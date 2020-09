Marx für Dummies – die Erste

Karl Marx in der typischen Freimaurerdarstellung

Ich freue mich sehr, Euch wieder eine Serie von Artikeln ins Regal stellen zu dürfen, die wieder lehrreichen Inhalt verspricht. Ich oute mich mal vorab noch: ich habe das Kapital von Karl Marx nie komplett gelesen zu haben. Das meiste Wissen dazu habe ich mir durch Interpretationen und Auszügen angeeignet. Daher würde ich auch nie behaupten wollen, dass ich seine Thesen komplett durchdrungen haben. Und ich vermute, dass dies für den überwiegenden Teil der Menschheit gelten sollte. Die folgenden Artikel sind zwar auch wieder eine Interpretation, welche sich aber bemüht, dies auch für Laien durchdringbar zu machen. Ob ich hier zu viel verspreche? Schauen wir mal:

Marx kinderleicht

1867 – 2018: 151 Jahre

Einführung

Kapitalismus, den es wirklich gibt

Der Wind hatte sich gelegt, und über der angenehm kühlen Aussichtsterrasse des gepflegten kleinen Vororthotels wölbte sich ein wolkenloser Himmel. Bei seiner Ankunft hatte der bullige Kerl, der nun neben Peter saß, in nüchtern verhaltenem Stakkato „Wie es aussieht, der einzige noch freie Platz hier draußen“ festgestellt und sein vom Buffet mitgebrachtes Kaffeegedeck ohne Zögern – „Ich darf doch bitte!“ – auf dem Beistelltisch zwischen sich und Peter abgesetzt, genau mittig auf Peters Wall Street Journal. Das schwere Mahagonigestühl zurechtrückend, hatte er vernehmlich „Guten Morgen, Sir, ich störe hoffentlich nicht“ geächzt und sich dann vorsichtig in dem wuchtigen Sitzmöbel niedergelassen. „Ein wirklich herrlicher Platz! Wenn ich in der Gegend bin, ist dieses Haus mein Favorit. Ach, ich hab mich noch nicht vorgestellt: George Vanderbilt, Management-Consultant, Ohio.“

„Peter Bowman, Holzbau, sehr erfreut, George! Das Hotel gehört meinem Schwager Bill,“ hatte Peter aufgeräumt zurückgegrüßt, und ja – nach ein paar höflichen Erkundigungen über Peters Geschäft, erzählte Vanderbilt bald schon geschmeidig von seinem Arbeitsalltag als Unternehmensberater, kam von dort zu den exzellenten Aussichten für Wirtschaft und Handel, schließlich zu den zu erwartenden vielen neuen Stellen, und-und-und. In seiner Welt war alles rosarot. „Selektive Wahrnehmung,“ kam es Peter in den Sinn.

Uni ist keine Farbe, sondern eintönig, und Peter versuchte einige Male, Vanderbilt ins bunte Alltägliche zu locken. Keine Chance. Als Peter einsilbig wurde, verstand Vanderbilt dies als Einladung, mehr Fahrt aufzunehmen: die amerikanischen Grundtugenden, harte Arbeit usw.

„Berufskrankheit,“ dachte Peter amüsiert, und es kam ihm in den Sinn. „George, bitte, was denken Sie über… ?“ Höflich verwies Peter auf ein aktuelles Thema der Wirtschaftsnachrichten, das Vanderbilts Darstellung der wirtschaftlichen Lage drastisch konterkarierte.

Wider Erwarten ließ Vanderbilt sich auf eine kontroverse Debatte ein. Doch anstatt zu argumentieren, kramte er aus seiner Praxis als Unternehmensberater diesen oder jenen Fall hervor, bei dem es ganz anders gelaufen sei, als es Peter zufolge gewesen sein müßte. Peter verfiel bald in Schweigen und wollte gerade aufbrechen, da schoss ihm unversehens eine eigentümlich klare bildhafte Vorstellung in den Sinn, ein in sehr großer Höhe durch einen rosaroten Himmel schwebender Fesselballon. Als er die Augen schloß, sah er den Ballonkorb wenige Meter von sich entfernt in fotographischer Deutlichkeit vor sich. Er mußte wohl für einen kurzen Moment in einen Tagtraum gefallen sein, denn plötzlich sah er am Rand des Ballonkorbs einen Mann stehen, der mit sehnsuchtsvollem Blick auf die tief unter ihm vorbeiziehende Landschaft hinabschaute – George Vanderbilt!

Peter brauchte einige Sekunden, um das befremdlich realistische innere Bild von sich abzuschütteln und wieder ins Hier und Jetzt zurückzufinden. „Also gut, George Vanderbilt… ,“ dachte er, setzte sich gerade auf und wandte sich, so weit er es im Sitzen konnte, dem in unerreichbaren Höhen gefangenen ManagementConsultant direkt zu. Als der ihn überrascht fixierte, räusperte Peter sich kurz und gab beinahe gelangweilt zu Protokoll: „Es gibt genau zwei Arten von Kapitalismus, George. Genau zwei.“ Peter verharrte und schaute Vanderbilt harmlos über Beistelltisch, Wall Street Journal und Kaffeegedeck hinweg in die Augen. Vanderbilts Blick irrte für einige Sekunden ratlos umher, bevor er zu Peter zurückkehrte, der sich erneut räusperte und nun mit Bestimmtheit feststellte: „Die eine ist die, die es wirklich gibt.“

„Ach ja?“ tat Vanderbilt ganz erstaunt und grinste, als habe er soeben etwas ungemein Drolliges gehört, kam nun aber nicht mehr an der Frage vorbei, welches denn bitte die andere Art von Kapitalismus sei.

„Die andere, George, ist die, an die geglaubt wird.“ Wieder zurück in seiner Ausgangsposition, schlug Peter ein Bein über und vertiefte sich in die Betrachtung des grandiosen Panoramas der Rocky Mountains, die hinter dem Horizont in den Himmel ragten.

Vanderbilt schwieg für einige Sekunden und versuchte zu begreifen, was er soeben gehört hatte. Dann stellte er fest: „Vorhin, Peter, haben Sie tatsächlich behauptet, Unternehmensgewinne würden infolge von Investitionen in arbeitszeitsparende Fertigungstechnik kurzfristig ansteigen, mittel- bis langfristig aber sinken. Richtig?“

„Richtig! Bewegt sich die Nachfrage auf die Sättigungsgrenze zu, wird der Gewinn, nachdem er kurzfristig angestiegen ist, wieder sinken. Und zwar unter das Niveau von vor der Investition.“

„Aha! Die Mehrheit sieht das nicht so, ich übrigens auch nicht, aber gut… ! Bitte sagen Sie, Peter: War es wegen dieser vermeintlich sinkenden Unternehmensgewinne, daß Sie behauptet haben, zur Ankurbelung der Wirtschaft sei die immer weiter wachsende Staatsverschuldung leider alternativlos? Auch wenn viele die Verschuldung für das Ergebnis einer Verschwörung halten. Was übrigens auch ich tue … Federal Reserve, Sie wissen schon,“ fügte Vanderbilt nach einer kurzen Pause an.

„Aha,“ freute Peter sich still, „er wird ja langsam munter,“ und nach einem kurzen und kräftigen „Ja!“ führte er unprätentiös aus: „Die sinkenden Unternehmensgewinne machen Verschuldung alternativlos – ab-so-lut! Was nun die Verschwörung angeht, gibt es die selbstverständlich, aber sie ist nicht Ursache, sondern Folge: zwei Affen – eine Banane! Eine Zinsbanane, wenn Sie so wollen, George. So einfach ist das.“

Vanderbilt äffte Peter ironisch nach: „So einfach ist das,“ und ließ ein kräftig ulkendes „Aha! Phantastisch!“ folgen, nur um dann in entschieden ernstem Ton zu verkünden: „Aber ich glaub das alles nicht, Peter.“

„Glauben ist Kapitalismus 2, George.“ Peter blieb stumm. Überraschenderweise auch Vanderbilt.

Mehr als eine Minute war verstrichen, als dieser das Schweigen durchbrach. Zu Peters Erstaunen griff er dessen Argumentation auf und trieb sie entschlossen weiter voran: „Verschuldung ist die rettende Injektion für Staat und Wirtschaft – gut… ! Aber es funktioniert nur so lange, bis die Neuverschuldung von den Zinsen für die Altschulden aufgefressen wird.“

„Exakt, George, eben darum mußten die Zinsen für Fed-Anleihen fast auf Null runter.“

„Aber sie sind doch wieder angehoben worden,“ warf Vanderbilt wie aus der Pistole geschossen ein.

„Ja, Zinsanhebungen kühlen überhitzte Aktienmärkte herunter und zögern so die Zeit bis zum nächsten Crash hinaus. Aber sie vermehren auch die Bankrotte, was den Crash schneller herbeiführt. Aktien und Zinsen sind die Katze, die sich in den Schwanz beißt, George; Kapitalismus 1 ist wie eine zu kurze Bettdecke.“

„Ihr Kapitalismus vielleicht, Peter,“ wehrte Vanderbilt sich schwach und starrte angestrengt die Rocky Mountains an.

Peter gähnte ausgiebig und setzte sich auf. Während er behutsam sein Wall Street Journal unter Vanderbilts Kaffeegedeck hervorzog, ulkte er verschwörerisch tuend: „Was wir hier reden, George, bleibt selbstverständlich unter uns.“

Peter blätterte das Journal auf: „Ach, sieh an, von Marx wird dieses Jahr 150, steht hier.“

„Was? … 150?! … Wie? … Marx … Das Kapital … im Journal … nicht zu glauben! Steht das da wirklich!?“ Vanderbilt war irritiert. „Marx im Wall Street Journal,“ wiederholte er verdutzt. Sekunden später hatte er sich schon wieder gefangen, straffte sich energisch, schaute auf seine Uhr und erhob sich. „War sehr interessant, sich mit Ihnen zu unterhalten, Peter, würde ich gern fortsetzen,“ stieß er eilig hervor. „Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich habe heute morgen zu tun. Bis dann. Einen schönen Tag noch!“

Gerade eben noch in luftigen Höhen und nun plötzlich down to earth, war Vanderbilt etwas wacklig auf den Beinen. Knapp entging er der Kollision mit einem Sonnenschirm, stolperte einen Moment, fand aber wieder Tritt und sicheren Schritts ins Gebäude zurück.

„Mit Brille wär das nicht passiert!“ kam Peter eine durch einen Werbespot im Geburtsland von Marx allgegenwärtig gewordene Redewendung in den Sinn. „Der hat nur blöd getan,“ dachte er und grinste innerlich bis zu den Ohren, als ihm erneut „Berufskrankheit“ einfiel! Die Rockies erstrahlten im Licht des sonnendurchfluteten Morgens.

Drei Baustellen, die Werkstatt und das Büro warteten. Peter erhob sich. 2018 ist der 200. Geburtstag von Marx, nicht der 150. Geburtstag von <Das Kapital>; der war letztes Jahr. Das Journal hatte nicht berichtet. Natürlich nicht, das Journal ist Kapitalismus 2 oder, wie es der Besitzer des Presse-, Tabak und Getränkeladens auf der Straßenseite gegenüber immer nennt, Wall Street Mystery News.

