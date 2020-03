Sitzt die Globalisierungselite gemeinsam am Tisch?

Und ein weiteres Mal möchte ich einen Text hier ins Regal stellen, der mir auf Human Connection vor die Linse kam. Der erste geschichtliche Teil über den Werdegang und das Gedeihen von Herrschaft deckt sich recht gut mit meinen bisherigen Recherchen. Der zweite Teil, der erklärt, wo es hingehen soll, ist zumindest nicht mein Weg, da es um Kampf der Arbeiter geht, und der geneigte Leser meines Blogs mag inzwischen erahnen, dass dort, wo gekämpft wird, die Energie in eine wenig zuträgliche Richtung fließt. Diese Energie ist besser dort eingesetzt, wo an der Basis am Neuen gewirkt wird, auf dass sich dieses wie ein Virus verbreite und auch dies hier beschriebenen Eliten erwische:

Die lange Geschichte der Eliteherrschaft: Was braucht es, um sie zu beenden? (Quelle)

Seit vielen Jahrtausenden haben die Eliten über das Volk geherrscht und den Überschuss ihrer Arbeit befehligt. Es ist diese lange Geschichte, mit der wir in der heutigen Krise des Kapitalismus zu kämpfen haben, die endlose Kriege und Umweltkatastrophen hervorgebracht hat, während die Konzernmilliardärsherrscher weiterhin das „business as usual“ fördern und sich gleichzeitig darauf vorbereiten, sich gegenseitig mit Streitkräften und Atomwaffen zu bekämpfen. Dies alles ist „normalisiert“ worden. Die konzentrierte Elitenmacht führt dazu, dass das Verständnis der Menschen für das Wesen der Herrschaft des Großkapitals massiv verzerrt wird. Ihre hoch bezahlten Sprecher setzen sogar schamlos Konzepte wie „Freiheit“ („freedom“ and „liberty“) ein, um die Versklavung und Tötung von Millionen von Menschen für Profite in Ressourcenkriegen zu rationalisieren. Aber wir müssen auch verstehen, dass trotz dieser langen Herrschaft des (T)errors die Menschen den größten Teil ihrer Evolutionsgeschichte (eine viel längere Zeitspanne als die, in der Eliten herrschten) in nomadischen Jäger- und Sammlergesellschaften lebten, in denen die Lebensbedingungen eine grobe Gleichheit zwischen den paläolithischen Familiengruppen hervorbrachten. Wenn es hier etwas gab, das man als Freiheit bezeichnen könnte, dann war es die Folge eines primitiven Existenzminimums, das von allen die Teilnahme an der Beschaffung der Mittel zum Überleben forderte und gleichzeitig minimale Anreize für groß angelegte soziale Konflikte bot. Kooperation war das Primat; sie machte die menschlichen Gesellschaften aus – nicht die Konkurrenz. Diese Bedingungen hielten auch die menschliche Bevölkerung niedrig und im Gleichgewicht mit den verfügbaren Ressourcen, während sie, wie einige Anthropologen spekulieren (siehe Marshall Sahlins), beträchtliche Mengen an freier Zeit für die Pflege sozialer Beziehungen zur Verfügung stellten.

Dies begann sich mit der Agrarrevolution zu ändern, in deren Verlauf sich einige Menschen in einer besseren Position befanden, um einen größeren Teil der neu verfügbaren Überschüsse zu gewinnen, was es ihnen ermöglichte, sich auf so wichtige Elitetätigkeiten wie die des Kriegers und des Priesters zu spezialisieren, zwei Elitekategorien, die im Allgemeinen kooperierten, aber manchmal in Konflikt standen. Beide Funktionen erforderten Zeit für Ausbildung und Schulung, die die Grundproduzenten nicht hatten, obwohl sie die Elite ernährten und kleideten und so mit ihrer Arbeit für die Freizeit bezahlten, die die Aristokratie zum Erlernen des Herrschens aufbrachte. Letztere verfügten sicherlich über die Ressourcen und die Zeit, die als ein Aspekt der Freiheit angesehen werden können, aber ihre Gelegenheit zur Freizeitgestaltung, zum Lernen und zur Verfolgung von Vergnügen, Eigeninteresse und Vergrößerung wurde durch die mangelnde Freiheit der arbeitenden Klassen bezahlt, deren Arbeit sowohl für sie selbst als auch für ihre Herrscher notwendig war.

Diejenigen, die die Arbeit verrichteten, waren überall in der Mehrheit, während ihre Oberherren fast immer eine Minderheit – oft eine sehr kleine Minderheit – der von ihnen beherrschten Gesellschaften bildeten. Jahrtausendelang herrschten die Eliten über eine große Zahl von Menschen, indem sie eine Kombination aus Zwang und Überzeugungsarbeit und in einigen wenigen Fällen sogar die niedrigeren Ordnungen in ihre Entscheidungsprozesse einbezogen haben. Dies konnte in der Regel (aber nicht immer) mit einem minimalen Aufwand an Blut und Schätzen geschehen. Die Eliten waren maßgeblich an der Gründung der Gesellschaften in den Gebieten beteiligt, über die sie herrschten, indem sie sich die besten Ländereien aneigneten, die Institutionen errichteten und die Mittel und Techniken des Zwangs monopolisierten, und indem sie den dominanten Diskurs produzierten und verbreiteten. Sie haben die wichtigsten Glaubenssysteme ihrer Gesellschaften (von der Spätantike bis ins Mittelalter und bis weit in unsere Zeit hinein vor allem die Religion) aufgebaut oder übernommen und angepasst und diese dazu benutzt, ihre Herrschaft zu rationalisieren und die Akzeptanz der sozialen Hierarchien zu stärken, wobei sie an der Spitze stehen.

Während des größten Teils der Antike lebten und gediehen die herrschenden Eliten von der Arbeit einer großen Zahl von Menschen: in erster Linie Sklaven, aber auch verschuldete Bauern und Menschen, die durch Eroberung unterworfen waren. Während dieser Epoche brachten die griechischen und römischen Erfahrungen auch entscheidende Entwicklungen für die Eliteherrschaft hervor, einschließlich der Anwendung der Demokratie in einigen griechischen Stadtstaaten, die eine fortgesetzte aristokratische Führung ermöglichte und gleichzeitig den selbst bewaffneten Bauern, die in der Infanterie kämpften, und sogar den landlosen Arbeitern (den Theten), die in der Flotte ruderten, eine Stimme gab. Die griechische Demokratie und die griechische Wissenschaft und Philosophie waren das Vermächtnis der herrschenden griechischen Elite, die bis in unsere Zeit hinein historische Bezugspunkte im Spiel waren. Platons Werk umfasst zum Beispiel ausführliche Diskussionen über die Notwendigkeit der Herrschaft einer Elite von „Philosophenkönigen“, die natürlich von der Arbeit der niedrigeren Ordnungen unterstützt werden muss. Was die Römer betrifft, so hinterließ ihre Republik in der Geschichte ihre Spuren als ein Beispiel für republikanische Regierungen, in denen der Adel eine kleine Zahl von Gleichaltrigen als Entscheidungsträger für den Senat auswählte. Im frühen Rom hatten auch die plebejischen Bürgerlichen ihre eigenen repräsentativen Versammlungen, die für die patrizische Elite akzeptabel waren, weil die Bauern und Bürgerlichen (wie in Griechenland) die Reihen der römischen Armee füllten und zur Unterstützung ihrer Operationen besteuert wurden. So konnten ihre Ansichten anscheinend berücksichtigt werden, obwohl ihr Einfluss auf die Politik nur selten entscheidend war. Mit dem Wachstum des römischen Reiches wurde die römische Republik durch eine kaiserliche Herrschaft ersetzt. Eine starke exekutive Führung wurde notwendig, um den Fraktionalismus der Aristokratie zu kontrollieren und die militärische Macht, auf der das Reich beruhte, zu verwalten. Aber schließlich trugen Roms Armeen dazu bei, die Bedingungen zu schaffen, die zum Untergang Roms führen sollten. Viele römische Bürger wollten ihr Leben nicht mehr im römischen Militär riskieren. Berufssoldaten, darunter eine große Zahl von „Barbaren“, die vom Staat bezahlt und ausgerüstet und später als Hilfstruppen unter ihren eigenen Führern eingesetzt wurden, ersetzten die früheren Bauernabgaben. Die späteren Kaiser Roms setzten diese barbarischen Soldaten ein, während sie sie und ihre Familien mit Misstrauen und Feindseligkeit behandelten und sie gelegentlich sogar ermordeten.

In den römischen Armeen blickten die Truppen zunehmend auf ihre Vorgesetzten und befehlshabenden Generäle, um an der Kriegsbeute beteiligt zu werden. Sie waren den erfolgreichsten treu, was bedeutete, dass die Armee nun Kaiser machte und wieder zu Kaisern machte. Kaiser, die häufig Bürgerkriege gegen Rivalen führen mussten, schützten nun die Interessen der Aristokratie; diese Kriege überforderten und schwächten schließlich das Reich. Sogar die Reste der repräsentativen Institutionen wurden durch die autokratische kaiserliche Macht verdrängt, die auf der Rekrutierung von Soldaten der barbarischen Feinde Roms ruhte, während sie die Bauern des Reiches rücksichtslos besteuerte. Diese Politik mag angesichts des barbarischen Drucks auf Roms überzogene Westgrenze notwendig erschienen sein. Insgesamt waren sie jedoch ein Rezept für eine Katastrophe, die wenig oder keinen Raum für Freiheit ließ, die Unterstützung für die römische Herrschaft untergrub und in Zersplitterung und Chaos enden würde. Zu viele Menschen innerhalb und außerhalb des Reiches und seiner Armeen hatten wenig Anreiz, das Reich weiterhin zu unterstützen. So zeigte Rom als erstes großes und erfolgreiches „Welt“-Imperium der Geschichte, dass Eroberung der Weg zu Macht und Reichtum der Elite sein konnte und über Jahrhunderte hinweg – aber nicht unbegrenzt – aufrechterhalten werden konnte. Rom wurde zu einem wichtigen Bezugspunkt für die spätere imperiale Herrschaft und natürlich auch für das Scheitern und den Niedergang von Imperien. [Ein weiter sehr wichtige Perspektive auf den Untergang Roms gibt dieser Artikel: Was unsere Finanzkrise mit dem Untergang des römischen Imperiums zu tun hat …]

Während des Mittelalters war die Bauernschaft die wichtigste produktive Klasse, die sowohl für ihre Grundherren als auch für sich selbst arbeitete. Die Mächtigsten des mittelalterlichen Adels und die Besitzer der größten Landflächen, Könige und Magnaten, banden den niederen Adel durch Landzuweisungen im Austausch gegen Loyalität und Militärdienst an sie. Von ihren Gütern und Herrenhäusern aus herrschte diese elitäre Hierarchie über die landwirtschaftlichen Erzeuger, die auf den dörflichen Grundstücken wohnten, die zwar zum Herrenhaus gehörten, aber seit Jahrhunderten von den Bauern genutzt wurden. In den meisten Fällen akzeptierten die Bauern die Herrschaft ihrer Grundherren, solange die von ihnen verlangten Abgaben durch den langen Gebrauch der Bräuche beschränkt blieben. Aber die Bauern konnten rebellisch werden, wenn die Forderungen der Grundherren über das Gewohnte hinausgingen. Die Bauern haben jedoch nie wirklich die Elite bedroht, zumindest nicht im Mittelalter oder für mehrere Jahrhunderte darüber hinaus. Angesichts der Isolation ihrer Dörfer, ihrer mangelnden Führungserfahrung und der allgemeinen Akzeptanz der Ideologie ihrer Herrscher scheint es nicht so, dass die europäische Bauernschaft dieser Zeit jemals erfolgreich eine Herausforderung an die Elitenherrschaft hätte stellen können. Spätere bäuerliche Revolutionen (französische, russische, chinesische, vietnamesische) würden eine andere Geschichte erzählen, obwohl der kapitalistische Imperialismus schließlich die Revolutionen des 20. Jahrhunderts überwältigen würde, die versuchten und scheiterten, langfristige weltweite revolutionäre Bewegungen aufzubauen.

Das Mittelalter war auch von Machtkämpfen der Elite selbst um die Kontrolle über Gebiete und schließlich Staaten geprägt, die um bestimmte Dynastien herum entstanden und im 16. Jahrhundert zu den europäischen Staatssystemen wurden, zwischen denen die Kämpfe über sich ständig verändernde Allianzen und Antagonismen weitergeführt wurden. Die Rivalitäten dieser zusammengesetzten Staaten dehnten die feudalen Landkonflikte aus, die sich durch die erhöhten Ressourcen, die für den Einsatz großer Armeen benötigt wurden, noch verschärften, und führten zu scheinbar endlosen Konflikten, die sich in der Tat bis in unsere Zeit hinein fortsetzten, wobei die Mächte, die als erste die kapitalistische Produktionsweise entwickelten, an der Spitze standen. Im mittelalterlichen Westen war das Christentum der römischen Kirche vorherrschend und wirkte als eine vereinigende Kraft, zumindest ideologisch, wenn auch nicht ohne die Entwicklung eigener institutioneller Strukturen und Interessen, die manchmal mit Staaten kollidierten, in denen die Kirche eine parallele Autorität war. Die protestantische Reformation würde natürlich diese „katholische“ Einheit stören und eine weitere wichtige Konfliktquelle hinzufügen, während sie die Elitenherrschaft immer noch durch die Idee der Prädestination – Gottes „Vorsehung“ begünstigt die Mächtigen mit Erfolg – rationalisiert.

Der für die Kriegsführung ausgebildete Adel monopolisierte die oberen Ebenen von Kirche und Staat und formte sie so, dass sie ihren Interessen dienten, während sich in einigen Staaten (z.B. England und schließlich jeder Staat, der konkurrieren wollte) zunehmend mit der aufstrebenden Kapitalistenklasse vermischte und von ihr getrieben wurde. Diese Menschen bauten Bildungssysteme auf (sowohl durch die Kirche als auch durch den Staat), um ihre ideologische Hegemonie zu sichern [siehe auch: Der heimliche Lehrplan die Schulpflicht betreffend]. Während des frühen Mittelalters gingen die Erbschaften der griechischen Wissenschaft und Philosophie verloren oder wurden von den christlichen Behörden absichtlich unterdrückt. Im Spätmittelalter und in der Renaissance kam es zu einer Wiederbelebung des Griechischunterrichts, obwohl die Kirche während des größten Teils des Mittelalters (und darüber hinaus bis weit in die frühe Neuzeit hinein) weiterhin den Diskurs monopolisierte und physische Folter einsetzte, um als häretisch geltende Ansichten zu unterdrücken. Und natürlich predigte die Kirche eine Doktrin, die die Mitglieder der Gesellschaft ermutigte, das anzuerkennen und an ihrem Platz zu bleiben, wo sie weiterhin das taten, was sie immer getan hatten. Für die Bauern bedeutete dies, dass sie ihre Herren arbeiten und unterstützen sollten, wie sie es seit tausend Jahren oder mehr in einem Feudalsystem getan hatten, in dem es viele Bauernaufstände gab, aber nie eine robuste, weit verbreitete und einheitliche Herausforderung an die Eliteherrschaft von unten.

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts begann insbesondere in England die lange vorherrschende feudale Produktionsweise von innen heraus aufzubrechen, da sich die Gleichgewichte zwischen den streitenden Klassen veränderten, was die Entwicklung einer kapitalistischen Produktionsweise ermöglichte, die sich schließlich weltweit durchsetzen sollte. Der Kapitalismus entwickelte sich in der Frühen Neuzeit an verschiedenen Orten, als die Händler Kapital aus dem Handel akkumulierten und Märkte entwickelten. Aber in England verbanden sich diese Entwicklungen mit Veränderungen in der Landwirtschaft, die eine neue kapitalistische Wirtschaft hervorbrachten. Zu dieser Zeit kontrollierte der englische Adel den größten Teil des Landes und besaß einen Großteil des Landes, obwohl er die Pachtbauern, an die er sein Land verpachtete, und natürlich letztlich die Arbeit der angeheuerten Landarbeiter, ehemaliger Bauern, deren Rechte auf Gemeindeland zusammen mit ihnen selbst durch eine langwierige „Einfriedungsbewegung“ beseitigt worden waren, bei der Grundherren, die das Parlament und die Polizei kontrollierten, das Gemeindeland übernahmen und die Bauern von ihren Besitztümern zwangen, als sie sahen, dass ihr Land immer profitabler wurde. Diese vertriebenen Bauern sollten die neue Arbeiterklasse werden, die keine Mittel zum Lebensunterhalt besaßen und denen nur ihre Arbeitsfähigkeit blieb.

Die Arbeiterklasse im Kapitalismus war nominell und juristisch frei (weder Leibeigene noch Sklaven, außer auf den kolonialen Plantagen der Neuen Welt, wo afrikanische Sklaven die Überschüsse produzierten, die die Pflanzer zu den reichsten Menschen der Welt machten). Nun kontrollierten sie jedoch keine Existenzmittel (Land) mehr. Und die industrielle Revolution würde ihnen schließlich ihre eigenen Werkzeuge nehmen. Sie waren selbst Waren (Lohnsklaven), die von einer durch Kapitalakkumulation getriebenen Wirtschaft gezwungen wurden, ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen, auf Arbeitsmärkten, die den schwankenden Bedürfnissen einer neuen herrschenden Klasse von Kapitalisten unterworfen waren. Die Kapitalisten zahlten den Arbeitern einen Subsistenzlohn, der nur einen Teil der Produktion des Arbeiters ausmachte, während sie das gesamte Produkt der Arbeit der Arbeiter besaßen, um es mit Gewinn zu verkaufen. Als Ergebnis der Umwandlung der Bauern in Arbeiter ohne die Möglichkeit, sich zu ernähren und zu kleiden, waren die englischen Märkte die ersten, die einen Schritt in Richtung Massenmarktproduktion und -konsum machten, indem sie die grundlegenden Grundnahrungsmittel wie Nahrung und Kleidung zum Verkauf produzierten. Aber solche Märkte beruhten nun zumindest teilweise auf der Nachfrage der Lohnarbeiter (wie auch heute noch, die etwa 70% ausmachen). Doch weltweit reichten (sind) die Löhne der Arbeiter fast immer kaum für den Lebensunterhalt.

Die Subsistenzlandwirtschaft blieb im Staub liegen; die Produktion von Waren für den Markt würde überall zum Hauptziel werden. Der Kapitalismus führte zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit einen Produktionsmodus ein, der auf einzelnen kapitalistisch betriebenen Einheiten wie den englischen Farmen basierte, die für den Austausch produzierten und konsequent die „effizientesten“ Methoden verlangten (diejenigen, die die größte Menge zu den geringsten Kosten produzierten, über Maschinen, die Arbeitskräfte eliminierten, und/oder über Lohnkürzungen, wobei letztere die „elastischste“ der kostensenkenden Maßnahmen waren), um die Gesamtproduktionskosten niedrig zu halten. Dieses Wirtschaftssystem ersetzte die grundlegende bäuerliche Subsistenzlandwirtschaft, die in der gesamten vorangegangenen Menschheitsgeschichte vorherrschte. Der neue Kapitalismus führte eine dynamische, unerbittliche Wettbewerbsdynamik ein, die zu Innovationen und einer exponentiellen Produktionsausweitung führte, insbesondere nach der industriellen Revolution, die ohne diese frühere kapitalistische Entwicklung nicht möglich gewesen wäre. In Bezug auf Bevölkerungswachstum und technische Innovationen schien sich die Geschichte zu beschleunigen.

Der Kapitalismus hat die Herrschaft einer Elite fortgesetzt, der wohl mächtigsten in der Geschichte und die einem Wirtschaftssystem verpflichtet ist, das keine Grenzen kennt, von endloser Produktion und endlosem Konsum (ununterbrochenes Wachstum auf einem endlichen Planeten) abhängt und nun die globale Umweltzerstörung bedroht. Jahrtausendelang standen die Landeliten überall den Bauern gegenüber, von deren Arbeit sie lebten und relativ wohlhabend wurden. Die heutigen großen kapitalistischen Eliten beuten nun jedoch eine globale Arbeiterklasse aus, deren Ursprünge wir gerade diskutiert haben und deren Arbeit zum ersten Mal in der Geschichte zur Schaffung einer Klasse von Milliardären geführt hat. Die Konkurrenzkämpfe zwischen und unter den Kapitalisten, um die Kontrolle über Handel und Marktanteile, natürliche Ressourcen und den Zugang zu den billigsten Arbeitskräften haben zu fast ständigen internationalen Konflikten geführt, darunter zwei kolossale Weltkriege im zwanzigsten Jahrhundert, Kriege, in denen um Elitenreichtum und Macht gekämpft wurde, bei denen jedoch Arbeiter (und Bauern) als Kanonenfutter benutzt wurden. Zur Verteidigung ihrer Interessen befinden sich die Arbeiter seit dem 16. Jahrhundert auf Kollisionskurs mit einzelnen Kapitalisten (und ihren Staaten). In jüngerer Zeit haben sie sogar die Kapitalistenklasse mit dem Gespenst der Revolution konfrontiert. Die Sozialisten des 19. Jahrhunderts und die Kommunisten des 20. Jahrhunderts führten Arbeiter und Bauern in Abwehrkämpfen und zielten in Krisen- und Kriegszeiten sogar darauf ab, die Herrschaft des Kapitals in der Welt zu stürzen. Dies ist ihnen nicht gelungen, obwohl ihre Bemühungen in mehreren Ländern, in denen die Ausbeutung der Bauern bis weit in die Neuzeit hinein andauerte, mit einigem Erfolg durchgeführt wurden. Ende des Jahrhunderts waren die Errungenschaften der Arbeiterinnen und Arbeiter jedoch wieder rückgängig gemacht worden, überall auf der Welt, insbesondere im globalen Süden, herrscht eine beispiellose Ungleichheit, und die Arbeiterinnen und Arbeiter waren überall in der Defensive.

Die Elitenherrschaft setzt sich also in der Monopolphase des Kapitalismus fort, der weltweit die Macht in weniger Händen konzentriert hat als in der gesamten vorherigen Geschichte. Die Eliten haben nun eine jahrhundertelange Herrschaftserfahrung, und sie haben die gleichen Feinde – die Arbeiterklassen der Welt. Sie verfügen über die Kontrollinstrumente (wie die Massenmedien), mit denen sie einen Komplex alter und neuer Ideologien an allen erdenklichen Fronten einsetzen, von denen ein Großteil darauf abzielt, die Arbeiter nach Rasse, Geschlecht, Alter und allen anderen Kategorien zu spalten, die sich unsere Herrscher ausdenken können, um eine Gruppe von Arbeitern gegen eine andere auszuspielen. All dies wird natürlich immer durch ihr staatliches Gewaltmonopol unterstützt, das wir praktisch jeden Tag in Aktion sehen können. Frankreich ist nur eines von vielen Beispielen.

Auch ist der Klassenkampf nicht ihre einzige Kriegsfront. Die heutigen endlosen Kriege werden um die Kontrolle über die zunehmend schrumpfenden Ressourcen der Welt (Öl, Wasser, billige Arbeitskräfte, Märkte) geführt, die von monopolkapitalistischen Interessen angestrebt werden, die von der Großfinanz geführt werden, die am meisten von der Produktion und der Förderung von überhöhten Schuldenblasen wie dem Immobilienmarkt profitiert hat, der 2007-8 zusammengebrochen ist. Die USA waren natürlich die führende Kraft in diesem Prozess, der „Hegemon“, dessen militärische Überlegenheit nach dem Zweiten Weltkrieg es ihnen erlaubte, die Welt mit Ausnahme Russlands und Chinas mit Füßen zu treten. Dazu gehörten auch die enorm zerstörerischen Kriege in Korea und Vietnam, wo die USA ein Beispiel dafür geben wollten, was mit kleinen, peripheren Ländern geschehen kann, die versuchen, ihre eigenen Ressourcen und ihr eigenes Schicksal zu kontrollieren. Jetzt, mit der momentanen Niederlage des Kommunismus, dem Aufstieg Chinas zu einer globalen staatskapitalistischen Rivalenmacht, der Erholung des jetzt kapitalistischen Russlands von den US-Bemühungen, es nach 1989 in eine neoliberale Kolonie zu verwandeln, und der beginnenden Allianz dieser beiden ehemaligen kommunistischen Mächte, haben sich die imperialistischen Aussichten der USA zum Schlimmsten gewendet. Ein neuer kalter Krieg steht uns bevor, der einen weiteren großen Konflikt der imperialistischen Mächte wie den, der 1914 und 1939 die Welt überrollte, ankündigt. Die heutigen Machthaber haben „Massenvernichtungswaffen“ zur Verfügung und haben sie konsequent eingesetzt, die in der vorherigen Zeitspanne der Elitenherrschaft unvorstellbar waren. Atomwaffenverträge werden zerrissen und neue Atomwaffen mit Hyperschall-Trägersystemen entwickelt. Wäre dies nicht genug, um eine weltweite Massenbewegung gegen den Kapitalismus, ja gegen jede weitere Fortsetzung der Elitenherrschaft ins Leben zu rufen, so ist die Aussicht auf einen fortgesetzten menschengemachten globalen Klimawandel mit beängstigenden Folgen auch auf die aktuelle Stufe der Menschheitsgeschichte getreten. Klimawissenschaftler wie Ian Angus bezeichnen es sogar als eine neue Epoche, das Anthropozän, das durch die zunehmend außer Kontrolle geratene Produktion von Kohlenstoff durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe gekennzeichnet ist, die durch das Wetter, die Weltmeere und die Versorgung mit Süßwasser sowie durch beispiellose Massenaussterben, die wahrscheinlich auch die der Menschheit selbst einschließen, verheerende Folgen hat. Angesichts dessen ist es ganz klar, dass unsere Eliten entschlossen sind, nichts gegen diese Situation zu unternehmen, die durch ihre eigenen wirtschaftlichen Praktiken entstanden ist, nichts, was ihre Profite schmälern würde. Diese Bedingungen werden den Druck für mehr Ressourcenkriege verstärken, bis hin zur existenziellen Gefahr eines weiteren imperialistischen Krieges, dem die Menschheit als Ganzes gegenübersteht. [Anmerkung: ich teile werde die Theorie des vom Menschen gemachten Klimawandels, noch sehe ich nicht, das die Eliten keine Interesse hätten, zumindest die aufkommende Hysterie dazu nutzen, neue Märkte zu besetzen]

Was bedeutet das für uns?

Hier kommt der schwierige Teil, den niemand einzustecken scheint, und in der Tat ist es die härteste Nuss, die es zu knacken gilt. Viele Menschen weisen auf die Probleme hin und geben sogar den Kapitalismus als Hauptursache an. Und es gibt überall eine Menge Rückschläge. Aber nur Wenige stellen sich der politischen Bedeutung der zeitgemäßen Frage Lenins: Was ist zu tun? Das ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass das Großkapital die Macht hat, das Denken der Menschen zu beeinflussen. Weltweite kollektive, demokratische Entscheidungsprozesse müssen den ständigen zerstörerischen Wettbewerb der Eliteherrschaft ersetzen. Die Menschen, die die Arbeit tatsächlich leisten, sollten die Wirtschaft kontrollieren und sie zum langfristigen und nachhaltigen Nutzen aller und nicht zum Profit einiger weniger betreiben. Und dieses Programm muss überall auf der Tagesordnung stehen; es muss eine internationale Bewegung der Arbeiterklasse der Welt sein, die von und für die Arbeiter selbst betrieben wird. Aber es sollte auch klar sein, dass der kapitalistische Widerstand dagegen vor nichts zurückschrecken wird. Man kann nur in England und in den USA die Berichte über Massaker an Arbeitern sehen, die sich der kapitalistischen Macht widersetzten, meist in dem Bemühen, die Anerkennung ihrer Gewerkschaften zu erlangen, ganz zu schweigen von der heftigen Opposition gegen sozialistische und besonders revolutionäre kommunistische Bewegungen, die den Kapitalismus zugunsten der kollektiven Macht der Arbeiterklasse abschaffen wollten. Winston Churchill (kein Verwandter) erkannte den Aufstieg des Faschismus in den zwanziger Jahren als ein Gegenmittel zum Bolschewismus an, und die heutigen Herrscher haben wenig Skrupel, dieses völkermörderische Monstrum zum Schutz ihres Systems wiederzubeleben. Zu der physischen Unterdrückung kommt der fast ständige Trommelschlag des von der Spitze ausgehenden Antikommunismus hinzu, der eine lange und fast vollständig erfolgreiche Elitebemühung war, die Möglichkeiten der Arbeiter zu verteufeln, zu verzerren und zu unterdrücken, und die Bemühungen, auch nur daran zu denken, den Kapitalismus zu stürzen und unsere Existenz zu revolutionieren. Die kapitalistischen Medien, die institutionalisierte Politik und Regierung, die Polizei und die Armee sind alle wichtige Akteure beim Schutz und bei der Erhaltung des kapitalistischen Status quo und werden dies auch weiterhin sein. Dennoch scheint uns die Zeit zu knapp zu werden, um die Art von internationaler Massenbewegung aufzubauen, die die schlimme Situation, in der wir uns befinden, verändern kann.

Ich wurde als Student in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren volljährig, eine Zeit großer intellektueller und politischer Gärung; eine Zeit der Massenaktionen auf den Straßen zur Unterstützung der Bürgerrechte, der Gleichberechtigung und des Endes des scheinbar endlosen Vietnamkriegs. Und für einige von uns war es auch eine Zeit, in der die Quellen der Ungleichheit und des Krieges und die Alternativen dazu in Betracht gezogen wurden. Die Schleusentore waren offen für Ideen, die vorher nicht möglich waren. Unsere Machthaber konnten sie nicht leicht eindämmen, obwohl sie schließlich die Kontrolle wieder übernahmen und seitdem Überstunden gemacht haben, um diese prägende Erfahrung zu verteufeln und zu diskreditieren. Dennoch sehe ich keine Abkürzungen oder einfache Wege, um die Quelle unserer Probleme zu beseitigen, und kann nur empfehlen, dass wir die Erfolge und Misserfolge der revolutionären Bewegungen der letzten Jahrhunderte erneut untersuchen, um einen Weg nach vorn zu finden, der politisch möglich ist. Dazu dürfen wir das Urteil nicht in den Händen der Kapitalisten lassen. Wir müssen alle Bemühungen des Kapitals vermeiden, die Bemühungen der großen Revolutionäre der Vergangenheit in die Irre zu führen, zu verzerren, abzutun und zu verleumden: Karl Marx, Friedrich Engels, V.I. Lenin, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Che Guevara und so viele andere, die unbesungen für das Wohl der Menschheit gelebt, gekämpft und geopfert haben. Wir müssen auch verstehen, dass jeder, der versucht, die Dinge zum Wohle der Volksmassen zu verändern – selbst wenn er versucht, innerhalb der vom Großkapital festgelegten Regeln zu spielen -, die Zielscheibe endloser medialer Bemühungen sein wird, sie zu verteufeln und zu disqualifizieren.

Verschwörungstheoretiker hatten schon darauf hingewiesen, dass ein großer Teil der obigen Kämpfer im Auftrag eben dieser Eliten unterwegs waren, ob bewusst oder unbewusst. Und so bleibt zu befürchten, dass auch hier ein weiteres Mal eine Führungsfigur aufgestellt wird, die in ihren Logen großgezogen wurde und in ihrem Sinne agieren wird. Und wie effektiv der Elitenapparat arbeitet, das hatten wir in diesem Artikel gut erkennen können: Mitglieder des Komitee der 300, aber auch in diesem: Darüber, wie 36 Superlogen die Welt regieren ….

Für mich gilt dann nach wie vor, dass vielen kleine Leute, in vielen kleinen Projekten nachweisen, dass es auch anders geht, und so den Wandel einläuten. Denn so geht die Energie nicht verloren und fließt einen zuträglicheren, nachahmenswerten Weg 🙂