Befreiung von der Corona-Angst

Manipulation durch Angst ist ein uraltes Mittel, Menschen für seine eigenen Ziele zu steuern.

Angst lähmt das logische Denken und verstärkt sich psychologisch selbst. Je intensiver ein Präsentator diese Manipulationstechnik nutzt und die schrecklichen Folgen eines Verhaltens ausmalt, umso größer wird unsere Angst davor (wiewohl wir uns objektiv überhaupt nicht in Gefahr befinden!). Nahezu alle Manipulatoren schüren die Angst und verstärken ihr Verhalten oftmals noch mit Zeitdruck („Jede Sekunde kann es zu spät sein, stellen Sie sich doch einmal vor …‟).

Den Gefahren einer Manipulation von Gefühlen ist jeder umso stärker ausgesetzt, wenn andere daran beteiligt werden („Massenhysterie“). Fundstelle: Manipulationstechniken – Die 6 häufigsten Techniken

Wie stark derzeit viele Menschen in die Angst vor Corona getrieben worden sind, lässt sich derzeit leicht in den Sozialen Netzen feststellen. So Mancher, den ich bisher als sehr rational wahrgenommen habe, treibt die Angst um, dass es ihn erwischen könnte und man doch bitte solidarisch sein möge, und den Anweisungen („des Besatzers“- Harrald Lesch) der Regierung bedingungslos folgen möge. Ebenso sehe ich immer mehr Berichte darüber, wie der alte Vater, Mutter, Opa oder Oma in diesen Tagen an Angst gestorben ist und nicht am Virus, im Krieg werden solche Opfer als Kollateralschäden bezeichnet. Dieser Psychiater stellt das Problem mit der aktuell grassierenden Angst gut dar:

Bei so viel Angst wäre es gut, Wege zu finden, sich dieser Angst zu stellen und ein wenig zu befreien. Dazu möchte ich gerne nochmals das Mädel, von dem Gerd so begeistert ist, zu Wort kommen lassen, vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen. Auf youtube lässt sich dazu lesen:

Angst ist derzeit das kollektive Lebensgefühl. Wir hören von früh bis spät von beängstigenden Ereignissen und wissen nicht so recht, was wir glauben sollen und können. Doch was sich nun in unserem Inneren regt, ist auch ein Hinweis darauf, dass wir noch Blockaden haben und von unbewussten Programmen gesteuert und manipuliert werden. Christina von Dreien betont in diesem Gespräch noch einmal ausdrücklich, wie wichtig und entscheidend es für unserer aller Befreiung ist, sich diesen Gefühlen zu stellen und daran zu wachsen, denn „Es wird eine Wende zur Liebe geben, und diese Wende der Liebe bist Du!“

Jetzt ist die Zeit, wo sich jeder seiner Herzenswahrheit besinnen und diese frei zum Ausdruck bringen kann. Mit anderen Worten: Authentizität ist der Schlüssel zum Glück! Und jeder Einzelne ist hier, weil er eine ganz bestimmte Aufgabe hat, und zwar eine individuelle und eine kollektive. Nun kommt es darauf an, diese für sich zu entdecken und das Vertrauen zu haben, sie in die Tat umzusetzen, denn wo Vertrauen ist, werden Manipulation und Kontrolle nicht funktionieren. Und vor allem ist es wichtig zu verstehen, dass vieles, was derzeit geschieht, notwendig ist, damit wir in unseren Wandel kommen und alte Strukturen hinter uns lassen. Es ist die Gelegenheit, den eigenen Beitrag zu leisten und ein aufrichtiger Teil der neuen Welt zu sein! Und nicht irgendwann, sondern jetzt.