Misst der PCR-Test nur den Müll, den unsere Zellen im Anpassungsfall ausscheiden?

Wir müssen die Menschen von der Angst befreien! Björn Köhler, Mathematiklehrer und Physiklehrer – siehe Video unten

Wer dieser Tage Mainstream-Nachrichten, egal ob per TV, Radio oder Zeitung konsumiert, wird feststellen, dass es kaum noch eine gibt, die keinen Bezug zu Corona nimmt, und dabei meist direkt oder unterschwellig unsere Angst triggert. Gerne möchte ich daher wieder ein Video aufgreifen, das den Einen oder Anderen etwas beruhigen kann.

Björn Köhler geht auf einen Forschungszweig ein, der mir bis vor ein paar Wochen noch recht unbekannt war. Es geht um so genannten Exosomen, die nicht mehr gebrauchtes Material aus unseren Zellen herausbefördert. Es geht also um Ausscheidungen. So ließe sich auch gut den gerade besprochenen Fall der argentinischen Fischer erklären, die vor der Reise ins kalte Nass auf Corona negativ getestet wurden und beim Heimkommen positiv. Ihre Körper mussten sich den raueren Bedingungen anpassen. Und was dann nicht mehr in ihren Zellen zu diesem Zustand passte, wurde eben ausgeschieden (siehe: Rätselhafte Corona-Infektion auf Fischtraler). Und das muss nicht einmal bedeutet, dass die Menschen dabei krank waren. Es war einfach eine notwendige Umstellung des Körpers, der sich neuen Lebensbedingungen anpasste.

Foto genommen aus dem folgenden Video von Björn Köhler. Er selbst zeigt auf diesen Artikel: Exosomen bringen Krankheitsmodelle auf die nächste Ebene: Von in vivo zu in vitro

Forscher, die sich damit befassen, diskutieren gerade, ob die PCR-Tests nicht genau auf diesen besonderen Ausscheidungsmüll reagieren. Demnach viel mehr positiv anschlagen als sie müssten. Was dann auch erklärt, dass so viele positiv Getestete keinerlei Symptome haben. Was aber auch zeigen würde, dass wir dann schon lange auch nicht mehr nach der neuen WHO-Definition eine Pandemie haben. Und wir auch die jeden Tag publizierten neuen Infektionszahlen in der Pfeife rauchen können. Und schon wieder der Lock-Down als unverantwortlich bezeichnet werden kann. Ich finde, diese Fakten gehören in den öffentlichen Diskurs, als auch wieder ab hier ins Regal:

Nachtrag: Hier diskutieren zwei Professoren ebenfalls über die Beurteilung des Corona-Virus als Exosom: