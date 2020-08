Der ROSA ELEFANT mitten im Wohnzimmer — ein Grundkurs in Ökonomie und Wahnsinn

Okay, wenn ihr es nicht anders wollt☺️ — dann hier ein Grundkurs in politischer Ökonomie und kognitiver Dissonanz, folglich ein Grundkurs über den riesenhaften ROSA ELEFANTEN mitten im Wohnzimmer, an dem mit allergrößter Entschlossenheit seit Jahrzehnten und von Allen stur vorbeigeschaut wird!

Jener Elefant war großes Thema der Arbeiten von Marx: Nämlich der unauflösliche und sich zwangsläufig immer weiter verschärfen müssende Widerspruch zwischen fortlaufender technologischer Entwicklung auf der einen, und der Erzielung von Rendite aus warenproduzierendem Kapital auf der anderen Seite.

•••

Die Quelle jeglicher Rendite liegt in einer ganz bestimmten Rendite, nämlich in der aus Warenproduktionen. Renditen im Dienstleistungsbereich sind nicht etwa dort erzeugte Rendite, sondern lediglich Umlenkung bzw. Verteilung eines Mehrprodukts, das seinen Ursprung in der Warenproduktion hat. Geld kann man nicht essen. Zum Essen usw. braucht es Waren. Und so hat jegliche Rendite ihren Ursprung in den Warenproduktionen.

Noch deutlicher tritt der rosa Elefant vor Augen, wenn jener Widerspruch aus Technologie und Rendite in Form des Widerspruchs aus Technologie und Arbeitsplätzen betrachtet wird.

Die gesellschaftlichen Debatten IGNORIEREN diesen letzteren Widerspruch nicht nur. Vielmehr wird versucht, ihn mit der forschen Gegenbehauptung zu heilen, der Einsatz von Technologie würde die Renditen von Warenproduzenten steigern. Tatsächlich gibt es solche Renditesteigerung, jedoch nur kurzfristig.

Mittel- und langfristig aber sinken Renditen bei gesteigertem Technologieeinsatz.

•••

Eine einfache Überlegung mag dies verdeutlichen:

Drei warenproduzierende Unternehmen beschäftigen je 100 Arbeiter, produzieren exakt die gleichen Waren, haben gleich hohe Umsätze und gleich hohe Kapitalrenditen. Das eine Unternehmen aber will die Produktionskosten senken und kauft deshalb so viel Maschinerie ein, dass es 90 Arbeiter entlassen kann. Da die Kosten der Maschinerie unter denen der 90 Löhne liegen, produziert es nun zu geringeren Kosten als seine zwei Wettbewerber und fährt daraufhin mehr Gewinn ein. Im darauffolgenden Jahr aber tun jene zwei Wettbewerber dasselbe, kaufen beide Maschinerie ein und entlassen beide 90 Arbeiter. Nun haben auch die zwei Wettbewerber den höheren Gewinn.

Um aber seinen Marktanteil zu steigern, verzichtet eines der drei Unternehmen auf einen Teil seines Gewinns und bietet seine Waren billiger an. Woraufhin die beiden anderen es ihm gleichtun müssen, um ihren jeweiligen Marktanteil nicht zu verlieren. Denn bei gesättigter Nachfrage gibt es nichts Wichtigeres, als seine Marktanteile zu halten. Und schon ist der schöne anfängliche Mehrgewinn wieder dahin.

Nach einigen Jahren ist die eingekaufte Maschinerie verschlissen, und es muss neue gekauft werden.

Spätestens jetzt fällt den drei Unternehmern etwas auf. Brauchten sie zuvor, mit 100 Arbeitern, noch einen jährlichen Kapitaleinsatz von vielleicht 10 Millionen €, müssen sie alle Drei jetzt – ihre Produktionskosten haben sich durch den Maschineneinsatz ja vermindert – nur noch 9 Millionen € an Kapital aufwenden. Nein, das ist NICHT schön. Denn die gesamtmarktlich durchschnittliche Kapitalrendite ist gleichgeblieben. Sagen wir, sie läge bei 10%, werden die drei Jeder nun nur noch 10% von 9 Millionen € an Kapitalrendite haben, wohingegen sie zuvor 10% von 10 Millionen € an Kapitalrendite hatten. Die Rendite ist mit dem Einsatz von Technologie gesunken. Nichts da mit Steigerung!

Zudem wird sich die Steuer- und Abgabenlast der drei Unternehmen nun erhöhen, da die vielen Arbeitslosen ernährt werden müssen. Was den Gewinn der Drei weiter schmälert.

•••

Hat Marx sich eingehend mit der ökonomischen Seite des rosa Elefanten beschäftigt, tat Nietzsche dies mit den kognitionspsychologischen Folgen, die aus den hier dargestellten subtilen ökonomischen Sisyphus-Qualen hervorkommen. Nämlich mit der daraus unweigerlich entstehen müssenden kognitiven Dissonanz, mit Irrationalität und sogar Irrational-ISMUS. Sowie auch mit einer weiteren, nun aber seelischen Reaktionsbildung, welche er als «Dekadenz» bezeichnet hat. Was eine von der unausbleiblichen nervlichen Zerrüttung der immer frustrierteren gesellschaftlichen Akteure verursachte zwanghafte Lust an der Selbst- und Fremdzerstörung meint — bösartigkeit also, individuelle und kulturelle.

•••

Nun mal eine Ich-Botschaft von mir, bitte. Mich wundert nicht, daß viele Nichtfachleute sich mit diesem trockenen ökonomischen Stoff nicht befassen mögen. Es erschreckt mich aber, dass selbst die Fachwelt diese einfachen Zusammenhänge nicht durchschaut. Nicht einmal ein Ernst Wolff oder ein Prof. Christian Kreiß.

Und daß sie es nicht begriffen haben, darf als sicher gelten. Denn anderenfalls hätten sie es schon längst irgendwie vorgetragen. Doch leider nur Schweigen.

Ich bin kein studierter Ökonom und verstehe die beschriebenen Zusammenhänge doch. Gut, ich hab die drei Bände von Marxens Kapital ordentlich gelesen, und ja, Marx erklärt das alles hier noch viel analytischer und mehr in die Details gehend. Aber das braucht es nicht. Jeder kann den rosa Elefanten schnell entdecken. Es braucht dazu nichts, außer ein bisschen klares und logisches Denken. Eigentlich braucht es nur Hingucken. Ist ja doch riesenhaft, jener rosa Elefant.

Danke, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid!

Euer No-NWO