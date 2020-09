Corona-Ankunft: Korporatokratie (!?)

Ich freue mich, dass Nick Mott nach langer Zeit wieder mal vorbei schaut und seine Denk-Art in Kommentaren hier lässt. Eine dieser Kommentare möchte ich gerne als eigenständigen Artikel hier ins Regal stellen, denn es wäre schade um diese Perle, wie ich finde:

Links im Unsichtbaren der Tiefe Staat?

Eindeutig verlagerte sich das Gewicht der Entscheidungsmacht in den letzten Jahrzehnten sukzessive aber unaufhaltsam von der ‚Politik‘ über die Lobbykratie hin zur Korporatokratie. Diese führenden ‚Gesellschaftsformen‘ sind natürlich kein Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck. Wem gehören diese führenden Gesellschaften?

‚Unternehmern‘.

Aber kaum einer dieser Unternehmer’genies‘ konnte zu derart einflussreicher Position aufsteigen ohne Protegé von Anderen gewesen zu sein – z.B. (aber nicht nur) von sogenannten ‚Financiers‘. Das können wiederum andere Superreiche sein oder Banken oder Geheimdienste oder ‚Logen‘ u.ä.

In jedem Falle supranationale Kreise.

Deren Machtbasis war bis vor kurzem das Abhängigkeitsgeschäft über Kredite oder Manipulation der Märkte (von KI wie Blackrocks ‚Aladdin‘ bis hin zur Instrumentalisierung der UN z.B. über Sanktionen). Das funktionierte aber immer schlechter, weil die überspannten Märkte auf den Kollaps zusteuer(te)n und die Vergesellschaftung von konkreten Ressourcen (Ackerland, Bauland, Wasser, Minen, Immobilien, Transportwegen/-mittel etc.) über den ‚point of no return of investment‘ gerödelt wurden und im Nirvana-Schürfwettbewerb der virtuellen Märkte aka ‚Wetten‘ landete.

Da konnte man sich zwar das Geld wie beim Pokern gegenseitig abknöpfen aber eben keine ‚Mehrwerte‘ mehr schaffen.

Lehmann war 2008 der Startschuss, denn Lehmann wurde ganz offensichtlich geopfert, um die nötige Dynamik loszutreten. Danach konnte für 10 Jahre wortwörtlich Geld verbrannt werden, um den Heißluftballon zu befeuern, indem alle Zentralbanken nach und nach immer unbegrenzter und unregulierter Geld zur Verfügung stellten.

Der Markt für virtuelle Wetten wurde nochmal verdreifacht.

Aber:

Wenn Wenigen also fast Alles bereits gehört und es nur noch um Umverteilung geht, die sich aber mehr oder weniger auch nur im Kreis dreht, dann fehlt dem ‚Markt‘ bald ebenso die Auftriebskraft wie einem Heißluftballon, der sich selber verfeuern muss, um überhaupt in der Luft zu bleiben.

An dem Heißluftballon hängen also jede Menge ‚Karrieren‘, ‚Pfründe‘ und Machtprivilegien dran.

Jetzt droht er abzustürzen.

Um das zu verhindern (und weil das alte System ‚ausgelutscht‘ ist und nur noch künstlich am Tropf der Zentralbanken hängend komatös ‚lebt‘), wurde beschlossen, durch eine künstlich erzeugte systemische Verknappung eine Wertsteigerung der Allokationen zu erwirken.

Kriege, die früher hilfreich waren, sind heutzutage obsolet, weil einfach zu unkontrollierbar final destruktiv.

Da ist es doch besser, wenn man eine wirtschaftliche Krise durch einen ‚Virus‘ bzw. genauer: durch die aufgezwungenen Restriktionen, die sich fatal für das wirtschaftliche Leben auswirken, einsetzt, um den Markt zu schrumpfen, Angebote zu verknappen, Marktbereiche zu konzentrieren/monopolisieren, Digitalisierung flächendeckend einzuführen (erwartete Kostenreduktion und erfreulicher Nebenaspekt der kontrollierten Verdummung) u.ä. – also mittlerweile kaum noch produktive Arbeitsplätze wegzurationalisieren oder ‚gesund zu schrumpfen‘ oder zu automatisieren oder Angebote in etlichen Sektoren ganz zu streichen.

Folge: Verarmung in allen Bereichen (Angebot, Löhne, Optionen…).

Verarmung führt zu maximierter Abhängigkeit.

Abhängigkeit verhindert Gegenorganisation bzw. lenkt den Fokus von den Verantwortlichen weg hin zu den alltäglichen Problemen und macht generell eher gefügig.

Im Klartext geht es aber den Initiatoren darum, die wertvollen Ressourcen, Potentiale und Optionen für sich weiterhin ungekürzt und unbeschränkt verfügbar zu halten.

Angesichts schwindender Ressourcen in vielen Bereichen wird das also für die Initiatoren selbst auch wertvoller für ihre eigene Existenz. Die retten also nicht ‚die Welt‘, sondern sich selbst auf diese Weise – auf Kosten der systematisch Verarmten und Entmündigten.

Man muss jetzt nur noch dafür sorgen, dass einem die ‚Bagage‘ (Plebs, Pöbel, Pack…) nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, wenn sie merkt, dass hier Rettungsboote für die Elitären aus den Rettungswesten und Vorräten des ‚Pöbels‘ gestrickt werden, für den dann nichts übrig bleibt, es sei denn er wäre für den zukünftigen Selbstbedienungsladen der Elitären von servilem Nutzen, um diese von unwürdigen Verrichtungen rein zu halten.

Oh? Hallo ‚Corona‘?! Du hier? Wie günstig!….

Die sogenannten ‚Elitären‘ sind natürlich keine homogene Gruppe und sich keineswegs in allem grün. Es gibt auch hier Interessenkonflikte, Eitelkeiten, alte offene Rechnungen etc. Aber insgesamt ist der ‚Geldadel‘ nicht anders drauf als ehedem der historische Adel – wenn es gegen das Bauernpack geht, sammeln sie sich für die Entscheidungsschlacht – siehe auch Bauernkriege 1523.

Danach gingen sie sich auch wieder gegenseitig an den Wams, aber niemals kam es vor, dass ein bedeutender Teil des Adels am eigenen Privilegienstuhl gesägt hat!

Das hat schon Spartakus nicht verstanden, weswegen er letztlich scheiterte nach respektablen Anfangserfolgen, und vor ihm die Karthager nicht (waren ja nur Pfeffersäcke gegen Elitendenke aus Rom) und nach diesen von Münzer bis Elser auch keiner.

Es gibt keine einzige gleichwertige Privilegienmasche zum ‚Adel‘ (Geistesadel, Geburtsadel, Geldadel, Kriegeradel, Priesteradel etc.).

Nur wer da dazu gehört, kann in den Genuss dieser Privilegien kommen!

So hat ja auch das System ‚Epstein‘ funktioniert! Und wer sich da hoch gearbeitet hat oder hineingeboren wurde, der hat in aller Regel keine Lust auf Verzicht einer solch bequemen, lustvollen Existenz.

So simpel, so menschlich.

Es gibt eine einzige historische Ausnahme – das sind die ‚mosaischen Sekten‘ und ihre Derivate mit irgendeinem Erlöserkult.

Denen geht es um die Macht des Mem, der Ideologie, weil hier Macht über Zeit erillusioniert wird und ein perfider Lohn in Aussicht steht, der auf weltlichem Terrain nicht zu erreichen ist – der des Gottesgünstlings (Thema in allen Religionen: Gott/Götter muss man gnädig stimmen, um irgendeine Art ‚Lohn‘ zu erhalten), der dann auf Privilegien im ‚Himmel‘ der Nachwelt hoffen darf.

Aber im Grunde ist es derselbe Mechanismus – die Gier nach Privileg.

Einmal hier irdisch-materiell konzentriert, einmal dort ideell-virtuell fixiert.

Man braucht dazu weder Namen zu sammeln oder irgendwelche Vereinigungen dingfest machen zu wollen – das ist alles austauschbar.

Die Gier nach Privileg (und Tugendstolz) beginnt bereits beim Maskendenunziant und hört beim Multimilliardär sowenig auf wie bei Logen, Sekten, Banken, Konzernen etc.

Das ist ein Selbstläufer, der gar kein Mastermind braucht!

Das organisiert sich sozusagen von selbst, weil die Machtattraktoren mit dem Privilegienköder die dazu nötigen Strukturen quasi ‚automatisch‘ generieren.

Und gibt es dann solche Strukturen, so entfalten diese ihre eigene Funktionalität mit Wirkspektren, die sich selbst in Rückkopplung erneuern, verstärken, verbreiten.

Ende der Durchsage 🙂

