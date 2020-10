Nachruf auf einen großen Sozialdemokraten — Wolfgang Clement ist hinübergegangen

Wolfgang Clement

Wer war der soeben 80-jährig verstorbene Wolfgang Clement?

Bezeichnend sicherlich die Rolle, die er vor 20 Jahren innehatte als «Superminister für Wirtschaft und Finanzen» unter der Regierung Schröder (1998-2005). Damals behauptete Wolfgang Clement auf Pressekonferenzen und in Talkshows, es gebe bei Hartz IV-Empfängern eine Missbrauchsquote von zehn bis zwanzig Prozent. Was ihm bis heute hin viel Schelte einträgt.

Nun, jene von Clement behaupteten 10 bis 20 Prozent gab es damals und gibt es heute. Sie rekrutieren sich aus einem Kreise von Proletariern ganz ohne Zahlungsverpflichtungen für Wohneigentum oder den Unterhalt einer Familie. Und denen deswegen ein Sozialtransfer genügt, der gerade knapp für ihr eigenes Überleben ausreichend ist. Hier die Rede von Jenen also, die nicht genötigt sind, ihre Arbeitskraft und Gesundheit bis sogar unter jene Schwelle des Lebensstandards ausplündern zu lassen, von der ab es erst möglich wird, über die Reproduktion der eigenen Arbeitskraft hinaus auch noch eine arbeitsfähige nächste Generation aufzuziehen.

Einem Wolfgang Clement, Sohn eines Baumeisters, war all dies offenkundig. Kam er doch aus jenem bis ins Mark sozialdemokratischen Teil des Proletariats, welchen Lenin als „Arbeiteraristokratie“ und engen Verbündeten des Großkapitals ausgewiesen hat. Solche Kollaborateure jagen entlaufene Sklaven verbissener als jeder Bluthund. Sozialdemokratische Köter von der Sorte Clement – und welcher von den großen sozialdemokratischen Kötern wäre nicht von exakt dieser Sorte! – machen Jagd auf alles, das sich noch irgendwie rühren kann. Siehe die Vorschläge Clements zur drastischen Heraufsetzung des Renteneintrittsalters, die einer Abschaffung der Altersrente gleichkamen. Clement & Co. wollten Blut sehen.

Um jene 10 bis 20 Prozent zu brechen, stand damals, anno 2001, ein Budget von 22 Mrd. € bereit. Ein Großteil jenes Budgets diente dem Terror der überwiegend von gewerkschaftseigenen Unternehmen betriebenen „arbeits- und sozialpolitischen Maßnahmen“: Üben wir den unbotmäßigen Sklaven in Unterwerfung. Und füllen wir uns damit die Taschen. Genau dies das sozialdemokratische Geschäftsmodell: den armen Arbeitslosen in „Arbeit“ zu helfen (siehe «Stern» Nr. 12/2002). Arbeit, Arbeit über alles!

Nietzsche sagte es in vollendeter Schlichtheit: „Die moderne Form von Herrschaft ist eine von Sklaven über Sklaven.“ Übersetzt ins Heute: von Sozialdemokraten über Zeitarbeiter. Also von beißwütigen Arbeiteraristokraten über jenen Teil des Proletariats, der nicht zu den Kernbelegschaften der großen Konzerne zählt. So auch sprach Lenin in seiner Imperialismusschrift von 1917 offen von einem seit spätestens 1900 „gespaltenen Proletariat“. Hätte Lenin sich einen besseren Kronzeugen wünschen können als Wolfgang Clement.

•••

Geburtsjahr 1940 und aus einer schwer bombardierten Ruhrgebietsstadt stammend, aus Bochum, gehörte Wolfgang Clement zu einer Generation, die ihre proletarische Kindheit und Jugend unter härtesten Bedingungen verbringen mußte.

Ja, wir haben leicht schlecht reden! Sagte Charles Bukowski doch über uns vom Schicksal Verwöhnte einst:

The problem with these people is their cities have never been bombed and their mothers have never been told to shut up. Charles Bukowski

Darum ein ehrlich freundlich gemeintes „Farewell, Wolfgang!“

Und um ganz ehrlich zu sein, auch ein „Farewell, Sozialdemokratie!“ Aber ein keineswegs freundliches, denn…

…Hoping, you’ll soon be gone, and then to stay away forever. Humans shouldn’t behave like dogs.

Euer No_NWO