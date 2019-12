Wenn – Staat und Politik – die Basis von "Zivilisation" sind …

Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muss. Friedrich II. der Große

Ich möchte mal wieder einen Text eines Libertären aufgreifen, der die Unterordnung der Menschen unter ein anonymes Staatswesen anprangert und aufzeigt, was dabei aus eigentlich kreativen Menschen wird, und dass am Ende ein totalitäres Ende kommen muss. Was meint Ihr, hat er Recht?



… oder Tod des Menschen durch Mutation zum politischen Staatsbürger

Wenn Andere es als Freiheit betrachten, gewaltsam in das Leben wieder Anderer und in ihre Eigentumsverhältnisse einzugreifen – das Leben und Eigentum der jeweils – meist vollkommen fremden – Anderen, die sie nach Belieben „in Schubladen“ kategorisieren – fern ab jeglicher Realität und fern ab jeglicher Anerkennung dessen, was die tatsächliche individuelle Natur des einzelnen und zum Bestandteil der künstlichen, toten Masse degradierter Menschen ist – was ist dann noch von der Freiheit übrig und was soll dann noch an Wahrem übrig bleiben? Was macht es dann für einen Unterschied, welche Partei regiert usw.? Ich behaupte: gar keinen. Wenn immer mehr Menschen politisch agieren, urteilen und fordern, ziehen sie alles in ihren giftigen Sog, weil auch immer mehr aus der steigenden Menge derjenigen Betroffenen, die nur in Ruhe gelassen werden wollen, mit einer steigender Wahrscheinlichkeit auch politisch werden, aus dem Gefühl der Ohnmacht heraus, sich ohne den Staat nicht befreien zu können … Der Staat selber wird selbstverständlich mit all seiner Kraft und Ideologie gegenüber der vollkommen fremden Masse immer die Positionen stützen, die ihm die Macht und den Profit erhalten und ausweiten. Ab dem Punkt ist jede Wahrheit hinfällig!

Der Mensch, schöpferisch, kreativ mit eigenen sozialen, wirtschaftlich dienlichen Fähigkeiten und Ideen wird in eine Zwangsjacke gezwängt. Er kann nicht mehr schöpferisch sein und sich mit seinen Ideen im sozialen Gefüge nicht mehr verwirklichen. So sieht er nur noch den politischen Weg. Er wird asozial, ist nicht mehr bereit, etwas freiwillig zu geben. Er verkümmert. Sein Sinn für Eigenverantwortung und seine Kreativität zur Entwicklung von Systemen der gegenseitigen Hilfeleistung und der Umsetzung sonstiger Ideen verkümmert in einem toten, kalten, eigennützigen, wachsenden, starren System der Bürokratie. Seine Energie und seine Kraft und seine Hoffnung verpuffen wirkungslos, bzw. noch schlimmer: kanalisieren sich in den Hass gegen die Feinde seiner Freiheit. Der Mensch wird zum Unmenschen, zum Politischen, der nur noch den Weg der (Staats-)Gewalt kennt. „Jeden“ züchtet der Staat zum Feind der Freiheit „der ANDEREN“.

So hängt das Maß an politischem Erfolg nur von dem Maß ab, in dem die jeweilige politische Kraft (bspw. eine Partei) das Potential hat, eine Staats-tragende Kraft zu sein, welche die Eigeninteressen des gewalttätigen Monsters Staat am besten befriedigt und nicht etwa die Interessen der sog. „Wähler“ oder „Staatsbürger“ (welche Begriffe man in dieser pervertierten Sprache auch immer verwendet). So sehen die überzeugten Jünger der sektenartigen Parteien-Konstrukte gerne ihren Erfolg darin, dass sie etwa recht hätten und auf dem richtigen Weg seien. Je wirtschaftlich abhängiger sie (bspw. als Abgeordneter) von der Partei sind, je tiefer ihre soziale Verflechtung innerhalb der Partei ist usw., desto geringer ist ihre Fähigkeit eigenständig zu denken, desto mehr werden sie „auf Linie gebracht“, desto mehr mutieren sie vom denkenden Menschen zum Politischen, desto größer ist die Gefahr der unerträglichen Isolation, wenn man – und sei es nur in kleinen Details – nicht auf Linie sein sollte, sodass man „abweichende Gedanken und Ansätze“ lieber gerne verwirft. Ein Selbstläufer.

Fast beliebig interpretier- und formbare „Eigenschaften“ und Schubläden wie „Links“ oder „Rechts“ spielen im Grunde genommen real gar keine wesentliche Rolle, mit der Ausnahme, dass sie eine vernünftige, objektive Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Gegebenheiten und wahren Ursachen verunmöglichen und ein max. Maß an Spaltung erzeugen sollen. Alle Radikalen unter den vom Menschen zu Politischen-mutierten wähnen sich zudem noch im Recht, wenn sie doch nur auf der richtigen Seite der politischen „Kriegsfront“ radikal sind, ungeachtet der Tatsache, dass die Radikalität einer beliebigen Seite immer vom Maß der Radikalität der jeweils anderen Seite abhängt. So ist der Beweis für die „Berechtigung der eigenen Radikalität“ auch wieder nur den Resultaten der eigenen Radikalität selber geschuldet. Bewusstlos schlägt man sich unter den Radikalen im Sinne des lachenden Dritten (Staat) die Köpfe ein.

Diese Wandlung des ursprünglichen Menschen zum Politischen schafft Bosheit und Probleme, die sich fortwährend destruktiv gegen „Alles und Jeden“ entladen. Er selber ist nun ein Politischer. Je politischer er wird und je mehr Verbote und Eingriffe er fordert, desto mehr sieht er in den Resultaten seiner eigenen politischen Aktivität – die er selber nicht als Resultate seines Handelns erkennt – einen Grund für noch mehr Politik und Zwang und Unterwerfung ANDERER. So entnimmt er selber fortwährend (in einer nie endenden Spirale) die Berechtigung und Notwendigkeit der Politik und eines immer totalitärer werdenden Staates aus den Resultaten des (und auch seines) politischen und staatlichen Handelns selber.

Je zentralisierter und planwirtschaftlicher über die Köpfe in ihren individuellen Gegebenheiten und Situationen und unter Missachtung ihrer unendlichen Vielfalt entschieden und diktiert wird, desto sicherer ist es, dass die Macher dieser Entscheidungen nur an einer Befriedigung der EIGEN-Interessen interessiert sind. Ganz einfach aus dem Grund, dass sie unweigerlich selber die Erfahrung machen müssen, dass es nicht funktionieren kann. Desto unglaubwürdiger werden sie für denjenigen, der diese Individualität der Situationen und der Menschen selber in der Natur erkennt.

Dem vom Menschen zum Politischen-mutierten, dürfte das jedoch nicht auffallen, da er selber nur noch Masse kennt und sein ganzes Denken von der Ideologie der Zentral-Macht „gekauft wurde“, wie die Seelen, die der Teufel kauft.

Selbstverständlich sind immer DIE ANDEREN böse, aus dem einfachen Grund: weil sie eben einfach nur böse sind. Und daher müsse man sie umso mehr ihrer Freiheit beschneiden.

Wie andere Marktteilnehmer nimmt der Staat die geforderten Aufgaben gegenüber der vollkommen anonymen und gesichtslosen Masse, an der seinerseits naturgemäß (in dieser Konstellation) gar kein persönliches Interesse bestehen kann, gerne an. Und zwar nur diejenigen Aufgaben, die seine Eigeninteressen am besten befriedigen. So bekommen nur bestimmte politische Stoßrichtungen Rückenwind und werden massiv von ihm gefördert, wobei seine angeblichen Interessen, wie „mehr Gerechtigkeit“, „mehr Frieden“, „mehr Soziales“ usw. nur noch zu Phrasen innerhalb seiner Ideologie verkommen. Er (der Staat) selber agiert, hinter jeder ideologischen Fassade, die er konstruiert oder konstruieren lässt, primär nur aus eigenen ökonomischen Interessen und nutzt seine Monopolstellung dazu, sich mit gewaltsamen Übergriffen die Arbeitsergebnisse Anderer anzueignen und zu verhindern, dass andere Marktteilnehmer mit ihm in Wettbewerb/Konkurrenz treten.

Jedem dürfte schnell klar werden, dass er aufgrund seiner Eigenschaften der ungeeignetste Marktteilnehmer zur Befriedigung anderer Interessen als der eigenen ist.

Niemand, der nicht reif für die Klapsmühle ist, würde mit irgend Jemanden, der diese Eigenschaften besitzt, freiwillig einen Vertrag abschließen, denn am schlechtesten wird das jew. Bedürfnis der Marktteilnehmer befriedigen, der die folgenden Eigenschaften erfüllt:

Ein Marktteilnehmer, der Konkurrenz verbieten dürfte, bei dem ich Zwangs-Kunde bin ohne Unterschrift, einfach nur weil ich in einem Gebiet xy geboren bin, der seine Preise beliebig erhöhen und seine Dienstleistungen beliebig verschlechtern darf, der schlichtweg selber einseitig die Konditionen diktiert und nach Belieben anpasst, der selber die Letztentscheidungsbefugnis in jedem Streit hat – selbst dem, den er selber anzettelt, der selber zu all dem noch als Einziger „legitim“ jedes erforderliche Maß an Gewalt anwenden darf, was erforderlich ist, um den „unwilligen Kunden“ zu unterwerfen.

Die Verteilung der Häppchen, die das gefräßige Monster noch übrig lässt, nachdem es die Not und Armut maßgeblich SELBST erzeugt hat, die Häppchen, die er (der Staat) dann unter den Bedürftigen seiner gespenstischen Masse verteilt, mit einem riesigen (Propaganda-)Rummel und Posaune darüber, wie sozial und notwendig er selber doch sei – diese Gaben sind dann der jämmerliche Rest am permanent versprochenen „Sozialem“, „Gerechtem“ usw., zu Gaben, die nur wieder seinem Selbstzweck dienten – seiner eigenen Ideologie.

Er selber macht aus eigenverantwortlichen Menschen jämmerliche, zum Betteln (selbstverständlich nur bei ihm, da er alle Systeme okkupiert, die ihm dienlich sind) gezwungene Bedürftige, um sie zuerst abhängig und gefügig zu machen (da der Staat ihre einzige Alternative bleibt) und anschließend in seiner eigennützigen Bürokratie zu zermalmen und zu zermürben – seiner fetten, aufgeblasenen, ineffizienten, nichts an Wohlstand generierenden, erstickenden, Energie-raubenden, abschreckenden und nur um ihrer selbst willen existierenden Bürokratie (Armutsmaschinerie), die auch andere abschreckt, kriminalisiert usw. und sie – so fähig sie in ihrem speziellen Gebiet auch sein mögen – daran hindert eigene Unternehmen zu gründen etc.

Das Spiel ist dann im Grunde immer dasselbe. Kern der Ideologie ist es, alle Probleme einem zu hohen Maß an Freiheit (ganz wichtig: der jeweils ANDEREN) zuzuschieben – etwa „dem Kapitalismus“ oder „dem freien Markt“. Es ist erstaunlich, wie lange diese Ideologie funktioniert und kann mittlerweile nicht mal mehr ausschließen, dass es selbst bei realen Abgabenquoten von 90 oder 95, statt derzeit rund 70% des Einkommens und einem noch höheren Maß an damit einhergehender Planwirtschaft noch immer bei vielen der bewusstlosen Politischen (links oder rechts oder grün, rot, blau … blaaaa) funktioniert.

Es gibt dann ab einer kritischen Schwelle nur noch einen Weg, den Weg – in immer größer werdenden Schritten – in den Totalitarismus. Es passiert unabhängig davon, ob es „die Politischen“ in ihrem Wahnsinn so wahrnehmen oder nicht, unabhängig davon, wie edel ihre Ziele auch sein mögen – sie werden zum Zerstörer jeglicher Wahrheit, jeglichen Friedens und jeglicher Freiheit.

Hardy Schmidt

Und ich möchte gleich noch ein aktuelles Interview Markus Krall anhängen, der die obigen Aussagen unterstreicht und gleich noch einer bürgerlichen Revolution aufruft