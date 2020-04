Kafka reloaded

Ich hatte gestern getwittert:

Je länger ich mir anschaue, was im Kontext von Corona abläuft, desto mehr sehe ich ein groß angelegtes Milgram-Experiment: wie viel Freiheit kann Mensch genommen werden, bis er ungehorsam wird? Hier der Tweet inklusive Kommentaren: https://twitter.com/Bartonitz/status/1249269938314981377

Jene, die laufend nur die Informationen schauen, nach denen wir uns zu richten haben (Orwell nannte es Propaganda der Herrschenden), sind panisch vor dem Ausbruch eines Killervirus, der sie am Ende erwischt und förmlich ertrinken lässt. Und dann gibt es etwas 8% Jener, die das Gefühl beschleicht, dass auf der ganzen Welt etwas riesiges orchestriert wird, was auch immer damit erreicht werden soll, und sich daher andere Quellen (zu empfehlen) anschauen und bemerken: Am Ende sieht das doch nicht anders aus, als etwas stärkere Grippewellen.

Erstere folgen sehr artig dem gesetzten Frame unserer Regierenden, dass wir alles dafür tun müssen, damit nicht so viele quasi ertrinken müssen. Wir seien moralisch dazu verpflichtet. Die Anderen fragen sich, warum dieses Mal so eine große Welle gemacht wird, aber nicht vor 2 Jahren, als unsere Krankenhäuser am Limit waren. Aktuell ist die Auslastung der Intensivplätze gerade Mal 10%. Manche Krankenhäuser müssen schon Kurzarbeit anmelden, da sich kaum Jemand zu kommen traut. Wegen Ansteckungsgefahr eben (Beispiel).

Nun sieht es so aus, dass die Geschütze im Kampf gegen den unsichtbaren Feind noch verstärkt werden. Das Virus wird laut Bundeskanzlerin Angela Merkel so lange eine Bedrohung sein, bis ein Impfstoff gefunden und die Bevölkerung immunisiert ist.

Das heißt nichts anderes als: leben mit dem Virus. Angela Merkel

Das fragt sich der geneigte Zuhörer: Aber lebt Mensch denn nicht schon immer mit Grippe- und sonstigen Viren, die mal mehr, mal weniger schlimm durchs Land ziehen? Was ist an diesem so anders (siehe nochmals diese Daten)? Und schon steht da wieder die Frage: Wem nützt es? Und brauchten wir nicht lange zu warten, denn Bill Gates (das ist auch der, der es nicht geschafft hat, sein Betriebssystem Windows vor Viren zu schützen) durfte uns allen sein Anliegen mitteilen: Er ließe mit Hochdruck am Impfmittel arbeiten, auch neue Fabriken würden gebaut, auf dass jeder Mensch der Erde immunisiert werden könne. Und sein Geldbeutel …

Aber das sei nicht genug. Es lässt sich noch viel mehr tun: Jeder Mensch solle ordentlich hinsichtlich seiner Bewegungen getrackt werden, mit einer App auf dem Handy. Hierzu gefielen mit die ‚kafkaesken‘ Tweets von Marcus Raitner, der mich immer wieder mit seinen Blog-Artikeln zum Thema Führung beGEISTert hat (Führung erfahren):

Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, schickte ihn die staatliche Gesundheits-App eines Morgens in häusliche Quarantäne. Vielleicht war die Unterhaltung mit dem Nachbarn gestern zu laut und zu kritisch oder einfach nur zu lang. Schließlich war der Nachbar ja den Behörden schon mehrfach kritisch aufgefallen. Oder vielleicht hatte er im Supermarkt den Mindestabstand zu oft unterschritten. Oder die Maske war verrutscht und die Kassiererin hatte das gemeldet, wozu sie per letztem Erlass ja auch verpflichtet war (siehe auch: „Es hat nur ein paar Tage gebraucht und schon befinden wir uns in einem Staat der Denunziation wieder.“). Vermutlich war aber der gestrige Spaziergang und das Picknick im Park mit seinen Kindern der Grund für die Anzeige. Seit der Scheidung von ihrer Mutter sah er sie so selten und gestern war doch sein Geburtstag. Hätten sie doch bloß ihr Auto weiter weg geparkt. Jetzt durfte er bis zum Eintreffen der Polizei und der Gesundheitsbehörde seine Wohnung nicht mehr verlassen. Widerstand war zwecklos. Jede Missachtung würde sofort erkannt. Der Chip, den alle seit der Großen Pandemie unter der Haut trugen, würde ihn sofort verraten. Damals waren diese Chips eine gute Idee, um Kontakte aufzuzeichnen und so Infektionsketten zu unterbrechen. Wie hatten sich alle darüber gefreut, mittels dieser Technik nach einem halben Jahr Lockdown wieder einigermaßen normal leben zu können. Damals gehörten diese Daten über seine Kontakte und seine Bewegung freilich nur ihm allein. Erst später kam, zu Forschungszwecken, wie es hieß, der Erlass, wonach alle Daten an die zentrale Gesundheitsbehörde gemeldet werden mussten. Fundstelle: https://twitter.com/marcusraitner/status/1249408443313803266

Zum Thema Impfen und Bill Gates inklusive WHO möchte ich gerne noch diesen kurzen Beitrag über einen Artikel von Robert F. Kennedy Jr. bringen: