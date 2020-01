Der Fall: Trump v. Wahrheit

Ah. ja…

Was ist wohl hier wahr

und was nicht?

Was ist nur Willkürlichkeit?

Was ist reiner Wahnsinn?

Was ist “nur” Unmanierlichkeit?

Was ist erlogen und erfunden?

Was ist Lüge und Betrug?

Ah, ja… man staune und zähle…

Es gibt Unmengen der Übel…

von endlos gezieltem, wahllosem Gequäle…

Von diesen unsauberen Sortimenten

gibt es wirklich und wahrhaftig genug…

Was wird da nicht alles verdreht…

Was wird da nicht alles mithilfe

von faulen und falschen Fäden gewebt…

Man sehe und höre da allein

das Verludern und Verlottern,

das Zerstören und Zerfetzen von Fakten,

das Verleugnen und Verneinen

im Fall Trump v. Wahrheit…

vonseiten der “Verteidigung,”

nichts als Mogeln und Manipulieren…

nichts als Verwirrung und Verwilderung,

nichts als Vertreibung und Vertrübung der Klarheit…

nichts als noch mehr Lügen und Betrügen…

worüber sich nur gleichartig verlogene Lügner freuen

und womit sich nur gleichgesinnte Betrüger

befriedigen, bequemen und begnügen.

Es ist eine Beschämung und Beleidigung!

Es geht hier nicht um das

Bestätigen und Beweisen…

Es geht um Verwirrung, Verirrung…

Vernarrung durch totalitäre Taktiken

und ein Verschicken der Gedankenzüge

in Richtung von verfälschten Fakten

für vollkommen falsche Fahrten

auf vollkommen verkehrten

Schienen und Gleisen…

und wer die wirkliche

Echtheit der Wahrheit will…

der hat den Zug versäumt und

den Anschluss verpasst!?

Man darf sich nur​

von solch üblen Machenschaften

nicht vernarren, verführen,

betören, betrügen, belügen

und einwickeln lassen!

Gerhard A. Fürst

28.1.2010