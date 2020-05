„Jetzt wäre auch die Chance, so etwas wie FUNKTIONSGERECHTIGKEIT einzufordern“

Aquarell Sonnenuntergang am See – gezeichnet von MiA, ein Geschenk an den Blog

Danke für diese tollen Denkansätze und frommen Wünsche: Zeit für eine neue Normalität. Sorry, dass ich so ein Spielverderber bin und nicht an ein „automatisches“ Umdenken bei Menschen glauben kann. Die Normalität wird einkehren und die, welche das Geld haben, werden auch weiterhin konsumieren, denn es könnte schnell an Wert verlieren und die Superreichen haben längst vorgesorgt und sind im Besitz etwa von Ländereien, Häusern, kostbaren Autos, Kunst, Gold, Edelsteinen – Geld ist für die nur Papier und wird nach Bedarf geschaffen, sei es von Notenbanken oder in der Derivaten Blase, die bald einmal platzen könnte und fast alle Volkswirtschaften mit echter Mehrwerterzeugung in den Abgrund reißt etc.

Dennoch werden auch die „Follower“ und Zeitgeisttrendreiter schnell wieder zurück zum früheren Konsum finden – so sie überhaupt noch können – und Geiz ist auch wieder geil. Wir, die „Alternativen“ haben es versäumt, einen Trend aus unserer persönlichen Einsicht zu machen, weil die niemals massen-attraktiv und für eine Mehrheit sein konnte, sondern immer nur für uns selbst. Erkennen Sie die Krux, sich selbst zu sein, ist nicht massen-attraktiv und meist sehr einsam und doch einzig erstrebenswert, wenn wir unser eigenes Leben erfüllen wollen, und nur so können wir auch wirklich mit anderen zusammen mehr als Meinungen austauschen, die auch ihre Aufgaben erfüllen und wissen, wer sie sind. Vor allem wenn wir doch alle in der alten Denkschule erzogen und gross geworden sind und deshalb gar keine Alternative kennen, die mehr als eine anmassende Meinung von Meinenden ist?

Wir wurden doch nur zu sozialem Gehorsam erzogen und nicht dazu, unser funktionales Konzept zum Wohl möglichst Vieler einzubringen. Wer macht denn heute schon, was er/sie wirklich gerne und gut kann? Wie soll man mit Ansätzen der Esoterik, Geister- und Geisteswissenschaften denn in der Lage sein, zu wissen, was richtig und was falsch ist? Gemessen an wem oder was? Erklären Sie einmal einem Reichen, warum Reichtum nicht gut sein sollte? Was ist Ihr alternatives Angebot denn ohne irgend eine Grundlage und nur auf Gefühlen und Vermutungen oder Halbwahrheiten basierend, auch wenn die noch so gut sind? Ohne Mass werden es andere immer anders sehen und mit einem Mass vielleicht die Ansprüche und ihre Gier, Sucht etc. auf ein verträgliches Niveau für alle zurückführen.

Es ist also dringend notwendig, eine Wissenschaft und Bildung zu fordern, welche einen Maßstab liefert und sich wie die Physik, aber persönlich relevant in Bezug auf das Leben möglichst vieler, exakt mit der Modellierung von Systemen auseinandersetzt. Warum soll ich zurückstecken, wenn es andere auch nicht tun? Die Friedfertigkeit z.B. der Bibel funktioniert mit dem bisherigen Denken nicht, wie wir eigentlich alle auch schon wissen sollten. Es funktioniert etwa nicht, die andere Wange hin zu halten, wenn etwas schlicht falsch ist und gegen das Leben vieler gerichtet ist, dann MUSS man trotzdem nach seinem Gewissen handeln!

Es geht also auch damit nur, wenn man die Grundlagen wirklich verstanden hat und den Teufel beim Namen kennt, beziehungsweise weiß, was an seinem Handeln teuflisch ist. Aber nicht umsonst hat Jesus die Händler aus dem Tempel geworfen… Tröstlich immerhin, es gab schon früher Bemühungen, etwas in unserem Denken zu ändern, nur die Bodenmannschaft hat leider total versagt und ist heute selbst ein Teil des Problems und hat es noch grösser gemacht, als es eh schon war. Darum müssen wir auch wieder damit beginnen, in uns selbst zu erfahren, was für uns richtig und falsch ist und dann genau das richtige TUN.

Erst wenn aber wir Menschen konkret, messbar und nachvollziehbar verstehen und auch klar ist, dass wir ein funktionales Konzept (DNA/DNS) sind und eines haben, werden die neuen Träume von der neuen Normalität real. Dazu aber muss man die Spiele in der geschlossenen, teuflischen Gesellschaft aufdecken und durchkreuzen können, nicht mit Gewalt, aber mit mehr Intelligenz und einem guten Wissen über Zusammenhänge, besseren Konzepten, Beziehungswahrheiten, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, (Lebens-) Aufgaben und damit auch die Exponenten (Wölfe im Schafspelz) dieser geschlossenen Gesellschaft, welche die Feinde jeder offenen Gesellschaft sind und sich natürlich bestens hinter Trittbrettfahrern, Politikern, Hochschulen, Instituten und vor allem den Medien und ihrer Rhetorik verstecken können.

Es hat ja auch keinen Zweck, weiterhin immer – selbst hier unter möglichen Freunden und Verbundenen zumindest im öffentlich geäußerten Geiste statt zu einer wünschbaren SYNERGIE, immer wieder nur

Machtkampf, Konkurrenzkampf und bei gleicher Meinung – wie in den Parlamenten – zumindest Resonanz oder eben leider nur Verliebtheit zu ernten.

Hin zur wahren Liebe müsste man nämlich tatsächlich TUN, was dem LEBEN dient und weiterführend ist. Dazu muss man es erst GRUNDSÄTZLICH (zumindest im Modell) verstanden haben und MODELLIEREN können. Ohne gute Beispiele und sorgfältige Beobachtung geht das natürlich auch nicht und das ist meist sehr mühsam und aufwändig.

Wir sind seit Plato aber in der Absicht erzogen (genauer noch gehirngewaschen) worden, einem Kategoriefehler aufzusitzen und waren brave, angepasste Schüler, wollten keinen Stress und bekamen doch immer mehr davon (Seuchen, Kriege, Zerstörung, Vergiftungen, Krankheiten, Denk- die zu Humankatastrophen wurden) oder als Intellektuelle bestehen wir sogar auf diese falsche „Religion“, vor allem, wir zensieren ALLE Beiträge von solchen, die mehr als fromme und harmlose Wünsche zu bieten haben.

Dies nur, weil wir Wirklichkeit mit Realität oder eben leider zunehmend Virtualität sogar noch bewusst verwechseln, und gemäß dem ehemaligen Rektor der ETH Zürich eigentlich nur ein chemisch-physikalischer Prozess sind, den man gut mit künstlicher Intelligenz ersetzen könne. Also solchen Schwachsinn über Menschen und das Leben brauchen die Intellektuellen dringend, um sinnlos und unwesentlich in der Welt herum diskutieren zu können – nur damit die Diskussion weitergeht. Mögen wir Wege im Umgang mit der Wahrheit über die Realität finden, welche Ihrer Vision von Normalität eine Chance einräumen – wir hätten jetzt tatsächlich die Chance dazu, weil wir „too many to fail“ sind und Regierungen ja eigentlich von uns gewählt sind oder Firmen nur produzieren, wenn wir zur Arbeit gehen, Kranke nur gepflegt werden, wenn das Personal mitspielt etc. Jetzt wäre auch die Chance, so etwas wie FUNKTIONSGERECHTIGKEIT einzufordern, von denen, die man billig als „Helden“ preist, um sich mit ihrem Ruhm wieder selbst die Taschen zu füllen.

Roger Zamofing