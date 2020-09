Marx für Dummies – die Fünfte

Dieser Artikel ist die Fortsetzung von 1, 2, 3 und 4 fort:

Profit als Geldstrom zum Kauf des Mehrprodukts

Karl Marx in der typischen

Pose des Freimaurers

Foto: Wikipedia

Im Modell des imaginären, markträumlichen Gesamtbetriebs haben die vom Mehrprodukt repräsentierten Warenströme zweifelsfrei den selben wertlichen Betrag wie der Profit. Allerdings ist der Profit weder ein Waren-, noch ein Wertstrom, er ist ein Strom von Zahlungsmitteln, ein GELDSTROM. Wenn der Warenstrom des Mehrprodukts die imaginäre Gesamthalle mit angebbarem Wertbetrag verläßt und schließlich mit dem selben Wertbetrag, aber nun als Geldstrom wieder bei dem imaginären Gesamtunternehmen ankommt, eben an dem Ort, von dem er als Strom des Mehrprodukts seine Reise begonnen hat, muß die Unterscheidung von Mehrprodukt und Profit sinnlos erscheinen.

Beim Profit geht es nicht mehr um Ströme, sondern ums Stromern, und da vor allem um zwei große Momente. Der erste, die Wiederauferstehung des als *Kapital* in die Unternehmensgruft gelegten Geldes als Mehrprodukt; der zweite, die wenig später erfolgende Metamorphose des Mehrprodukts zum Profit und damit zugleich – profit is money! – die triumphale Himmelfahrt des – ach! – um den *Gewinn* vermehrten Geldes, das nun wieder stromern kann, wohin es nur möchte.

Die Sache ist zum Gähnen simpel. Mit dem Mehrprodukt stehen Waren zum Kauf. Der Profit ist das Geld, das beim Kauf dieser Waren über den Tisch geht und den Warenstrom des Mehrprodukts nun endlich verflüssigt. Es geht bei Mehrprodukt und Profit einzig um Stoffwechsel: Aus Ware wird Geld. Hat dies stattgefunden, fließt ein Geldstrom zurück zum imaginären gesamtmarkträumlichen Warenproduzenten, von wo aus dieser Strom gemäß gesetzlicher oder privatvertraglicher Zahlungsverpflichtungen weiterverteilt wird. Alles sehr harmlos und nett. Nur, daß der Stoffwechsel vom Mehrprodukt hin zum Profit von Komplikationen begleitet sein kann, die das *Kapital* nötigen, mehr und mehr zu massenmörderischer Gewalt zu greifen.

Besonderheiten des Stoffwechsels Mehrprodukt => Profit

It’s the mechanism, stupid! Nämlich jener Mechanismus, der das Mehrprodukt zu Profit verstoffwechselt. Er kann sehr schön sein, dieser beglückende Moment, aber…

Vom Wert her weichen Mehrprodukt und Profit im gesamtmarkträumlichen Modell zwar nicht voneinander ab, bei einzelnen Unternehmen tun sie das mitunter jedoch mehr als deutlich. Dem ist so, weil der Wert des von einem Unternehmen produzierten Mehrprodukts, der Mehrwert, in Proportion zu dem Verhältnis steht, in dem das für Maschinen, Arbeitsmittel, Roh- und Hilfsstoffe eingesetzte konstante Kapital zu dem für die Arbeitslöhne in der Halle eingesetzten variablen Kapital steht, der Profit aber von jenem Verhältnis unabhängig ist.

Da das Mehrprodukt und dessen Wert, der Mehrwert, allein der unmittelbar händischen Arbeit entstammen, erzeugen arbeitsintensiv produzierende Unternehmen selbstverständlich erheblich mehr Mehrwert als kapitalintensiv produzierende. Würde sich die Höhe der *Rendite* eines einzelnen Unternehmens nun aber proportional zu dem bei diesem Unternehmen erzeugten Mehrwert verhalten, wäre ein kapitalintensiv produzierendes gegenüber einem arbeitsintensiv produzierenden Unternehmen erheblich benachteiligt. Sein *Kapitalertrag* läge deutlich unter dem eines arbeitsintensiv produzierenden Unternehmens. Der Kapitalmarkt läßt dies nicht zu.

Indem der *Kapitalmarkt* bestrebt ist, so zu investieren, daß am hinteren Ende von *Kapitalinvestitionen* die größtmögliche *Rendite* herauskommt, gleicht er die Profitraten der Unternehmen in Richtung auf eine gesamtmarkträumliche Durchschnittsprofitrate an. (Definition Profitrate: Die in Prozent angebbare Profitrate eines Unternehmens errechnet sich aus dem Verhältnis, in welchem der Verkaufserlös nach Abzug des gesamten Aufwands an – im Marxschen Sinne – Kapital zu eben diesem gesamten Kapitalaufwand steht.)

Es interessiert den Profit hinten nicht, daß er vorn einmal Mehrprodukt gewesen ist, und so bemessen arbeits- wie kapitalintensiv produzierende Unternehmen ihren Kapitalertrag nach der für alle in etwa selben gesamtmarkträumlichen Durchschnittsprofitrate (Profitrate und *Kapitalrendite* sind einander proportional). Für arbeitsintensiv produzierende Unternehmen heißt dies nun, daß der erzeugte Mehrwert nicht vollständig als Profit zum Unternehmen zurückfließt. In der Folge müssen arbeitsintensiv produzierte Waren unter ihrem tatsächlichen Wert veräußert werden. Weder dies, noch auch daß kapitalintensiv produzierte Waren nun umgekehrt über ihrem tatsächlichen Wert veräußert werden, stört Markt und *Kapital* im geringsten. Trivial gesehen, schaffen unter ihrem Wert veräußerte Waren gesamtmarkträumliche Reserven für den Kauf von über ihrem Wert veräußerten.

Lediglich ärgerlich auch der Umstand, daß die gesamtmarkträumliche Masse des Mehrwerts die gesamtmarkträumliche Masse des realisierbaren Profits unhintergehbar nach oben hin begrenzt. Was „der Markt hergibt“, kennt demnach eine obere Grenze, nämlich den Wert des gesamtmarkträumlichen Warenstroms des Mehrprodukts.

Für sich gesehen zunächst gleichfalls undramatisch ist das mit produktivitätssteigernden Investitionen in fertigungstechnisch effektivere Maschinerie verursachte Schrumpfen der in der Halle aufzuwendenden Arbeitszeit und das so verursachte Sinken des gesamtmarkträumlichen Wertvolumens. Denn da mit ihrem Wert auch die Preise der Waren sinken werden, wird die geldliche Realisierung der konkreten Warenströme bzw. des realen Reichtums nicht beeinträchtigt. Zunächst noch nicht.

Alarmieren muß nur und allein eine Gegebenheit, welche vor dem Hintergrund steigender Produktivität sichtbar wird. Letztere definiert sich über den für die Herstellung eines Stücks einer Ware erforderlichen Kostenaufwand. Dieser läßt sich senken, indem in Maschinerie investiert wird, welche es ermöglicht, die variablen Kapitalkosten (Lohnkosten der Halle) so sehr zu senken, daß der Investitionsaufwand für die Maschinerie von der Senkung der Lohnkosten mehr als wett gemacht wird. Im Ergebnis sinken die Kapitalkosten pro Stück der produzierten Ware. Fein: Die Produktivität ist gestiegen, die Kosten sind gesunken, aber…! „Es gibt genau zwei Arten von Kapitalismus, George. Genau zwei. Die eine ist die, die es wirklich gibt. Die andere ist die, an die geglaubt wird.“ Weiter mit der, die es wirklich gibt.

Zwischen Kapitalinvestition und Realisierung von Verkaufserlösen liegt ein gewisser zeitlicher Versatz. Während der Zeitdauer dieses Versatzes steigt die allgemeine Produktivität, was bedeutet, daß Waren sich verbilligen. Dies gilt auch für die Waren, welche zum konstanten Kapital zählen, so auch für die Maschinerie. Daher ist die Geldinvestition in Maschinerie zu Beginn des zeitlichen Versatzes betraglich höher, als sie es am Ende des Versatzes sein würde. In dem Maße, in welchem die Produktivität nach dem zeitlichen Versatz höher ist, als sie es vor jenem Versatz war, können die Verkaufserlöse die zu Beginn des Versatzes getätigte und deshalb geldbetraglich größere Kapitalinvestition sowie auch den entsprechend höher vorkalkuliert gewesenen *Kapitalgewinn* nicht mehr vollständig einfahren.

Eben deswegen nehmen Profitrate und *Kapitalrendite* unter der Bedingung fortlaufender fertigungstechnischer Verbesserungen mit der Zeit ab. Mit der in der Halle gestiegenen Produktivität kommt es dort zu Entlassungen. Und so verlieren beide Blut, das Personal der Halle und der Kapitaleigner.

Je größer der zeitliche Versatz und je stärker die Steigerung der Produktivität, um so mehr wird die *Rendite* sinken. Marx bezeichnete diese Gegebenheit als . „Kapitalismus 1 ist wie eine zu kurze Bettdecke, George.“

Übrigens läßt der im Laufe der Zeit gewöhnlich wachsende Anteil, den das konstante Kapital am Gesamtkapital hat, den in jenem Versatz liegenden Wert- und Preisunterschied weiter aufklaffen, was die Bettdecke nur noch kürzer macht.

