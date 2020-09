Corona spirituell: Die Maßnahmen sind es wert

Die „Maßnahmen“ sind gut und richtig. Denn auf keinen statistischen Fall hin zustoßen sollte so etwas Schreckliches wie CoVid19 insbesondere dem auf dem Wege der Entkörperlichung bereits fortgeschrittenen spirituellen Geistesmenschen! Würde durch das Leiden des Restkörpers doch an diesen Restkörper zu denken gezwungen sein — pfui Deibel!

Um jenes Schreckliche zu verhindern, ist jedes Mittel legitim. Was sind schon Leid und Elend von Milliarden unspiritueller Körpermenschen, um einen einzigen wirklich Wertvollen zu erretten. Und es retten jene Maßnahmen – wenn schon selbstverständlich nicht die Körper niederer Körpermenschen – ja immerhin deren Seelen! Denn denkbar, eventuell wenigstens, könnten diese Niederen durch ihre Leibesqualen – und so übergebe ich dich nun, zum Heile deiner Seele, dem Feuer der Maßnahmen! – dem Leiblichen endlich abhold und auf diesem Wege gar zu geläuterten Seelen werden. Und sei es nur eine einzige Seele von einer Milliarde! Das sinnlose Leiden der Körper der vielen machte die Errettung jener einen Seele dennoch mehr als wett.

•••

Kindsopfer an den Moloch

Eine Opferpyramide der Azteken. Über dem Altar, hoch über dem niederen Materiellen des Plebs – hic est corpus! – west das höhere Geistige. Wir erblicken ein der strahlenden Sonne entgegengerecktes und in dieser aufleuchtendes Obsidian-Messer in den Händen des Kultpriesters — hoc est porcus, bzw. zu Deutsch: – jenes dort das Spahnferkel! Um die Pyramide herum eine in Extinction-Rebellion-Rausch und Love-Parade-Ekstase wogende, nach Selbstbeschuldigung gierende klimakritische Masse von Fans von Greta und FfF. Und da, ein kurzes Aufleuchten in den dumpf-glückseligen Blicken: ein weiterer, die steilen Stufen der Pyramide herabwirbelnder verstümmelter Leichnam!

Das okkult-numinose dunkle Mysterium hebt den Geist der Adepten über das Körperliche hinauf. Mit jedem Mord wächst das Geistige über das Materielle, das Höhere über das Niedere. Wer schön sein will, muß leiden lassen.

Zuletzt dann, hoch oben, in der Sphäre des reinen Geistigen, wird der Dämon seine Adepten begrüßen und sie mit sich nehmen — in sein Reich des auf ewig Körperlosen. Höher hinauf ist tiefer hinab. Denn wo, im Schwerelosen, seien Oben und Unten.

Einen schönen guten Morgen euch! Euch, euch spirituellen, nach „Aufstieg“ strebenden Untertanen. Euch, who you are „sitting on the fence“, wie es ein amerikanisches Rodeo-Sprichwort sagt: Euch, die ihr festgenagelt seid auf einem von der Staatsschule einkonditionierten geist-materie-dualistischen Zaun von Gut und Böse — unten, am Fuße der Pyramide. Von wo aus ihr in einem seltsam erregenden Hin und Her von ängstlichen und beglückenden Gefühlen aufblickt — in der Erwartung, es möge etwas für euch (her)abfallen.

Dies aber ist der Preis der Freiheit: von Herzen zu lachen über sich selbst. Von Herzen, vom Zentralorgan des Körperlichen her!!! Belacht euer «Armes-Baby-Syndrom», wie es ein toltekischer Zauberer nannte. Und der Bann wird sich lösen. Mit einem leichten Schwung… . Also los, zahlt den Preis, und dann nichts wie weg da von dem blöden Zaun!

Corona bringt es an den Tag. Corona, das könnte der Name einer Krankenschwester in einem Irrenhaus sein: „Einen schönen guten Morgen! Na, wie geht es uns heute?“

Euer No_NWO