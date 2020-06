Es ist kein Zeichen von Gesundheit,

an eine von Grund auf kranke Gesellschaft

gut angepasst zu sein. Jiddu Krishnamurti

Der folgende Text stammt von Dr. Kerstin Schön, einer geehrten Erfurter Bürgerrechtlerin und Psychiaterin. Er spricht mir ein so wichtiges Thema an: Die Heilung von Traumatisierten, besonders auch von Tätern, denn sie wurden meist über ihr Opferdasein als solche erschaffen. Also ab ins Regal:

Dr. Kerstin Schön, oder mit dem spirituellen Namen Rakuna

Heilung statt Strafe

Herrschaft folgt bekanntermaßen dem Grundsatz ‚Teile und herrsche‘

um die Macht zu halten und zu vermehren.

Dies führt in der Gesellschaft zur Ansammlung von Menschen mit gleichen oder ähnlichen Störungen, Schwächen oder Stärken:

Machthaber (mehrheitlich Männer) – die sog. ‚Elite‘ vom Lat. ‚Auslese‘

hier die Auslese der am schwersten gestörten Menschen) Reiche

deren Werkzeuge:

• Kirche, Sekten, Religionen

• Staat,

• PolitikerInnen,

• BeamtInnen,

• Geheimdienst,

• Polizei,

• Militär,

• Medien

• ‚Bildung‘ im Sinne von Programmierung,

• Psychiatrie

• Gesundheit i.S. von gezielter Abhängigkeitserzeugung von Chemie und Technik,

• Nachrichten – wonach wir uns richten sollen infolge gezielter und andauernder

Falschdarstellungen der Lebenswirklichkeit

und die von ihnen Benutzten und Ausgebeuteten

das Volk, ebenfalls unterteilt in:

• Wohlhabende (mehrheitlich Männer)

• Durchschnitts-‘Verdienende‘

• Arme (mehrheitlich Frauen)

und die Verlierenden / Verlorenen (mehrheitlich Frauen)

Kinder

Jugendliche

Schwache

Kranke – auch nochmal nach Krankheiten unterteilt untergebracht

Süchtige, Abhängige – ebenfalls unterteilt

Behinderte

Alte

Gefangene

Obdachlose

Flüchtlinge

Sterbende.

Die Verwahrung und Verwaltung dieser ‚Verlierer‘-Gruppen er-folgt durch vorgeblich ‚Fach- oder Sachkundige‘ in bezahlten und entmenschlichten Zusammenhängen.

Es ist offensichtlich, dass dieses beabsichtigte Getrenntsein nur zu mehr Störung, zu mehr Krankheit, zu mehr Abhängigkeit und Ausgeliefertsein führt

wie von den Machthabenden gewollt.

Selbstverantwortete Heilung und Gesundung ist so nicht möglich.

Mehrgenerational seit Jahrtausenden entstandene systematisch die gesamte Gesellschaft durchsetzende Sexualverbrechen von mehrheitlich Männern an mehrheitlich Frauen und Kindern lassen sich nicht durch einfaches Wegsperren im Strafvollzug auflösen.

Die bislang übliche Resozialisierung und ‚Therapie‘ bei Sexualstraftätern hat nach entsprechenden Studien gezeigt, dass sie letztlich allesamt wirkungslos waren.

Das liegt:

am mittelalterlichen System des Straf-Vollzuges,

an dem Irrglauben, dass Menschen von anderen geheilt werden können –

durch Therapien o.a. aber natürlich zuallererst an einer Gesellschaft, die auf Herrschaft beruht

in der es ohnehin nur um Anpassung an die Gegebenheiten von Herrschaft geht.

Die sich nicht anpassen, werden aussortiert oder ausgelöscht – so oder so.

Es braucht grundsätzlich die klare Unterscheidung zwischen Menschen, die im Laufe ihrer Lebens durch eigene Entscheidung zu aktiven Tätern wurden (fast ausschließlich Männer) und denen, die durch Druck, Drohungen und Angst zu passiven Mit-Tätern/ Täterinnen wurden – darunter sind auch Frauen.

Passive Täter / Täterinnen misshandeln und vergewaltigen aus eigenem Antrieb nicht, sie sind weniger gestört und eher zur Selbstheilung fähig. Für andere Menschen sind sie nur dann gefährlich, wenn sie infolge von Persönlichkeitsabspaltungen aktive Täteranteile entwickeln mussten.

Aktive Täter / Täterinnen müssen, wenn sie als solche wahrgenommen worden sind, zunächst einmal so untergebracht werden, dass von ihnen keine Wiederholungsgefahr ausgeht. Allerdings taugt die sogenannte Sicherheitsverwahrung dazu nicht, da sie keinerlei Möglichkeit der Heilung enthält.

Dazu bedarf es der Aufnahme dieser schwer gestörten und verletzten Menschen jeweils einzeln! in für sie geeignete und gesicherte kleine spirituelle Lebensgemeinschaften, in denen sie durch gelebte Liebe, Wahrhaftigkeit und Vergebung befähigt werden, das eigene Verwundetsein und Gestörtsein wahrzunehmen und ihre daraus folgenden Taten und Verbrechen als solche zu sehen und sie zu bereuen.

Erst auf dieser Grundlage wird es ihnen möglich, bewusst und eigenverantwortlich Wege der Wiedergutmachung für ihre Opfer und für die Gesellschaft als Ganzes zu entwickeln und umzusetzen.

Dies ist die Voraussetzung für die Heilung dieser uralten gesellschaftlichen Wunde.

Not-wendig ist immer und grundsätzlich die Persönlichkeitsnachreifung und Heilung.

Menschen, die in Liebe aufwachsen und selbst nicht Gewalt unterworfen wurden fügen auch anderen Wesen keine Gewalt zu – allenfalls als Notwehr oder im Affekt als Unglück.

Strafe bedeutet immer in irgendeiner Weise Rache und dies ist ein Handeln, das sich am Vergangenen ausrichtet.

Aber es braucht ein Handeln im Hier und Jetzt, welches das Künftige nährt.

Die einzige mögliche Grundlage für wirkliche Heilung ist Wahrhaftigkeit und Liebe, aus der heraus Loslassen und Vergebung möglich wird seitens der betroffenen Opfer und Einsicht, Scham und Reue seitens der Täter / Täterinnen.

Nur dann kann wirkliche Heilung geschehen für Menschen und für die Menschheit. Nur dann kann eine geschwisterliche Gesellschaft im Bewusstsein der Ebenbürtigkeit auf Grundlage der Einzigartigkeit aller Wesen entstehen.

Unser Leib beweist jeden Augenblick, dass in jeder Wunde (= in dem durch Gewalt getrennten ursprünglich Zusammengehörigen) ein Wunder wurzelt – das Wunder der Heilung:

des augenblicklichen Bestrebens im Leib / im Leben,

das gewaltsam Getrennte und ursprünglich Zusammengehörige

wieder miteinander zu verbinden.

Unsere Ahnen wussten, dass Heilung der heiligen Kraft entstammt und in jedem Augenblick möglich ist.

Selbst unter Herrschaft wird dies noch immer – wenn auch als Ausnahme statt als mögliche Regel – weltweit bezeugt:

unter dem zutiefst wahren Begriff der Wunder-Heilung.

Eingeborene Lebensgemeinschaften bewahrten das Wissen, dass alle Menschen gleichermaßen verantwortlich sind für die Wunden, die den Einzelnen zugefügt werden:

infolge von Unwissenheit, Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit, Trägheit aller anderen und vor allem der eigenen Angst selbst Opfer von Gewalt zu werden, selbst verwundet zu sein.

Die Ältesten der Hopi Nation in Oraibi, Arizona, wandten sich im Jahre 2000 mit einer Botschaft an alle Menschen:

„Was tut ihr? Wo lebt ihr?

Wie sind eure Beziehungen? Seid ihr in richtiger Beziehung?

Wo ist euer Wasser? Kennt euren Garten.

Es ist Zeit eure Wahrheit zu sprechen.

Gestaltet eure Gemeinschaft. Seid gut zueinander.

…

In dieser Zeit der Geschichte können wir nichts persönlich nehmen,

am allerwenigsten uns selbst. Wenn wir dies tun,

kommen unser seelisches Wachstum

und unsere Lebensreise zu einem Halt.

Die Zeit der einsamen Wölfe ist vorbei.

Sammelt euch!

Entlasst Mühsal und Kampf aus Worten und Taten.

Alles, was wir jetzt tun, muss auf heilende Weise vollbracht

und gefeiert werden.

Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.” Botschaft der Ältesten der Hopi Nation in Oraibi, Arizona, im Jahr 2000