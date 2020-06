Fremdbestimmt in Ländern psychopathischer Führer …

Auf Facebook gibt es immer wieder die Diskussion, was zu tun sei, um das aktuelle Herrschaftssystem auf den Kopf zu stellen. Das eine Lager sieht als Vorbild Wesen wie Ghandi, andere eher Kämpfer. Juergen Frost hat wie folgt begründet, warum eher zu kämpfen sei:

Wenn eine Mafia weiter an Macht gewinnt, stellt sich die Frage, ob Kampf angesagt ist.



Ich wurde als Jugendlicher mit Chemie behandelt, weil der Arzt im Raum Aachen nicht gewusst hat, dass ich an einer Schilddrüsen-Überfunktion leide. Als ich dann mit 19 Jahren, nicht wie geplant ins Ausland durfte, um dort 1 oder 2 Jahre Erfahrungen zu sammeln, bin ich nach Berlin gezogen.

Dort hatte ich dann eine Ärztin, die kurz vor der Pension stand. Sie erkannte die Schilddrüsen-Überfunktion und verschrieb mir ein pflanzliches Heilmittel, welches ich 6 Wochen nehmen mußte. Danach war diese Krankheit Vergangenheit.



Die Chemie-Pharma Mafia hatte es dann geschafft, dass dieses wirksame Heilmittel nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt werden durfte.

Die top Firma Madaus, Köln, Hersteller hoch wirksamer pflanzlicher Arzneimittel ohne starke Nebenwirkungen, wie bei der Chemie-„Medizin“, wurde so in die Insolvenz getrieben und von einer italienischen Firma aufgekauft.



Wenn anti-soziale Psychopathen glauben, die Menschen dominieren zu können, um ihren extremen Habgier- und Größenwahn zu befriedigen, dann sollten die zur Zeit geltenden anti-sozialen, psychopathischen System-Strukturen wie die Pest bekämpft werden.



Dass die Menschen sich seit Jahrhunderten/Jahrtausenden der Dominanz von Wahnsinnigen ergeben, die Krieg und Verderben als Programm in ihrem Gehirn eingebrannt haben, wundert doch sehr.

Wie domestiziert und dressiert muss man sein, um sich so wie ein Käfig-Huhn, ein Buchten-Schwein, ein Buchten-Rind in diese asozialen Strukturen zu ergeben?

Die Leibeigenschaft wurde von unseren Vorfahren auch außer Kraft gesetzt. Die Menschen in der DDR haben ihr System auch überwunden, wobei sie sich von Bananen haben locken lassen und nicht wussten, was dann mit ihnen geschehen wird. Asozial ist asozial, Psychopath ist Psychopath ….. keine Krankheit, also nicht heilbar, sondern eine Veranlagung aufgrund eines verkrüppelten Gehirns.



Bereits die Religionen weisen auf gewisse abnorme Gestalten hin, sie verweisen auch schon darauf, warum der Mensch so leben muss, wie er lebt, und überleben muss, obwohl diese Lebensbedingungen widernatürlich sind und von einer kleinen barbarischen Minderheit Herrschaft und Macht über die geistig, moralisch, sozial Gesunden durchsetzen …. zum Schaden der Allgemeinheit, wenn man die Geschichte neutral bewertet.



Es ginge auch anders, besser, glücklicher, wenn es den Menschen gelingen könnte, ihre menschlichen Eigenschaften in der Gesellschaft durchzusetzen und die Wahnsinnigen, die Habgierigen ausschalten. Seit Jahrtausenden hat man Geister erfunden, damit die Gläubigen, die Ausgebeuteten und Fremdbestimmten sich an diese perversen Herrschaftsstrukturen anpassen und sich zu unterwerfen.

Aber wenn man in asoziale Systemstrukturen traditionell eingebunden ist und diese als unumstößlich, unveränderlich ansieht, dann können die Verrückten, die herrschenden Psychopathen weiterhin ihr Geschäft machen und den Menschen als menschliche Arbeitstiere missbrauchen, als Konsumenten missbrauchen, als Profit-Maximierungs-Wesen missbrauchen …. eben wie das Käfig-Huhn, das Buchten-Schwein …… also weiter so.

Irgendwann ist das Leben so und so zu Ende und zum Kämpfen haben die meisten nicht genug Kraft und lassen es mit sich machen …. fremdbestimmt für immer.

Es kamen dann noch folgende Kommentare, auf denen auch trefflich draufrumzukauen ist:

Tja und solange wir nur die Augen auf das „Böse“ richten, wird auch immer weiter das Böse im Vordergrund stehen. Negativität kann keine Positivität erzeugen. Erschwerend kommt hinzu, dass man sich selbst negativ manipuliert…..aber wem erzähl ich das… Marcus Wöll

Von der Theorie „Das Beste ist, solche Menschen und Strukturen nicht mit Energie zu versorgen, sie massiv zu entziehen.“ halte ich gar nix. Sie ist hermetischer Unsinn, auch wenn Leute wie Rüdiger Dahlke sowas vertreten. Hermes Trismegistos, der dreifach Göttliche Priester, Heiler und Philosoph war einer der bedeutendsten Legimatoren der Hierarchien der Pharaonen – also ein exquisiter Volksverräter. Martin Sigl

Es geht nicht um entziehen….aber man braucht die Negativität auch nicht zu steigern…

Von Schicksalsgesetzen halte ich gar nichts, das ist Bullshit….

Lösungen lassen sich nun mal nur im Positiven, im Licht finden und nicht in der Dunkelheit. Marcus Wöll

Mich erinnert diese Diskussion gerade an Friedrich Schillers Spruch:

Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Friedrich Schiller

Am Ende läuft es auch hier darauf hin, wie mutig sich Mensch zur Selbstbestimmtheit stellt, so wie es uns diese junge Frau darlegt (nicht vom „Satanismus“ im Titel abschrecken lassen):