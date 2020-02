„Zur Schuldfrage zum 1. Weltkrieg …“

Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema der Schuld am Ausbruch des 1. Weltkriegs. Damals wurde Deutschland die alleinige Schuld gegeben, und führte aufgrund des unsäglichen Versailler Vertrags direkt in den 2. Weltkrieg (Manche nennen die Zeit vom Beginn des 1. bis zum Ende des 2. den Zweiten Dreißigjährigen Krieg, siehe Wikipedia).

Dass die Regierungen Russland und Frankreich genauso Teil hatten, das zeigte Georges Demartial, ein französischer Verwaltungsfachmann zur Zeit des 1. Weltkrieges in einem Buch 1921 veröffentliche nach. Er verurteilte das Vorgehen der französischen Regierung, das so viel Leid auch über die Franzosen brachte. Hier ein Ausschnitt aus dem Buch „Die dreiste Fälschung“ von Stefan Scheil, in dem er das damalige von Georges Demartial ins Deutsche übersetzt vorstellt. Er weist darin nach, dass sogar eher die zuvor getroffene Mobilmachung der Russen auch gegen Deutschland, unterstützt durch die Franzosen, den Krieg auslöste. Sprich, Deutschland konnte danach im damaligen Denken gar nicht anders handeln als den Gegnern zuvor zu kommen. So sind dann alle gemeinsam in diesen unsäglichen Krieg getaumelt. Auslöffeln durfte dieses brutale Chaos durch weiteres Leid das deutsche Volk, aufgrund von Lügen im französischen Gelbbuch, das als Beweis der Schuld der Deutschen auf den Verhandlungstisch gelegt wurde. Hier eine aufschlussreiche Sequenz aus dem Buch:

Auch im Fokus konnte in einem Artikel gelesen werden:

Unheilvoller Beitrag aller Akteure

Längst jedoch sind die meisten Forscher der Auffassung, alle beteiligten Akteure hätten einen unheilvollen Beitrag zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs geleistet. Das Deutsche Kaiserreich und die Österreichisch-Ungarische Doppelmonarchie, Russland, Frankreich und Großbritannien, aber auch Serbien seien an der Eskalation der entscheidenden Krise beteiligt gewesen. Nichts anderes sagt auch Clark. Obwohl die Forscher teilweise unterschiedlicher Ansicht sind, wer in welchem Ausmaß verantwortlich war. Fundstelle: Fünf Thesen des Cambridge-Historikers Christopher Clark

Es ist schon ein ganz anderes Gefühl zu wissen, ob die eigenen Vorfahren die alleinige Schuld an einem Massaker haben. In der Schule lernte ich noch indirekt, dass ich als Deutscher ähnlich wie in der Bibel mit der Apfelgeschichte von Adam und Eve, diese Schuld auch mit mir rumzuschleppen habe. So Mancher Deutsche, Generationen weiter, treibt es damit gar in ein Anti-Deutschtum, Darüber, was hinter den „Anti-Deutschen“ steckt …