Corona: Die wahre Krise

Gestern gab es Nudeln mit Klopapierröschen

Wir, meine Frau und ich, waren heute beim REWE in Pulheim-Geyen einkaufen. Nichts Auffälliges, es gab sogar Klopapier. Ein wenig ruhigere Stimmung als sonst. Danach beim Kieser-Training. Hier war allerdings deutlich weniger los, als sonst zum Samstagmittag. Meine Firma hat für die nächsten 2 Wochen die Erlaubnis erteilt, im Homeoffice zu arbeiten. Kindern können mit ins Office gebracht werden. Aber wenig Panik, eher ein verwundertes Kopfschütteln, warum es dieses Mal anders mit der Grippe läuft als sonst.

Ja, Verschwörungstheorien werden nun sogar von Jenen, bewegt, die sonst eher schnell abgewunken haben. Da schwebt so was wie eine Ahnung: Irgendwas wird doch hier im Hintergrund gedreht … Was kommt nun auf uns zu? Warum wird die Wirtschaft so gefährdet? Gerne möchte ich einen ein Facebook-Kommentar von Thomas V Weiss hier ins Regal stellen, da er doch mit einem positiven Ende daher kommt.

Die wahre Krise

Covid-19 hat eine Situation geschaffen, die den allermeisten Menschen neu ist. Quarantäne, Ausgangssperren, geschlossene Läden, Panikkäufe und eingestellter Schulbetrieb erzeugen eine Stimmung, die von Staunen, Angst, Neugier und Verstörung geprägt ist.

Auch wenn die Mortalitätsrate nicht allzu hoch ist, zwingen Aspekte wie die recht lange Inkubationszeit oder die Ansteckungsrate doch zu äußerster Vorsicht und zu radikalen Maßnahmen. Ob all die Vorkehrungen zu einem völligen Stopp der Krankheit führen werden, bleibt abzuwarten. Hoffen wir das Beste.

Die drastischen Maßnahmen haben wahrscheinlich ihre Berechtigung, und viele Menschen fragen sich – vielleicht zurecht -, warum diese erst so spät eingeleitet wurden. Manche fordern sogar, die Maßnahmen noch zu verschärfen. Doch was ist, wenn man glaubt, die Krankheit besiegt zu haben und es bleiben aber ein paar Fälle unerkannt, die dann wieder für einen erneuten Ausbruch sorgen. Wäre es nicht besser, die Krankheit ausbrechen zu lassen, damit am Ende möglicherweise eine Herdenimmunität entsteht? Ich weiß es nicht. Gewiss, jeder einzelne Mensch, der an der Krankheit stirbt, ist ein tragischer Fall. Aber bleiben wir mal realistisch.

Nicht zuletzt aufgrund unseres Wirtschaftens stirbt alle paar Sekunden irgendwo auf der Welt ein Kind an Hunger. Durch Sanktionen, Raubbau, Landraub, Spekulationen, Strafzölle, Schaffung von Billigstproduktion, Aufhebung von Schutzzöllen, Umweltzerstörung, Ressourcenraub- und Verschwendung, Waffenverkäufe, illegale Kriegseinsätze, logistische Unterstützung von Drohneneinsätzen usw verüben Wirtschaftstreibende und ihre Handlanger in der Politik eine strukturelle Gewalt, die nur harmlos erscheint, weil sie uns vielfach verborgen bleibt. Durch diese Mechanismen leiden auf unserem Globus unglaublich viele Menschen und werden täglich Milliarden Tiere massakriert. An dieser Stelle kommen wir nun zur wahren Krise, welche auch die Ursache für die derzeitige Corona-Krise ist.

Die großen Seuchen der letzten Jahrzehnte hatten allesamt mit der Massentierhaltung zu tun, sofern sie nicht irgendwelchen militärischen Labors entstammten, was aber vorerst Spekulation bleibt. Ist nicht hier die Ursache, ist nicht hier der wahre Schuldige auszumachen? In Gesellschaften, in denen Menschen mit krank machender Nahrung überschwemmt und Tiere wie Sachen behandelt werden, ist es kein Wunder, wenn Krisen wie die derzeitige entstehen. Muss ein unter marktradikalen Prämissen geführter Globalismus nicht früher oder später zwangsläufig zu Krisen aller Art führen? Muss ein System, das auf Wachstum, Wettberb und Profitgeilheit basiert und wenige Gewinner generiert, während es einen scheinbar freien Markt und wirtschaftliche Freiheit suggeriert, nicht zwangsläufig scheitern und dabei Chaos und Zerstörung produzieren?

Die wahre Krise steht hinter der derzeitigen Corona-Welle. Sie ist die Krise der Falschdeutung menschlicher Bestimmung und des Wertes von Leben. Sie entsteht aus negativen menschlichen Eigenschaften und führt zur Pervertierung natürlicher und sinnvoller Werte.

In einem geopolitischen Milieu, das von Handelskriegen und beinharten strategischen wie wirtschaftlichen Interessen bestimmt ist, kann Covid-19 nur der Vorbote einer weit größeren Krise sein. Wir sehen jetzt bereits enorme Einbrüche der weltweiten Wirtschaft. Anders als 2008 sind es diesmal keine zockenden Banken, die die Wirtschaft bedrohen, sondern es ist die stagnierende Wirtschaft selbst, welche die Finanzmärkte massiv schwächt. Wir erleben exponentielle Kurseinbrüche und Aktienverkäufe an den Finanzmärkten. Wenn einzelne Betriebe schließen, wird der Zulieferungsfluss unterbrochen, was eine Kettenreaktion auslösen kann. Der Seehandel, aber auch die Luftfahrt kommen streckenweise zum Erliegen und die Notenbanken scheitern an ihren verzweifelten Versuchen, rettende Maßnahmen einzuleiten.

Wie soll das alles nun weiter gehen? Wir befinden uns momentan in einem Dilemma. Halten wir die schützenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit weiter aufrecht, wird die Wirtschaft zusammen brechen. Massenarbeitslosigkeit und Verarmung könnten die Folge sein. Lassen wir die Maßnahmen fallen, wird sich die Wirtschaft wahrscheinlich erholen, die Krankheit wird sich aber weiter ausbreiten.

Was also tun?

Weiter wertloses Geld in die Ökonomie pumpen? Die Schuldensumme ins Astronomische treiben? Wer wird die Zinsen bezahlen? Ist ein Zusammenbruch nicht längst überfällig? Aber wie würde ein solcher konkret aussehen und was käme danach? Neoliberalismus 2.0? Schieben wir die Probleme einfach wieder auf, bis uns irgendwann der wirkliche Supervirus alle dahin rafft oder der Einsatz nuklearer Waffen uns alle pulverisiert? Die Bedrohung ist real, wie etwa die kranken Fantasien von US-General Tod Wolters oder der Strategen George Friedman und Elbridge A. Colby deutlich zeigen.

Die derzeitige Krise bewirkt vor allem eines: Die gesteigerte Umverteilung von Kapital an wenige Gewinner. Somit ist es eine neoliberale Krise, eine, die es wahrscheinlich niemals gegeben hätte, wenn die Indoktrinierung der Menschen nicht so gut funktionieren würde. Man kann die Krise aber auch als Chance sehen. Als Chance, dem Wahnsinn des marktradikalen Diktates zu entsagen und gleichzeitig etwas Neues zu schaffen: Eine Gesellschaft, die auf einer nicht ständig wachsen müssenden, nicht profitorientierten Wirtschaft, die die Umwelt schont und für das Wohl der Menschen und der Tiere steht, basiert. All das ist leicht möglich. Wir müssen diesen Schritt nur gehen.

Alles Gute!

Thomas V Weiss

***

Ja, lassen wir uns überraschen, aber nicht überfahren, und schon lange nicht in Panik versetzen … anders wäre eher unzuträglich 🙂