Weil wir schon wieder 'mehr Verantwortung' in der Welt übernehmen sollen …

Vom deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen! Diesen Satz soll Willy Brandt häufiger bemüht haben.

Unsere Kriegsfrauen von der Leyen und AKK fordern wieder mehr militärischen Einsatz zur Verbesserung des Weltfriedens. Gerne möchte ich daher den folgenden Song hier ins Regal stellen, der einen Blick auf die direkt Beteiligten wirft und die richtigen Fragen stellt:

Der gesungene Text via deepl ins Deutsche übersetzt:

Als ich ein junger Mann war, trug ich meinen Rucksack und lebte das freie Leben eines Vagabunden. Vom grünen Becken des Murray’s bis zum staubigen Outback, na ja, ich habe meine Matilda überall herumgetanzt. Dann sagte mein Land 1915, mein Sohn, es sei an der Zeit, dass du aufhörst zu wandern, es gäbe Arbeit zu tun. Also gaben sie mir einen Stahlhelm und ein Gewehr, und sie marschierten mich in den Krieg.

Und die Band spielte Waltzing Matilda, als sich das Schiff vom Kai entfernte.

Und inmitten all des Jubels, des Fahnenschwenkens und der Tränen segelten wir nach Gallipoli ab. Und wie gut ich mich an diesen schrecklichen Tag erinnere, wie unser Blut den Sand und das Wasser befleckt hat. Und wie in der Hölle, die sie Suvla Bay nannten, wir wie Lämmer auf der Schlachtbank geschlachtet wurden. Johnny Turk, er wartete, er hatte sich gut vorbereitet, er überschüttete uns mit Kugeln. Und er hat uns mit Granaten beschossen, und in fünf Minuten hat er uns alle direkt in die Hölle geblasen. Beinahe hätte es uns direkt nach Australien zurückgeschickt.

Aber die Band spielte Waltzing Matilda, als wir anhielten, um unsere Ermordeten zu begraben.

Wir haben unsere begraben, und die Türken haben ihre begraben, dann haben wir wieder von vorne angefangen. Und diejenigen, die übrig blieben, nun, wir versuchten zu überleben, in dieser verrückten Welt von Blut, Tod und Feuer. Und zehn mühsame Wochen lang hielt ich mich am Leben, obwohl sich die Leichen um mich herum höher stapelten. Dann schlug mich eine große türkische Granate in den Arsch, und als ich in meinem Krankenhausbett aufwachte. Und als ich sah, was es getan hatte, wünschte ich mir, ich wäre tot: Ich wusste nie, dass es schlimmere Dinge gibt als den Tod.

Denn ich werde nicht mehr mit Matilda Walzer tanzen gehen, ganz weit und frei um den grünen Busch herum.

Um Zelt und Heringe aufzuhängen, braucht ein Mann beide Beine – für mich gibt es keinen Walzer mehr mit Matilda. Also sammelten sie die Krüppel, die Verwundeten, die Verstümmelten und schickten uns zurück nach Australien. Die Beinlosen, die Armlosen, die Blinden, die Verrückten, die stolzen, verwundeten Helden von Suvla. Und als unser Schiff in den Circular Quay einfuhr, schaute ich auf die Stelle, an der meine Beine früher waren. Und dankte Christus, dass niemand auf mich wartete, um zu trauern, zu trauern und Mitleid zu haben.

Aber die Band spielte Waltzing Matilda, als sie uns die Gangway hinuntertrug.

Aber niemand jubelte, sie standen nur da und starrten, dann wandten sie alle ihre Gesichter ab. Und so sitze ich jetzt jeden April auf meiner Veranda und sehe die Paraden vor mir vorbeiziehen. Und ich sehe meine alten Kameraden, wie stolz sie marschieren und alte Träume von vergangenem Ruhm wieder aufleben lassen. Und die alten Männer marschieren langsam, alte Knochen steif und wund, die vergessenen Helden eines vergessenen Krieges Und die jungen Leute fragen, wofür marschieren sie? …und ich stelle mir die gleiche Frage.

Aber die Band spielt Waltzing Matilda, und die alten Männer folgen immer noch dem Ruf.

Aber von Jahr zu Jahr verschwinden mehr alte Männer, eines Tages wird dort überhaupt niemand mehr marschieren.

„Walzer-Matilda, Walzer-Matilda, wer kommt mit mir Walzer-Matilda?

Und ihre Geister können gehört werden, wenn sie an diesem Wasserloch vorbei marschieren, wer kommt mit mir und walzt mit Matilda?