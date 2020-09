Tue ihn unter deine Füße!

Befreie deinen Verstand. Aller Irrtum muss weichen, aller Wahn untergehen. Wähle deine Waffen erst, wenn du verstanden hast, wer der Widersacher ist. Sodann gehe, ihn unter deine Füße zu tun!

Tust du es nicht, wird er es tun. «Tiefer Staat» wird er geheißen. Doch sein wahrer Name ist Herrschaft von Verbrechern, Tyrannei.

•••

Zitiert aus dem Buch Das System von Prof. Dr. Hand Herbert von Arnim

Befreie deinen Verstand

Was untergehen muss, sind die falschen Vorstellungen, die Illusionen. Vor allem jene eine und riesenhafte, die sichtbare Politik sei die Fabrik der Macht. Irrtum! Die Politik ist nur das Schaufenster der Macht. Welches hierzulande zudem noch von der Besatzungsmacht dekoriert ist. Letztere ist die hierzulande eigentliche Fabrik der Macht.

Wäre Deutschland souverän, bestünde die Fabrik der Macht jedoch allein aus den Abstimmungen der Interessen der drei gesellschaftlich maßgeblichen Apparate, die da sind:

• Staat (Verwaltung, öffentliche Dienste, Richterschaft, Streitkräfte und Polizeien)

• verbändische Arbeit (Gewerkschaften)

• verbändisches Kapital (Arbeitgeberorganisationen)

•••

In souveränen Staaten nun entscheiden zwei Faktoren über den Ausgang des Kampfs um Recht und Freiheit. Nämlich die Unabhängigkeit jener drei Apparate und das Gelingen ihrer Interessenabstimmungen. Auch unter den allergünstigsten Bedingungen bliebe es aber eine Illusion zu denken, das Volk sei die Fabrik der Macht. Demokratie kann nie mehr als Illusion sein, ein leeres Versprechen.

In seiner Eigenschaft als Öffentlichkeit kann das Volk aber eine Kontrollinstanz sein, welche der Erringung der Alleinherrschaft eines der Apparate über die beiden anderen wehren und auf diese Weise verhindern kann, dass aus einer das Recht respektierenden freiheitlichen Republik eine Tyrannei wird, die Herrschaft von Verbrechern.

Eine Tyrannei würde entstehen, sobald einer der Apparate die Loyalität des waffentragenden Arms des Staates ganz auf seine Seite ziehen könnte, Armee und Polizeien. Wer diese Loyalität auf sich vereinigen kann, erlangt diktatorische Gewalt.

Denn die Waffenträger sind das Fundament der Fabrik der Macht. Ein allerdings mit Geist beseeltes Fundament und so auch eines, das seine Wahl trifft für oder gegen die Republik. Weswegen sich der Kampf um Recht und Freiheit mitnichten an den Wahlurnen entscheidet. Er entscheidet sich an dem Geist einer Gesellschaft insgesamt. Und so auch an dem Geist all der vielen und jedes einzelnen in den Streitkräften und Polizeien.

Schauen wir mit diesem Wissen auf Deutschland, so heißt dies, daß die Frage, ob Republik oder Tyrannei sich für uns in den USA entscheidet. Denn die Loyalität der US-Streitkräfte, des stärksten bewaffneten Arms in der deutschen Gesellschaft, gehört allein den USA. Sie gehört einer USA, welche lange schon auf dem Wege in eine Tyrannei ist. Denn wie Robert F. Kennedy jr. am 28. und 29.08. in Berlin offen angesprochen hat, hat sich in den USA ein sogenannter Tiefer Staat gegen die Freiheit und Selbstbestimmung der demokratischen Republik USA verschworen.

Jener Tiefe Staat zielt nicht erst seit der Ermordung von John F. Kennedy auf den Machtgewinn über die drei Apparate und nun sogar auf die Zerschlagung des Nationalstaats USA. Und hofft, auf diese Weise die Loyalität der US-Streitkräfte sowie der US-Polizeien für sich zu gewinnen.

Es ist jenem Tiefen Staat zudem gelungen, sich mittels verbrecherischer Methoden einen dominierenden Einfluß auf die Politik nicht nur der USA, sondern auch aller anderen westlichen Nationalstaaten zu verschaffen. Deutschland steht als besetztes Land bereits seit Ende des Zweiten Weltkriegs schon unter maßgeblicher Einflußnahme jenes Tiefen Staats.

Weswegen sich in den drei großen gesellschaftlichen Apparaten Deutschlands ebenfalls Strukturen eines Tiefen Staates eingenistet haben! Unsichtbar, hinter den Kulissen, in der Anonymität der Apparate, stehen eides- und gesetzestreue Beamte, Richter und Funktionäre Seilschaften schwerkrimineller politischer und verbändischer Apparatschiks gegenüber, welche letzteren sich um bösartige elitaristische Weltanschauungen scharen und ihren Zusammenhalt aus verschiedensten Ausschweifungen bis hin zur gemeinschaftlichen Begehung von schweren Verbrechen gewinnen — indem sie sich gemeinschaftlich kompromittieren also. Was sie juristisch angreifbar und so zugleich von der Protektion der Besatzungsmacht abhängig bzw. zu willfährigen Handlangern des Tiefen Staats der USA macht.

Mit jenen Seilschaften aus kriminellen Beamten und Funktionären wuchert der Krebs von Faschismus, Irrationalität und Wahn. Könnten diese Seilschaften nicht mehr durch den § 146 GVG von der Politik juristisch gedeckt werden, würde im Gebälk der gesellschaftlichen Institutionen ein Heer von Asseln sichtbar, welches dieses Gebälk zernagt. Das ist der Feind.

Also Vorsicht, nicht gegen Windmühlen kämpfen wie z.B gegen Frau Merkel. Alle von Frau Merkel verfolgten Politiken und Agenden werden vom Tiefen Staat der USA diktiert. Insbesondere die deutsche und europäische Klima-Agenda (Agenda 2030) sowie die ruinösen Corona-Maßnahmen, welche beide zusammen der zentrale Hebel zur Unterwerfung Deutschlands und Europas unter die vom Tiefen Staat der USA angestrebte Neue Weltordnung sind. Der alleinherrschende Tyrann hierzulande ist der von seinen deutschen kriminellen Seilschaften in Staat, Arbeit und Kapital vertretene Tiefe Staat der USA.

Die Schlacht um Recht, Freiheit und Republik beginnt in den Apparaten und wird um letztlich die Loyalität der Waffenträger geführt. Da diese Schlacht nur geistig entschieden werden kann, würde ein Bürgerkrieg lediglich die Niederlage der Eides- und Gesetzestreuen anzeigen — eine geistige Niederlage von Wahrheit und Rationalität, von Freiheit und Recht sowie von Brüderlichkeit und Republik.

Also denkt nicht einmal daran, eine Waffe in eure Hände zu nehmen. Wer dies tut, gesellt sich zur anderen Seite, zum Tiefen Staat. Ein mit geistigen Waffen geführter Krieg kann nur mit geistigen Waffen gewonnen werden.

Befreie deinen Verstand. Aller Irrtum muß weichen, aller Wahn untergehen.

Euer No_NWO