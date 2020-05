„Ich wünsche uns keine DDR zurück…..oder SCHLIMMERES“

Foto: Martin Bartonitz – Aus dem Zug während einer Heimfahrt

Ich möchte gerne den folgenden Text einer ehemaligen DDR Bürgerin, den ich auf Facebook fand, auch hier ins Regal stellen, da er doch recht gut auf den Punkt bringt, was wir in diesen Corona-Zeiten, aber eigentlich schon davor anbahnend, in Deutschland erleben:

Das ist mein Brief an euch, die ihr immer noch im abwartenden Nichtstuschlaf seid :

Vor 32 Jahren (noch vor der Wende) bin ich in dieses, unser Land gekommen, um ein endlich freies und besseres Leben führen zu können.

Auch meinen Kindern wollte ich ein freies Leben ermöglichen.

Wisst Ihr eigentlich, was FREIHEIT bedeutet? Ich glaube, nicht wirklich.

Neben den wohl materiellen Vorzügen, welche ich mir hier erhoffte, war die FREIHEIT für mich das wichtigste Ziel.

Wie Ihr vielleicht noch wisst, gab es bei uns in der DDR keine Meinungsfreiheit, jeder der sich offiziell gegen die Regierung stellte, wurde weggesperrt. Ebenso gab es keine Reisefreiheit, wir mussten ein Visum beantragen, um einen Urlaub in Russland oder Bulgarien machen zu können. Weiter weg ging es eh nicht. Dieses Visum bekamen aber nur staatstreue Mitbürger.

In der DDR herrschte die Impfpflicht.

Ich kann nicht behaupten, daß bei uns alles schlecht war. Es gab z.B. keine Arbeitslosen, jeder hatte irgendeinen Job.

Dennoch fehlte etwas…die FREIHEIT.

Als Kind habe ich nicht viel vermisst. Als ich älter wurde, schon mehr. Im „Westfernsehen“ sah ich die schönen Klamotten und die bunten und gepflegten Häuser der „Wessis“.

In den Filmen sah ich ferne Länder mit anderen Kulturen.

Da fragte ich mich, warum nicht auch ich das alles einmal sehen und erleben sollte?

Auch ICH wollte offen meine Meinung sagen, wenn mir etwas nicht gefällt. Und nur, weil mir eine Regierung, welche auch NUR aus Menschen besteht, Dinge vorschreibt, welche für mich menschenunwürdig erscheinen, muss ich diese nicht für richtig befinden. Und dann möchte ich etwas daran ändern können, auch lautstark und mit all den anderen Mitmenschen, welche der gleichen Meinung sind wie ich.

Das alles konnten wir in der DDR nicht, ohne verhaftet und weggesperrt zu werden.

Ich konnte diesen Zustand des „Eingesperrt-seins“ nicht länger ertragen. Also stellte ich den Ausreiseantrag. Nach 4 Jahren Wartezeit und Überwachung kam dann endlich der Tag in die FREIHEIT.

Als ich dann hier den neugierigen “ Wessis “ von den Zuständen in der DDR berichtete, waren einige entsetzt und die anderen belächelten mich.

Ihre Reaktionen:

„Warum habt ihr euch das alles gefallen lassen?“

„Warum habt ihr nichts dagegen unternommen?“

„Warum seid ihr nicht einfach auf die Straße und habt demonstriert?“

„Wir sind frei, bei uns gibt es so etwas nicht. Wir können offen sagen, was wir denken, wir dürfen reisen, wohin wir wollen, und über unseren Körper bestimmen wir selbst. Wenn wir eine Impfung nicht möchten, dann wird das akzeptiert.“

Und jetzt?????

Ich erlebe genau hier und jetzt ein ganz schreckliches Dejavu !!!

Auch ich hatte ein paar Tage Angst vor Corona, war wohl eine der ersten, die sich eine Schutzmaske gekauft hat.

Aber als ich Frau Merkel bei ihrer ersten großen Ansprache im Fernsehen zuhörte, und sie sagte:

Glauben Sie nur das, was ihnen die offiziellen Medien berichten!

…. da klingelten meine Alarmglocken so laut wie schon lang nicht mehr. Mein Bauchgefühl sagte mir, da stimmt doch was nicht. Also informierte ich mich erst recht, auch außerhalb von ARD und ZDF.

Und siehe da, immer mehr offenbarte sich diese große Lüge.

Bevor ich bedingungslos irgendjemandem etwas glaube, hinterfrage ich das.

Ich bitte euch alle, alles zu hinterfragen!

Denn nur so könnt ihr euch eure EIGENE MEINUNG bilden.

Wisst Ihr eigentlich, welche Rechte ihr noch habt? Und welche vorübergehend, auf unbestimmte Zeit, außer Kraft gesetzt wurden? Ich glaube nicht. Eure Meinung dazu ist:“ Ach was, na ja, das wird alles wieder, das können die doch nicht machen……“

Lauft nicht freiwillig wie dumme Schafe eurem Schlächter ins Schlachthaus hinterher!

Wer jetzt so viel Macht über euch hat, wird diese freiwillig nicht mehr aus der Hand geben!

Habt ihr die Bilder vom mit Politikern überfüllten Fahrstuhl nicht gesehen? Wurde sogar in der Tagesschau gezeigt und belächelt.

Wäre dieses Virus für Jeden so tödlich, wie es uns jeden Tag präsentiert wird, würde jeder dieser Politiker freiwillig die Treppe laufen!

Wisst ihr, was ich glaube? All diese Menschen, die ja so besorgt um uns sind und nur das Beste für uns wollen, lachen sich heimlich kaputt über dieses dumme Volk, das alles glaubt, da man ihnen ja jeden Tag auf’s neue Angst machen kann.

Mit diesem Volk kann man jetzt wirklich alles machen:

Es lässt ihre Eltern und Großeltern in Einsamkeit leben und sterben.

Es lässt sich und ihre Kinder wochenlang, und wie es aussieht, wohl noch jahrelang, einsperren.

Die Kinder dürfen nicht mehr miteinander spielen, Spielplätze sind gesperrt.

…

Ich könnte hier noch so viele viele und immer neue Dinge aufzählen, aber das wisst ihr ja selbst.

Nur Gedanken darüber macht ihr euch nicht.

Wenn der „Spuk “ eines Tages vorbei ist….

Glaubt ihr wirklich daran, daß dieser Spuk vorbei gehen wird?

Am Anfang dieser “ schrecklichen Pandemie“ glaubten wohl fast alle noch, dass es nur vorübergehend sein wird. Na ja, gehen wir halt mal 2 oder 3 Wochen nicht raus. Sehen wir 2, 3 Wochen unsere Familie und Freunde nicht. Dann wurde es schlimmer :

Oh, dann dürfen wir dieses Jahr nicht mehr in die Kirche? Nicht in den Urlaub, in kein Restaurant, nicht ins Kino, unsere Kinder wohl nicht in die Schule, kein Spielplatz…….

Und wenn unsere besorgte Regierung beschließt, dass dann wohl pünktlich zur normalen Grippezeit im Herbst, wenn man ja mit Lockerungen anfangen könnte, dann endlich die herbeigesehnte große Welle kommt…..

Dann nehmt ihr das alles so hin, weil Jeder will ja überleben….

Wisst ihr, dass es noch ganz viele andere schreckliche Krankheiten gibt? Jeden Tag sterben Menschen, auch Kinder und junge Menschen. Habt ihr das alles schon vergessen?

Ihr lasst viele Mitmenschen in Arbeitslosigkeit und Verzweiflung.

Es ist unglaublich, wie euch unsere Regierung in der Hand hat.

Wir werden gegeneinander ausgespielt, sogar OFFIZIELL gegeneinander aufgehetzt. Das nannte man in der DDR Stasi.

Schämt ihr euch nicht?

Ich weiß noch, wie ich von euch belächelt wurde, für meine Dummheit, für mein Nichtstun, für meine bedingungslose Hörigkeit!

Jetzt seid Ihr an der Reihe. Fangt an, den Sinn jeder einzelnen befohlenen Maßnahme zu hinterfragen, ich bin mir sicher, es ist noch nicht ZU SPÄT.

Ich wünsche uns keine DDR zurück…..oder SCHLIMMERES

Beate G.

Nachtrag:

Die Bürger der DDR haben sich 1990 aufgemacht, sich eine neue Verfassung zu geben. Wie das abgelaufen ist, kann hier gut nach gelesen werden. Die gemachten Erfahrungen mündeten in eine Verfassung mit starken direkt-demokratischen Mitteln, siehe den Entwurf.