profitbetrag nun kleiner, gleich oder sogar größer als der Wertbetrag der im Unternehmen tatsächlich geleisteten Mehrarbeit sein.

Da die organische Zusammensetzung des Kapitals des Hemdenunternehmens unterhalb des gesamtmarkträumlichen Durchschnitts liegt, kann der Profitanteil, der sich auf Basis seines konstanten Kapitals errechnet, den Wert der im Hemdenunternehmen geleisteten Mehrarbeit nur zu einem Teil aufwiegen. Es ist, als mache das Hemdenunternehmen dem gesamtmarkträumlichen Mehrwert einen bestimmten Betrag zum Geschenk. Solange die *Kapitalrendite* stimmt, kann das Hemdenunternehmen gut damit leben.

Umgekehrt wird mit dem Profit des Autounternehmens, bei dem die Zusammensetzung des organischen Kapitals über dem gesamtmarkträumlichen Durchschnitt liegt, dem gesamtmarkträumlichen Mehrwert ein Betrag entnommen, der über den Wert der bei diesem Unternehmen tatsächlich geleisteten Mehrarbeit hinausgeht.

Marx verweist auf das in diesem Zusammenhang am Rande zu erwähnende Phänomen zunehmenden Profits kapitalintensiv produzierender Unternehmen, wenn die Löhne an breiter Front ansteigen. Der Profit arbeitsintensiver Warenproduktionen ist dann abnehmend. Selbstverständlich gehen die Profite bei gesamtmarkträumlich sinkendem Lohnniveau in die jeweils entgegengesetzte Richtung.

Werte und Preise stimmen lediglich dann überein, wenn die organische Zusammensetzung des Kapitals eines Unternehmens bzw. einer Branche gesamtmarkträumlich durchschnittlich ist, oder wenn die Summe der Tauschwerte und die Summe der Preise aller Waren eines Wirtschaftsraums einander gegenübergestellt werden. Da das, was hinten als *Gewinn* herauskommt, sich ergibt, indem die Summe aller betrieblichen Kosten vom Verkaufserlös subtrahiert werden, ist die *Rendite* nicht im geringsten von der organischen Zusammensetzung des Kapitals berührt. Es interessiert die *Rendite* hinten nicht, vorn einmal Mehrwert gewesen zu sein.

Eben deshalb erwächst der kapitalbasierten Produktionsweise aus dem Auseinanderfallen von Werten und Preisen kein Problem. Marx bemerkte mit Blick auf die gesamtmarkträumlich allgemeine Durchschnittsprofitrate, die „Kapitalistenklasse“ sei ein untereinander Gerechtigkeit übender Verein, da diese das, was sie dem mehrwerterzeugenden Teil der „Arbeiterklasse“ an Mehrarbeit bzw. Mehrwert abzwackt, gerecht unter sich verteile. Zum Lobe der Kapitalistenklasse ist übrigens zu erwähnen, daß sie den größten Teil ihrer Profite an ihr privates sowie an das ihren Betrieben zugehörige sowie per Steuerzahlung an das allgemeine gesellschaftliche Funktionspersonal als Gegenleistung für dessen Zuarbeit weiterreicht. Zudem wird Profit durch Steuer- und Abgabenzahlung an Bedürftige verteilt.

Mit Ausnahme derer, die den Mehrwert unmittelbar

händisch produzieren, leben alle und jeder vom Mehrwert.

Wie bereits im Abschnitt <Besonderheiten des Stoffwechesels Mehrproduktion => Profit> angerissen wurde und im folgenden weiter ausgeführt werden wird, geht aus der wachsenden organischen Kapitalzusammensetzung allerdings ein Effekt hervor, der das Fiasko der kapitalbasierten Produktionsweisen total macht.

Fortsetzung folgt