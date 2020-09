„Die Welt ist psychophysisch.“

Arcady Petrov

Fluß hatte uns heute in einem Kommentar einen Text aus dem Buch Die Erschaffung der Welt von Arcady Petrov hinterlassen. Arcardy ist ein in Russland sehr bekannten Leiter mehrerer Hellseher-Schulen. Er ist einer jener Verfechter, die den Menschen neben seiner Physis ein geistiges Element stellt, das Einfluss auf die Physis selbst hat. Auch das von Shaldrake erahnte morphogenetische Feld klingt an. Wie sagt Gerd immer: „Es ist schon alles gedacht.“ Arcady meint, dass es nur 99% seien. Aber lest selbst:

***

Wozu sage ich das alles? Eben dazu, dass es verschiedene Realitäten gibt, einschließlich der verborgenen, geistigen, die in unser Bewusstsein hauptsächlich durch die Zirbeldrüse und die rechte Großhirnhemisphäre eindringen und unser Leben beeinflussen. Deshalb wissen Einige, und Andere „sehen“ im Sinne von Visionen. Aber das Wissen ist schwer fassbar, veränderbar, es verfeinert sich ständig, wird abgelehnt, ist ersetzbar… Und die Vision ist der irrationale Weg, der zum Ursprünglichen führt, zu dem, was es schon gab, sogar als es uns noch nicht gab. Und auf diesem Wege ist es nicht unbedingt nötig, die Anatomie zu kennen, um einen Menschen zu heilen. Es reicht aus, sich in die Position des Schöpfers zu begeben – und der Erfolg ist gewährleistet. Die Frage besteht nur darin, ob gewisse höhere Kräfte es zulassen, diese Position einzunehmen.

Das Vakuum, das in der Übersetzung aus dem Lateinischen „Leere“ bedeutet, zeigt sich real nicht als ein leerer Raum, sondern als eine gewisse informative Umgebung, die in sich über 99 Prozent der Informationen des Universums trägt. Es gibt Gründe anzunehmen, dass neues Wissen sich wie ein Produkt aus der Wechselwirkung des Bewusstseins mit dem informativen Feld bildet, welches Wemadski als das Feld der Vernunft bezeichnete. Es entsteht der Eindruck, dass der Mensch ein psychophysisches Objekt ist. Er befindet sich in einem gewissen Strom der Formbestimmung zwischen Mikro- und Makrokosmos und ist sowohl Objekt als auch Subjekt des Transformationsprozesses.

Die Wissenschaft kommt heutzutage, vor allem in den Bereichen der Physik, der Chemie, der Biologie, der Genetik, der Informatik und auch der Psychologie zu paradoxen Paradigmen, die früher noch als Gotteslästerung bezeichnet wurden: Zwischen dem Materiellen und dem Ideellen gibt es keine unpassierbare Barriere, das Eine kann mühelos in das Andere transformiert werden. Man kann sogar, in Zusammenhang mit der Entdeckung des Biocomputers, die folgende Behauptung aufstellen:

Der Geist und der Gedanke werden unter bestimmten Bedingungen in ihrer direkten Einwirkung auf den Außenraum haptisch fühlbar. Die mentalen und physischen Prozesse haben keine realen Unterschiede – sie stellen lediglich verschiedene Zustände eines Ganzen dar. Die gedankliche Einwirkung auf materielle Objekte erwirbt langsam den Status einer wissenschaftlichen Tatsache.

Aus dem oben Dargelegten folgt die Schlussfolgerung: Die Welt ist psychophysisch. Eine vom Bewusstsein abgespaltene, isolierte physische Welt gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Am Anfang war wirklich das Wort. Aus dem Nichts kann etwas erschaffen werden und aus den virtuellen Prozessen kann körperliche Kraft entstehen. Eben deshalb bestehe ich darauf:

Der mentale oder semiotische Raum des Menschen ist nicht nur die strukturierte Gesamtheit der persönlichen, geistigen, emotionalen, sozialen und historischen Erfahrung, die in seinem Bewusstsein und der Umwelt durch spezielle Projektionen als Hologramme gefestigt ist, sondern auch ein feinmaterieller Relaissender, der über Eigenschaften beliebiger Strukturen des Kosmos und des physischen Vakuums verfügt. Deswegen sollte die Evolution des Menschen als eine Realisierung der Potentiale, die in der Natur tatsächlich vorhanden sind, betrachtet werden.

Und die Frage nach der wissenschaftlichen Weltanschauung in Zusammenhang mit dem Phänomen des Biocomputers ist nicht nur eine philosophische Frage. Es ist auch die Frage des Überlebens der Menschheit und die Suche nach alternativen Wegen seiner Entwicklung. „

***

Mit diesem polaren Ansatz des sowohl physischen als auch geistigen Menschen wird das Feld der Geist- und Selbstheilung verständlicher, finde ich … dazu noch ein Film von ihm dazu: