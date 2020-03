Darüber, warum die Veränderung NICHT von außen kommen kann …

Ich bekam gerade Post von einem den Lesern des Blogs gut bekannten spirituellen Menschen, mit einer mutmachenden Botschaft in diesen Tagen der Panikmache, die ich Euch nicht vorenthalten möchte:

Mario Walz

Was man gerne vergisst, ist die Tatsache, dass wir unsere Realität selbst gestalten – in jeder Form.

Das Lebenserschaffungsprogramm, das uns Menschen ausmacht, wird durch unsere Glaubenssätze initiiert. Der Glaube bestimmt unsere Wahrnehmung und somit unsere Fähigkeit unsere individuelle Realität zu gestalten. Ein Glaubenssatz, der mit Vertrauen und Sicherheit verbunden ist, sorgt dafür, dass wir Menschen und Situationen in unser Leben ziehen, die dieses Vertrauen spiegeln und uns eine tiefe Sicherheit zurückgeben. Ein Glaubenssatz, der aber mit Angst verbunden ist, sorgt dafür, dass diese Angst ein Teil des Lebens wird.

Ängste sind wie alle Gefühle zuerst in der Psyche wahrnehmbar. Wenn sie dort nicht erkannt, bearbeitet und geheilt werden, verfestigen sie sich und müssen sie sich früher oder später materialisieren – so der Lauf der Dinge. Da alles, was wir materiell erfahren, zuvor in der geistigen Realität erdacht und erfühlt wurde (dazu hab ich viele Beispiele in meinem letzten Buch beschrieben), sind allen materiellen Erscheinungen auf geistige Ursachen zurückzuführen. Jede Erfahrung und somit auch jede Krankheit hat eine geistige Ursache.

Wie ich selbst schon oft bei meinen Klienten beobachtet habe (und auch von anderen Menschen beschrieben wurde), materialisieren sich zum Beispiel Todesängste in der Lunge. Bei so gut wie jedem Klienten, der Probleme mit der Lunge hatte, entdeckte ich eine immense Überlebensangst und in den meisten Fällen unterdrückte oder unbewältigte Todesangsttraumata in der Lungengegend (Herzchakra).

Wer sich also zu Tode ängstigt, erschafft sich zunächst eine energetische Blockade an der Lebensmaschine Herz und Lunge. Dies Trauma kann eigentlich gelöst werden, aber in vielen Fällen wird es einfach unbeachtet weitergeschleppt, bis es sich auf die eine oder andere Weise bemerkbar macht. So beginnt der Gepeinigte irgendwann einmal eine Beengung an der Lunge oder im Brustraum wahrzunehmen. Dabei können durchaus auch Atembeschwerden aufkommen („Mir bleibt die Luft weg“).

All dies nur, weil sich eine Todesangst verfestigt hatte, zu einer energetischen Blockade wurde und durch weitere Missachtung materiell spürbar wird! Durch ein beengtes Gefühl im Brustraum kann sich also eine tiefgreifende Todesangst verwirklichen. Dieses Einschränkungsgefühl schürt noch mehr Todesängste, sodass die Beengung noch dichter, fester und noch materieller werden muss. Die Folge ist, dass man kaum noch Luft zu bekommen scheint. Ergo lässt man sich ins Krankenhaus einliefern und an die Lungenmaschine hängen, wodurch man eventuell wieder sicherer wird, weil die Ängste durch die Behandlung gemindert werden und man wieder Luft zum Atmen (leben) bekommt.

Für die Umstehenden bedeutet das aber nur, dass „der Virus“ wieder zugeschlagen hat. Tatsächlich war es aber nur die Angst vor dem Virus, die dem Verängstigten die Luft geraubt hat. Es ist also nicht der Virus, der die Lungenprobleme initiiert, sondern die Angst an dem Virus zu erkranken und daran zu sterben!

Wir erschaffen unsere Realität durch unser Denken und Handeln.

Wenn wir nun anderen Mächten die Erlaubnis geben, unser Denken zu beeinflussen und wir unser individuelles Leben nach den eingeflüsterten Gedanken erschaffen, leben wir nicht das Leben, das wir uns erschaffen könnten, sondern das, was Andere wollen…

Wenn wir nun verängstigt werden (zB. durch Medien und Entertainment) und dadurch unsere Glaubenssätze diese Ängste spiegeln, erschaffen wir uns zuerst eine individuelle Realität, die diesen Ängsten entspricht. Und wenn viele Menschen dieselben Ängste verwirklichen, entstehen kollektive Felder, wodurch wir eine allgemein erfahrbare Welt erschaffen, in der diese Ängste Grundtenor sind!

Wenn man aber aussteigt und seine eigenen Glaubenssätze schafft, daran festhält und nicht aufgibt, erschafft man sich eine Welt, die den eigenen, bestenfalls bewusst gewählten Glaubenssätzen entspricht.

Wenn wir uns nun von den Ängsten und damit von der Manipulation unseres Denkens befreien, unsere Träume freilassen und daran glauben, diese Träume auch verwirklichen zu können, wird dies auch gelingen!

Weil WIR UNSERE EIGENE REALITÄT ERSCHAFFEN!

Wir können also unser Leben umgestalten, wenn wir es wagen aus dem System, das momentan noch unser Denken bestimmt, aussteigen. Und wenn es mehrere Menschen gibt, die denselben Träumen folgen, entwickeln sich aus den individuellen Realitäten eine kollektive Realität, die es für alle Menschen einfacher macht, sich zu entscheiden…

Und irgendwann haben wir dann die Gesellschaft, die uns vorschwebt:

Ein Miteinander, das auf Liebe, Mitgefühl, Selbstverantwortung und Freiheit basiert!

Wir erleben nun eine scheinbar gefährliche Situation, die das System vorübergehend ausschaltet. Dieser Stopp ist aber die Chance, zu reflektieren was wichtig ist und was nicht! Wenn das System dann wieder hochgefahren wird, können wir entscheiden, ob wir mit dem erneuerten System in eine neue noch engere Gesellschaft eintauchen, in der der Mensch keine Freiheit mehr haben wird (aber stattdessen eine oberflächliche Rundumversicherung á la DDR) oder ob wir uns einfach aus der einengenden Entwicklung herausnehmen und uns mit Gleichgesinnten zusammentun, um an speziellen Orten eine andere Form von Gesellschaft aufzubauen.

Diese Chance ist uns nun gegeben! Wir haben unsere Zukunft selbst in der Hand – und NUR wir!

Das bedeutet: Hintern hoch! Jetzt geht es los.

Lasst Euch nicht von den geschürten Ängsten und dem Auseinanderbrechen des Gewohnten herunterziehen. Denn auch wenn das Gewohnte genervt hatte und unser Leben erheblich eingeschränkt hatte, gab es uns dennoch eine perverse Form von Sicherheit. Diese vermeintliche Sicherheit müssen wir nun völlig loslassen, um eine wirkliche Sicherheit zu finden – die aber nur in unserem eigenen Herzen zu finden ist.

Das Auseinanderbrechen des Systems ist also das Zeichen, auf das wir so lange gewartet haben. Jetzt gilt es nur, dass WIR selbst die Zügel unseres Lebens in die Hand nehmen und aus dem Träumen ins Handeln gehen.

Und eines sei gesagt: Es ist immer die Liebe, die gewinnt!

Im Licht der Veränderung auf Basis der Vereinigung,

Euer Mario Walz