Ablenkung von etwas viel Größerem? Corona oder CO2rona — das ist hier die Frage!

Die große Sommer-Pressekonferenz der Rauten-Kanzlerin vom 28.08.2020

‚Familien-Foto‘ der EU-VIPs

Warnhinweis: Folgender Beitrag wirkt auf begeisterte Untertanen verstörend, auf Menschen mit dem Gelüst, sich versklaven zu lassen, sogar empörend!

Selbstverständlich soll der große Corona-Betrug weitergehen. Die Rautenkanzlerin:

Wir werden noch längere Zeit mit diesem Virus leben müssen. Dr. Angela Merkel

Kanzlerin Merkel lässt uns weiter wissen, trotz intensiver Forschung gäbe es bisher weder ein Medikament noch einen Impfstoff. Dies verlange nach einer Grundhaltung „der Wachsamkeit und der Aufmerksamkeit, gerade jetzt, da die Infektionszahlen über die letzten Wochen wieder so deutlich gestiegen sind!“

Man bezeichnet solche Äußerungen auch als routiniertes Lügen.

Merkel spricht selbstverständlich auch die Agenda 2030 an. Hinter dem großen tagesaktuellen Aufregerthema Corona läuft still und leise das ganz große Eliten-Projekt der EU-Bürokraten weiter, nämlich die europäische Wirtschaft einem planwirtschaftlichen Diktat, und Europas Menschen einer Diktatur zu unterwerfen. Angesprochen ist die Agenda 2030, das Epos vom großen Ringen mit dem großen CO2-Ungeheuer, auch als «Klima-Agenda» bekannt.

Die Klima-Agenda zeichnet den Weg zu einer EU-Diktatur, zu Versklavung und Massenmord.

Im PR-Sprech der Rautenkanzlerin klingt dies alles nach großem Aufbruch in eine bessere Welt. Gerade in der Krise gelte es, so Merkel, „die Zukunftsfähigkeit, die Innovationskraft Deutschlands zu stärken. Das heißt zum Beispiel: klimafreundliche Technologien, Digitalisierung vorantreiben, die Grundlagen für das nächste Kapitel der Energiewende legen, die Nutzung von Wasserstoff.“

Die Lebenshaltungskosten werden weiter ansteigen! Merkel auf die Frage eines Journalisten hin:

Ich hoffe, dass es uns gelingt, einen Zertifikatehandel nicht nur für die Industrieemissionen einzuführen, sondern auch für die Mobilitäts- und die Wärmeemissionen; denn das Preissignal – das haben wir gelernt – ist das wichtigste Signal, um Veränderungen mit sich zu bringen. Wir sehen schon jetzt, dass wir durch die höheren Zertifikatepreise zum Beispiel sehr viel weniger Strom aus Braunkohle produzieren. Insofern sehen wir hier durchaus Veränderungen durch erhöhte Preise. Dr. Angela Merkel in einem Interview

Die Botschaft: Allein Würgeeisen sind überzeugende Argumente.

Die Bundeskanzlerin weiter:

Europa will der erste CO2-freie Kontinent sein. Wir werden unsere Anstrengungen in den nächsten Jahren auch aus sehr faktischen Gründen sicherlich eher beschleunigen als verlangsamen, weil wir auch sehen, dass der Klimawandel zum Teil unsere Lebensgrundlagen bedroht, aber noch viel stärker afrikanische Lebensgrundlagen. Das hat dann wieder etwas mit Flucht und Migration zu tun. Dr. Angela Merkel im gleich Interview

Will die Physikerin Merkel der Welt etwa weismachen, nichts von den Manipulationen an Wetter und Klima im Rahmen eines großangelegten Geo-Engineerings zu wissen. Weiß die Frau Weiß-von-nichts etwa nichts von den das Klima massiv verändernden Umlenkungen atmosphärischer Feuchteströme in Wüstengebiete. In welche auf solch (kriminellem) Wege die enormen Massen an Süßwasser geleitet werden, die dort für das Fracking von Öl und Gas benötigt werden. Weiß sie etwa nicht, dass jene Klima-Manipulationen zu katastrophalen Wetterereignissen führen, welche eine Ursache von Massenmigrationen sind?

Selbstverständlich weiß Merkel, daß erhöhte CO2-Konzentrationen NICHT emissionsgetrieben sind. Sie weiß, daß «Klimawandel» und Massenmigration die FOLGE von eben jenem Engineering des Wetters und Klimas sind. Merkel weiß, daß sie lügt.

Ein Journalist fragt die Rautenkanzlerin:

Der Punkt war ja, dass Sie den Menschen sowie der Wirtschaft zum Schutz vor Corona ungekannte Härten zumuten, aber nicht beim Klimawandel. Die Kollegin hatte gerade schon den Satz „Wir schaffen das“ genannt, den Sie vor fünf Jahren gesagt haben. Was sind eigentlich Ihre Leitsprüche für die Coronapandemie und den Klimawandel? Haben Sie die? Journalist fragt Dr. Angela Merkel in dem Interview

Daraufhin Frau Merkel:

Wenn Sie von ungekannten Härten sprechen: Das sind zum Teil Härten für Menschen, für Gruppen; das ist richtig. Es gibt aber auch Zumutungen im Zusammenhang mit den Klimamaßnahmen. Wenn Sie beispielsweise mit Bergarbeitern sprechen, die im Kohlebergbau arbeiten, gibt es den Vorwurf, dass ihre Existenzgrundlagen vernichtet werden. Auch das müssen wir in Kauf nehmen, weil das einfach notwendig und dringlich ist.“ Dr. Angela Merkel antwortet auf obige Frage

Auch hier weiß Frau Merkel, dass mit der Klima-Agenda 2030 nicht allein die „Existenzgrundlagen von Bergarbeitern vernichtet werden,“ sondern dass es bis in die Mittelschichten hinein einen Jeden hart treffen wird. Sprach sie doch wenige Minuten zuvor noch vom „Zertifikatehandel nicht nur für die Industrieemissionen, sondern auch für die Mobilitäts- und die Wärmeemissionen“! Und hatte sie nicht erst Minuten zuvor erläutert: „…denn das Preissignal – das haben wir gelernt – ist das wichtigste Signal, um Veränderungen mit sich zu bringen.“ Sprich: das Würgeeisen!

Detaillierte technische und politische Information zu jenem hier sogerade angesprochenen kriminellen Manipulieren von Klima und Wetter auf geoarchitektur.blogspot.com !

So weit zur Pressekonferenz der Rauten-Kanzlerin vom 28.08.2020. Es zeichnet sich klar ab, wie die Agenda 2030 durchgepeitscht werden soll, die planwirtschaftliche Diktatur der EU-Bürokratie.

Wer diesem Wahnsinn politisch gegenhalten will, braucht zuallererst ein klares Verständnis, welche tatsächliche Krise jene Agenda beflügelt. Jene tatsächliche Krise ist grundlegender ökonomischer Natur und lässt sich einfach beschreiben.

Von der Fachwelt schlicht ignoriert, tat die durchschnittliche globale Kapitalrendite seit dem Ende des großen Booms des wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg das, was sie aufgrund permanenter technologischer Verbesserungen in der Warenfertigung unausweichlich tun muß: Sie fiel und fiel und fiel. Millimeter für Millimeter. Bis schließlich Kapitalinvestitionen in Warenproduktionen nicht mehr genug einbrachten.

Dies letztere schnöde Faktum wurde von der Wirtschaftswissenschaft mit dem verklärenden Schlagwort vom «Investitionsnotstand» kommentiert. Was die reale Krisenursache und so auch das Motiv zur Errichtung einer planwirtschaftlichen EU-Diktatur aber nicht erklärt!

Die große Krise von 2008 war mehr, als nur eine „Bankenkrise“ — das Jahr 2008 markierte das absolute historische Ende einer Wirtschaftsweise, die von freier Arbeit und dem Streben nach Erzielung von Rendite gekennzeichnet war.

==> Ohne Renditewirtschaft kein Kapital mehr; und so auch keine freie Arbeit mehr.

So kurz und bündig lässt sich das auf den Punkt bringen. Was nun die Schlussfolgerung nahelegt, Corona sei der ganz große Hebel für die Einleitung einer «Green Deal» – Diktatur, die knallhart gezwungen ist, sich auf Planwirtschaft und Zwangsarbeit zu stützen. Corona schreibt sich mit CO2: CO2rona.

Das ist die Lage: Von „Klimagasen“ getriebener Klimawandel ist die große Lüge, mit der die Öffentlichkeit über das tatsächliche Projekt der globalen Elite hinweggetäuscht wird: globale Diktatur.

Nicht Frau Merkel ist schuld. Damit das verdammt nochmal klar ist: Frau Merkel, wie auch jede andere deutsche Regierung, muß lügen, solange wir nicht wissen wollen. Wäre ich der Richter von Frau Merkel, würde ich sie freisprechen.

Sie und all ihre großen Mitlügner!

P.S.: Detaillierte technische und politische Information zum kriminellen Manipulieren von Klima und Wetter auf geoarchitektur.blogspot.com !

