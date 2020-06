Linguistic Lunacy

It is all too obvious in matters…

of actual, real, and desperate life and death issues…

on a tragic and traumatic daily basis,

as is the case with this devastating global pandemic,

that purposefully pandering politicians

and now even the „main street media“

are no longer having meaningful debates

and most profound discussions

about policy decisions in the search for

the right, proper, and correct ways and means

to deal with this devastating, debilitating

and deadly health crisis, but

we are having only

„conversations?“

What? We are merely „conversing?“

What utter nonsense!?

This has all been reduced to the level

of nothing but „casual ways“ of speaking?

We’ll be wading and wallowing from now on

in nothing but shameless shallowness?

We’ll no longer fathom the depth

of really profound thought?

Ah, yes, when truth is being

trampled, traumatized, and trashed…

when science is ridiculed and mocked,

and real learning is being

insulted, laughed at, shaken and shocked,

when the once open doors to real exploration

real searching and seeking,

and real discovering are being shuttered,

barricaded, chained, and locked,

what could possibly happen?

What could go wrong?

How callous and clueless!

What hollowness!?

What echoing emptiness!?

How totally uncaring!

How utterly degrading

and devastating!

For legitimate concerns,

and real grievances there no longer is

any real redress!?

Who in hell are these idiots and lunatics,

who are picking, poking, choosing,

and then regularly and routinely applying

all these latest „in-words“?

And so it also goes with language?

We no longer have real discourses?

To hell with all this linguistic

scheming and scamming!

We do not need nor want

mere mellow mouthing and

shallow „conversations“…

come what may,

just to pass the time of day!

An end to this pedantic pandering!

An end to this putrid pretentiousness!

An end to petty partisanship!

An end to evasion and avoidance!

An end to all this circumvention!

An end to all these lies and

this licentious linguistic lunacy!

An end to all this foolishness!

An end to all this fanatical, fiendish, fraudulent,

foul, felonious conduct to waylay,

to vilify, and to mislead!

We are in desperate need of a really

profound discussion and debate

about critical issues which deeply affect

our chances of living and surviving!

Choose the right words

to convey the correct meaning…

and leave all the babbling BS

and pointless, bloated bloviating to idiots

and to ideological blabber mouths…

of whom we have an overabundance…

and far too many in public places…

causing a deepening swamp

of mindless malignancy!

Be truthful, be factual,

be clear and precise,

if you want to be believed,

to be accepted,

and truly trusted!

Gerhard A. Fürst

5/25/2020

Gerhard A Fürst

Übersetzt von deepl:

Sprachlicher Wahnsinn

Es ist nur allzu offensichtlich in Angelegenheiten…

von tatsächlichen, realen und verzweifelten Fragen über Leben und Tod…

auf einer tragischen und traumatischen täglichen Basis,

wie es bei dieser verheerenden globalen Pandemie der Fall ist,

die absichtlich den Politikern nachgeben

und jetzt auch die „Mainstream-Medien“.

Keine sinnvollen Debatten mehr führen

und tiefste Diskussionen

über politische Entscheidungen bei der Suche nach

die richtigen, angemessenen und korrekten Mittel und Wege

um mit dieser verheerenden, schwächenden

und tödliche Gesundheitskrise, aber

wir haben nur

„Gespräche?“

Welche? Wir sind lediglich „im Gespräch“?

Was redest du da für einen Unsinn?

Das alles wurde auf das Niveau von

von nichts als „beiläufigen Sprechweisen“?

Wir werden von nun an waten und uns suhlen

in nichts als schamloser Oberflächlichkeit?

Wir werden nicht länger die Tiefe ausloten

von wirklich tiefgründigem Denken?

Ah, ja, wenn die Wahrheit

zertrampelt, traumatisiert und zertrümmert…

wenn die Wissenschaft lächerlich gemacht und verspottet wird,

und echtes Lernen wird

beleidigt, ausgelacht, geschüttelt und schockiert,

wenn die einstmals offenen Türen zu echter Forschung

echtes Suchen und Suchen,

und echte Entdeckungen werden verschlossen,

verbarrikadiert, angekettet und verschlossen,

Was könnte möglicherweise passieren?

Was könnte schief gehen?

Wie gefühllos und ahnungslos!

Wie hohl!?

Welch widerhallende Leere!?

Wie gefühllos!

Wie zutiefst entwürdigend

und verheerend!

Für legitime Anliegen,

und echte Missstände gibt es nicht mehr

irgendwelche wirklichen Wiedergutmachungen!?

Wer zum Teufel sind diese Idioten und Verrückten?

die zupfen, stoßen, wählen,

und dann regelmäßig und routinemäßig

all diese neuesten „In-Wörter“?

Und so geht das auch mit der Sprache?

Wir haben keine wirklichen Diskurse mehr?

Zum Teufel mit all diesen linguistischen

Intrigen und Betrug!

Wir brauchen und wollen nicht

bloßes sanftes Mäulchen und

seichte „Gespräche“…

komme, was wolle,

nur um die Zeit zu vertreiben!

Schluss mit dieser pedantischen Spielerei!

Schluss mit dieser verfaulten Anmaßung!

Schluss mit der kleinlichen Parteinahme!

Ein Ende des Ausweichens und Vermeidens!

Ein Ende der Umgehung! Ein Ende der Umgehung!

Ein Ende all dieser Lügen und Missachtungen!

diesen ausschweifenden sprachlichen Irrsinn!

Schluss mit all diesen Dummheiten!

Ein Ende all dieses fanatischen, teuflischen, betrügerischen,

widerrechtliches, kriminelles Verhalten zum Auflauern,

zu verunglimpfen und in die Irre zu führen!

Wir brauchen dringend eine wirklich

Fundierte Diskussion und Debatte

über kritische Fragen, die zutiefst

unsere Lebens- und Überlebenschancen!

Wählen Sie die richtigen Worte

um die richtige Bedeutung zu vermitteln…

und lassen Sie das ganze Geschwafel BS

und sinnloses, aufgeblasenes Blubbern an Idioten

und zu ideologischen Plappermäulern…

von denen wir eine Überfülle haben…

und viel zu viele an öffentlichen Orten…

einen sich vertiefenden Sumpf verursachen

von geistloser Bösartigkeit!

Seien Sie ehrlich, seien Sie sachlich,

klar und präzise,

wenn Sie wollen, dass man Ihnen glaubt,

akzeptiert zu werden,

und wirklich vertrauenswürdig!