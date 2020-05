Zeit für eine neue Normalität

Wir hörten in diesen Corona-Zeiten (ich kann das Wort bald nicht mehr lesen und hören, aber ich verwende es dann noch einmal), dass wir nicht davon ausgehen könnten, dass wir wieder in die alte Normalität zurück kämen. Manche Verschwörungstheorie besagt, dass die neue Normalität sein wird, sich nur noch mit einem Immunitätsausweis bewegen zu dürfen, auf Schritt und Tritt getrackt zu werden, um die Ansteckungswege im Griff zu halten, und nur noch elektronischen Geld zu verwenden, um bei Nichteinhaltung von Verordnungen leichterdings den Geldhahn abzudrehen (muss in den letzten Tagen immer wieder an den Film ‚In Time‘ denken).

Marietta Weiser hatte auf Facebook gerade einen Text von Alexander A. Deutsch gepostet, den uns noch eine weitere alternative Normalität anbietet. Wie wäre es damit?

Logo des Projekts ‚Talent‘

Brauchen wir wirklich Millionen von Touris, die wieder in Hunderttausenden Flugzeugen zu Dumpingpreisen, in den meisten Fällen wesentlich billiger als jedes Zug Ticket, in die Salzburger Getreidegasse strömen um ein paar Mozartkugeln, oder nach Innsbruck auf ein paar Speckknödel, nach Hallstatt für original Hallstätter Dosenluft und ein paar Hirschknöpfe aus dem Senegal oder für ein Selfie mit dem Stephansdom und ein paar Mannerschnitten nach Wien jetten???

Oder dürfen wir wirklich endlich einmal das gesamte Konzept von Tourismus, und insbesondere von Massentourismus von Grund auf überdenken??? JA, WIR dürfen!

Brauchen wir wirklich diesen ganzen sinn- und wertlosen Schnäppchen Plunder und Ramsch den wir vor der sogenannten Krise noch meinten, unbedingt haben zu müssen und von dem der Wirtschaftskammer Boss sich allen Ernstes wünscht, dass wir diesen Schrott jetzt unbedingt wieder kaufen, kaufen, kaufen sollten um die Wirtschaft zu retten???

Oder ist es höchste Zeit Wirtschaft vollkommen neu zu definieren und ein nachhaltigeres, gesünderes, nicht ausschließlich Profit orientiertes zu Gunsten einiger weniger sondern im Sinne des Gemeinwohls konzipiertes Wirtschaften entwickeln. Modelle dafür gibt es schon genug. JA, es ist Zeit!

Brauchen wir wirklich Milliarden, um neue alte Schul Kasernen zur Ausbildung von braven Systemdienern und hörigen, unglücklichen und kaufgeilen Konsumenten auszubilden??? oder dürfen wir endlich einmal das ganze Thema Bildung auf vollkommen neue, zeitgemäße, inspirierende und experimentierende Beine stellen??? JA, WIR dürfen!

Brauchen wir wirklich noch mehr neue Landepisten, immer grössere Autobahnen, vollen Autoverkehr und kaum Platz für die Menschen in den Städten, jeder ein fossile Brennstoffe fressendes Auto, und Zweit- und Drittauto, immer mehr zubetonierte Grünflächen und Ackerland zugunsten von Supermärkten, Einkaufszentren und Kauftempel jeder Art??? oder Wollen wir wirklich langsam aber sicher zur Besinnung kommen und uns wieder kleinerer Strukturen bedienen, das Einkaufen wieder in die zum Teil vollkommen verwahrlosten Ortskerne zurückverlegen, wo auch jeder ohne Auto zu Fuss oder mit dem Rad ihre oder seine Einkäufe erledigen kann??? JA, WIR wollen!

Brauchen wir wirklich riesige Agrarkonzerne, die ohne dies nur noch unter regelmäßiger Anwendung von giftigen, Insekten vernichtenden Spritzmitteln und Antibiotika ihre Monokulturen und Massentierhaltungen bewerkstelligen können, damit wir weiterhin unsere vergifteten Schnitzel um 99 Cent kaufen und verbraten können ???

Oder sollten wir auch hier im Sinne unser aller Gesundheit zur Vernunft kommen und auf kleinere , gesündere, nachhaltigere Strukturen setzen und wirklich nur mehr diese fördern??? JA, WIR sollten das tun!

Brauchen wir wirklich eine am Rande der Insolvenz dahin schlitternde AUA in deutscher, Dividenden ausschüttender Aktiengesellschaftshand um 800 Millionen vor was auch immer „zu retten“ ???

Oder wollen wir stattdessen dafür plädieren, den heimischen Künstlern und EPUs ihre vor Monaten verordneten Auftritts- und Arbeitsverbote endlich , we es sch gehört und wie es versprochen wurde, finanziell und existentiell zu kompensieren??? JA, das wollen WIR!

Brauchen wir wirklich eine Regierung, die sich selbst scheinbar alles erlaubt, was für den hörigen und braven Duckmäuser Ösi unter Androhung von Strafen und Anzeigen verboten war und anscheinend noch immer ist??? (so genau weiß man das inzwischen ja wirklich nicht mehr)

Oder sollten wir Demokratie und Regierung völlig neu definieren und auf wesentlich gesündere, uns allen und dem Einzelnen Individuum dienende Beide stellen??? JA, das sollten WIR.

Brauchen wir wirklich, wie von diversen „Experten“ empfohlen, tatsächlich „weniger Intensiv-Spitalsbetten“, wo uns nicht zuletzt diese gute Anzahl unter anderem vom Schlimmsten bewahrt hat???

Oder sollten wir uns eher dafür einsetzen, dass jene extrem beschissen bezahlten Berufe, die Pflegerinnen, Sanitäter und Verkäufer, die uns durch diesen Wahnsinn begleitet und bereut haben, endlich auch ihre Wertschätzung nicht nur durch einen bemühten Applaus sondern am Ende des Monats auch in ihrer Geldbörse in Form adäquater Bezahlung wiederfinden können??? JA, das sollten WIR.

Brauchen wir wirklich eine Wirtschaft, die nur will, dass wir ein paar Wenigen einen Reichtum verschaffen, wovon niemand von uns weder direkt noch indirekt je profitieren wird können ????

Oder brauchen wir neue Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle auf der Höhe der Zeit, die uns wieder Raum, Zeit und Möglichkeiten zur Lebensgestaltung erlauben??? Auch dazu gibt es bereits genug Modelle in der Praxis. JA, das brauchen WIR dringend!

Brauchen wir wirklich keine Millionärssteuern, Finanztransaktionssteuern und Erbschaftssteuern um UNS endlich allen ein Leben und Überleben in Würde und Menschlichkeit zu sichern und zu garantieren???

Brauchen WIR wirklich wieder den unbedingten Rückschritt in die ausgebrannte, vollkommen überarbeitete, stressvolle und Hamsterrad getriebene Vergangenheit, nur weil uns allen miteinander nichts wesentlich Besseres, Gesünderes und Nachhaltigeres, Glücklicheres , Erfüllenderes, Kreativeres und Innovativeres einfallen darf??? echt jetzt???