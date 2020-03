Licht und Leben

Aller Anfang erscheint uns

als klein und gering…

aber, so nach und nach,

als die Jahre sich mehrten,

und so endlos viel Zeit vermeintlich

“verstrich” und “verging”…

all das Erlebte,

nicht nur das Erlittene,

hinterließ in uns allen

erkennbare und ersichtliche Spuren,

sondern auch das besonders Bemerkbare,

das Gute, das Geleistete, das Erreichte,

was auch wirklich wohlgeraten ist…

und was uns wohl gefallen hat…

was uns ermunterte und ermutigte…

was uns erhellte, erfreute und befriedigte…

was uns animierte und anspornte…

was uns täglich auf unsren Wegen

zu neuen Taten führte

und begleitete…

und das waren die Helligkeiten…

nicht die total verdunkelten

und düsteren Seiten

unsrer bisherigen Lebenszeiten…

Das war, was uns entzückte

und innerlich beglückte…

Lassen wir uns also nicht

total entmutigt sein…

fast fatal überwältigt,

fast total unterdrückt…

Lasst uns in guter Gemeinsamkeit,

belehrt durch die Lektionen des Lebens,

in Gutwilligkeit, alle Bruchteile

wieder zusammenfügen…

Wir wollen uns nun nicht

mit total Zerschmettertem

und vollkommen Zerstückeltem begnügen…

Lasst uns hoffnungsvoll sein

und auch weiterhin

freundlich und friedlich,

liebend und lebend bleiben!

Lasst uns alle Schatten

durch Licht überfluten

überfüllen und vertreiben!

Gerhard A. Fürst

29.3.2020

