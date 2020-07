Vom leistungslosen Einkommen, oder auch vom Konzept des Zinses …

Zum Vorartikel wird darum gestritten, ob Zins auch Geld sei, oder ob Geld und Zins doch eher zwei unterschiedliche Konzepte sind. No_NWO hat dazu einen Kommentar hinterlassen, den ich hier auch als eigenständigen Artikel zur weiteren Diskussion ins Regal stellen möchte:

Bild hinzugefügt von mir, irdendwo im Netz gefunden …

Der Zins kann vormoderne Wirtschaftsformen gut beschreiben:

Ist ein Leibeigener verpflichtet, zwei von fünf aufeinanderfolgenden Werktagen für den Grundherren zu arbeiten, so ließe sich dies als ein Zins von 40% auffassen, welcher der Leibeigene dem Herrn zu zahlen hat, weil der dem Leibeigenen einen Teil des herrschaftlichen Bodens zur landwirtschaftlichen Nutzung und zum Bewohnen überlässt.

Modernes Wirtschaften ist hingegen Warenwirtschaft, welche zu komplex ist, um sich mit dem Begriff des Zinses beschreiben zu lassen. Es tut sich die Frage nach der Quelle des Geldgewinns auf. Der Kapitalbesitzer verabredet ja mit dem Arbeiter keinen „Zinssatz“, welcher den Umfang der vom Arbeiter für den Kapitalisten zu leistenden Arbeit festlegen würde.

Die Weise von Marx/Engels, Begriffe des modernen Wirtschaftsgeschehens zu gewinnen, wird unmittelbar anschaulich, indem die gesamt-markträumlichen Warenströme betrachtet werden: Wer erzeugt diese? Wo gehen sie hin? Unmittelbar wird erkenbar, daß nur ein geringer Teil der produzierten Waren von denen konsumiert wird, welche die Produktions- und Konsumptionsmittel händisch herstellen und gleichfalls händisch zu ihren jeweiligen Endverbrauchern transportieren.

Als nächstes dann die Frage nach dem „inneren“ Äquivalent aller Waren, welches Richtschnur des Warentausches sein könnte und sich am Markt als geldlicher Warenpreis in Erscheinung bringt. Dieses Äquivalent ist der „Wert“ einer Ware, der sich über die in der SI-Einheit Sekunde gemessene gesamte Zeit händischer Fertigung, die zur Herstellung der Ware aufzuwenden war, ergibt.

Als nächstes ist jene Arbeitszeit auch qualitativ zu bestimmen — es kann ja schnell oder langsam händisch gearbeitet werden. Und also die Frage, welches denn die hier zugrunde zu legende Arbeitszeit sei und woraus sie sich ergibt. Und so weiter und so fort.

In den drei Bänden von «Das Kapital» führte Marx dies alles und vieles mehr aus. Am Ende ergibt sich eine als Profitrate bestimmte Größe, die dem Zins noch entfernt ähnelt, die aber nicht verabredet werden kann, sondern sich „hinter dem Rücken“ der Akteure am Markt durch Preisfindung ergibt. Und welche eine Größe mit der bemerkenswerten Eigenschaft ist, dem modernen Leibeigenen namens Lohnarbeiter ganz genau und exakt so viel (oder wenig) zu überlassen, dass er bestenfalls sich selbst erhalten und arbeitsfähigen Nachwuchs hochbringen kann.

Zuletzt wird die in den Gesetzmäßigkeiten des Kapitals gelegene Tendenz zur Selbstzerstörung bzw. zur Zerstörung des Profits, und so zugleich der gesellschaftlichen Stabilität evident.

Unter Umständen lasse ich mich zu einem eintägigen Workshop bzw. zu einer tour de force über Marxens «Kapital» nötigen unter der besonderen Fragestellung: Soll der Mensch gut sein, oder soll er es gut haben? Wer das Leiden liebt, bitteschön gern.😀