Men of Old / Mensch der Vergangenheit

Men of Old

In the age when life on earth was full

no one paid any special attention to worthy men,

nor did they single out the man of ability.

Rulers were simply the highest branches of a tree

and the people were like deer in the woods.

They were honest and righteous

without realizing that they were „doing their duty“.

They loved each other

and did not know that this was „love of neighbor“.

They deceived no one,

yet they did not know that they were „men to be trusted“.

They were reliable and did not know that this was „good faith“.

They lived freely together, giving and taking

and did not know that they were generous.

For this reason their deeds have not been narrated.

They made no history.

Thomas Merton

Ins Deutsche übersetzt:

Menschen der Vergangenheit

In der Zeit, als das Leben auf der Erde reich und voll war

erachtete man niemanden besonders würdig oder besonders fähig.

Herrscher waren einfach die höchsten Zweige eines Baumes und die Leute waren wie Rehe im Wald.

Sie waren ehrlich und gerecht

ohne das als „ihre Pflicht tun“ hervorzuheben.

Sie haben sich geliebt

und wussten nicht, dass dies „Nächstenliebe“ war.

Sie haben niemanden getäuscht,

Dennoch meinten sie nicht, dass sie „vertrauenswürdige Männer“ waren.

Sie waren zuverlässig und nannten dies nicht „Treu und Glauben“.

Sie lebten frei zusammen, gaben und nahmen

und wusste nicht, dass sie großzügig waren.

Aus diesem Grund wurden ihre Taten nicht erzählt.

Sie haben keine Geschichte geschrieben.