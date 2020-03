Häusliche Mobilität…

Momentan ist die

Bewegungsfreiheit sehr beschränkt

und man fühlt sich

nahezu total eingeengt…

Verursacht von außen…

Man bleibt Drinnen,

denn Draußen hat man ja nun

hoch offiziell angeordnetes

Ausgangsverbot…

Vorsicht ist geraten… Sicherheit sei bedacht…

Man sei vor allem sehr rücksichtsvoll!

So macht man, was man

machen kann, machen darf…

und machen muß…

intern, zuhause, isoliert…

“sozial distanziert.”

Einmal hin, einmal her,

Treppe rauf, Treppe runter,

Gang entlang, Gang wieder zurück…

In den Keller hinunter…

Aber was macht man denn hier…

kopfschüttelnd und verwundert?

Ah ja, dort hole man sich

Wein oder Bier…

Man sei hoffnungsvoll,

froh und munter… und dankbar dafür…

Hoffentlich hat man vorgesorgt…

und wenn notwendig

beizeiten noch Kröten

und Moneten geborgt…

So sind nun die Zeiten

die uns Kummer und Sorgen bereiten…

Man sei aber friedlich und freundlich,

und man soll sich nicht zerstreiten.

Nun heißt es:

Bücher lesen, Musik genießen

Ruhe bewahren, Blumen gießen…

E-mail lesen und verschicken…

Gedanken sortieren… sich selbst motivieren…

Gedichte schreiben…

Kunstobjekte fertigen…

Geduldig sein… gesund bleiben…

Und so weiter… etc…

und sonst noch was…

ohne Hast, ohne Unterlass!

Also, in dem Sinn

aus weiter Ferne

ein herzliches „Hallo!“

Wir müssen menschlich sein,

menschlich denken und human handeln…

Wir müssen das mit gutem Willen

in guter Gemeinsamkeit überleben…

so… oder so… oder so…

Beste Grüße in bester Gesinnung,

Gerhard

Gerhard A Fürst