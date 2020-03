Die Welt befindet sich im Krieg mit einem unsichtbaren Gegner

Es ist schon sehr verwirrend, was aktuell abläuft. Das Leben wird Schritt für Schritt zurückgefahren. Ich bekam heute den Anruf des Hotels, in dem ich seit 2088 fast jede Woche für 2 Tage übernachte: „Herr Bartonitz, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir ihre aktuellen Buchungen stornieren müssen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als unser Hotel bis zum 19. April zu schließen. Bleiben sie gesund“. Ein Kollege berichtete mir von einer Bekannten, der auf dem Gehsteig von einem Mann ihre ergatterte Klopapierpackung aus dem Arm gerissen wurde und dieser dann schnell das Weite suchte. Meine Frau kam vom Einkaufen kopfschüttelnd zurück. Es gab kein Klopapier mehr. Auf der Heimfahrt hatte sie hinter sich einen aufgeregt Winkenden, dass es doch bitte schneller gehen möge. Beim Friseur wäre ein älterer Herr rein gekommen, der davon erzählte, dass Anfang der 80-er ein Roman raus kam, in dem in Wuhan 2020 eine Virus-Epidemie ausgebrochen wäre.

Von unseren Regierenden hören wir nun, dass wir im Krieg gegen einen Unsichtbaren sind. Und dann kommt Trumps Tweet daher und stellt hintergründig fest, dass ‚wir‘ gewinnen:

Viele, mit denen ich spreche, schütteln den Kopf und sagen, dass hinter diesem Virus-Vorhang doch ein ganz anderes Programm ablaufen muss, u.a. weil es wie bei 9/11. viele Ungereimtheiten wahrgenommen werden können.

Ich beobachte seit Längerem die Q-Bewegung, und in dieser erfahren wir mehr von diesem gerade tobenden Krieg. Nur ist es nicht eine Kreig gegen einen Virus. Dieser Kriege tobt zwischen jenen Kräften, vor denen uns schon JF Kennedy eindringlich kurz vor seiner Ermordung warnte (hier). Damals sprach er von dem industriellen-militärischen Komplex. Inzwischen gibt es weitere Begriffe wie Tiefer Staat oder Schattenregierung. Mit Trump wäre dann die Frontfigur einer Gegenmacht eingesetzt worden. Hinter unserer Bühne würden nun lichte Kräfte gegen die dunklen, satanischen für eine Transformation der Menschheit kämpfen, auf dass nun das goldene Zeitalter (siehe: Nach dem Wissen der alten Weisen sind wir wieder auf dem Weg in das goldene Zeitalter …) anbrechen könne, statt der Eineweltregierung, der New World Order, wie sie auf der 1 Dollar Note als neue Ordnung aus dem Chaos entstehend avisiert wird.

Ich wurde auf zwei Videos aufmerksam gemacht, die ich hier gerne ins Regal stellen möchte. In dem ersten wird dieser Krieg besprochen und endet mit einem lichtvollen Ausblick. In dem zweiten wird spekuliert, dass JFK zurück käme und die Präsidentschaft nach Trumps übernehmen werde. An diesem zweiten Video, dessen musikalische Aufmachung ich zwar nicht besonders mag, ist doch sehr interessant, welche Zeichen an welchen Stellen gesetzt werden, um den Machern des Tiefen Staats zu zeigen, wo es lang gehen wird. Lasst Euch wie immer gut unterhalten:

Zum Schluss möchte ich noch einen Link weiterreichen, der die vielen Q-Drops listet. Wer gerne Rätseln löst, dem kann hier geholfen werden:

Qanon Drops