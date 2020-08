Zivilisationsirritationen

Der Sinn des Menschen erdachten Lebens … Sturzgeburt in die Box mit viel Ablenkung, die eine Grundzufriedenheit vorspielt. Sobald man dich für Arbeiten gebrauchen kann, steckt einer ’ne Münze ein und versucht, dich für sich zu gewinnen.“ – Ingo Neitzel

Dieses Bild wurde letztes Jahr auf einen Teil der Rückwand des Kaufhof-Komplexes in Köln-Nippes gemalt. Ich kam gestern dort vorbei und fotografierte spontan, ob meiner Befremdlichkeit. Aufgrund der aktuellen Human-Trafficking-Aufdeckungen, speziell der Vergewaltigung von Kindern, war meine erste Reaktion, dass sich hier Pädophile verewigen durften. Nach ein wenig Recherche im Netz fand ich den Hinweis, dass Künstler eingeladen wurden, das Thema Eden zu bearbeiten. Hier geht es um die Vertreibung aus dem Paradies („paradies lost“ – proud to be part of the CityLeaks Festival 2017 in Cologne).

Ja, das Bild scheint so manches Ungute Gefühl zu triggern … aber am Ende soll dieses Bild eher wachrütteln, auf den kruden Zustand unserer ausbeuterischen Welt aufmerksam zu machen. Und zwar ausbeuterisch in dem Sinne, dass Jene, die kein eigenes Vermögen besitzen aus dem ihres Körpers, diesen Jenen verdingen, die diesen Körper als Ware im Sinne der Arbeitskraft zu verwerten in der Lage sind.

Meine 2 Cent … und Eure?