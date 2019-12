2020 steht vor Tor und Tür

Was nun? Was tun?

Erhoffen? Erahnen? Ersehnen?

Erbitten? Erwarten? Erraten?

Planen und Vorbereiten?

Ein neuer Beginn? Ein neuer Sinn?

Ein neuer Angang

für erhoffte Erhaltung und gute Gestaltung,

für wiedererlangte Gesundung,

für erträumten, erwünschten Gewinn?

Ein neues Starten

in ungetesteten, neuen Zeiten?

Neue Chancen für das Sichten

und Verrichten von guten Taten?

Ein absolut turbulentes, traumatisches,

tristes, tragisches Jahr,

Gott sei Dank ,

geht nun saison- und zeitbedingt,

erleichternder- und erlösenderweise

seinem ersehnten Ende entgegen.

Es hat sich zwar auch

viel Gutes und Schönes ereignet,

aber man hat uns von obenher unentwegt diktiert,

viel Schamhaftes, Übles und Schlimmes

aufgebürdet, aufgelastet, aufoktroyiert.

Wie werden wir uns in kommenden Zeiten

befreien, erretten, erneuern, regenerieren,

reetablieren, festigen, refundamentalisieren,

abermals verwirklichen, realisieren,

Sicherheit und Fortschritt garantieren,

und auf den nachfolgend erkundeten

neuen Wegen und Pfaden hoffnungsvoll bewegen,

und uns in wieder gesundeter, sinnvoll ersonnener,

menschenwürdiger Menschlichkeit begegnen,

in allen Dingen die wir bisher

ohne bleibend bedeutsame

und wirklich wertvolle Methodik

mittels inhaltslosen, komplizierten, komplexen,

wenig vielversprechenden Wahlen, leider

mit direkten und indirekt konsequenten Qualen,

gezwungenermaßen forciert erlebten

und chaotisch erlitten,

intern und extern zerstückelt, sozial zerteilt,

ideologisch zerrissen, spirituell zerstritten,

in Gegensatz zu gutem Willen und guten Sitten,

überall wo Egoisten, Narzissten, Nihilisten, Nepotisten

manövrieren, manipulieren, malträtieren,

radikalisieren, totalisieren, terrorisieren, kassieren,

um persönlich, parteipolitisch,

und plutokratisch zu profitieren.

Konnten wir keine besseren

Mittel, Gedanken, Ideen,

konstruktive Pläne konzipieren,

erhoffen, erwarten, ersinnen,

erdenken, ersehnen, erbitten?

Sind wir allesamt total verludert,

verlottert, vertrottelt, offensichtlich

verdummt, verdeppt, verdammt,

von allen guten Geistern

hilflos, hoffnungslos verlassen,

verloren, verirrt, verwirrt, verworren,

uns selbst unentwegt, vergeblich, betrüblich

befragend, bezweifelnd, beklagend?

Konnten wir uns nichts Bess’res,

Sinnvolleres, Positiveres, Konstruktiveres,

ohne Verschwendung, ohne Verwahrlosung,

mit geringeren Kosten und Mühen

erhoffen, erwarten, erstreben, erschaffen,

ersehnen, verpassen, vergeben?

Gott sie gedankt für alle

kleinen, guten, gesegneten Gaben,

wenigstens in kleinen Kreisen,

wo wir sind noch immer vorsorgend,

vorausblickend, inspiriert, fürsorglich umringt

von Liebe, Aufrichtigkeit und Zusammenhalt,

von Friedlichkeit und Freundlichkeit

in unserm privaten Leben, wo wenigstens

(in den meisten Fällen)

alles ist noch weiterhin

relativ gut erhalten,

vorbehaltlos, herzlich gerne,

gut gesinnt, selbstlos, ehrlich,

aufrichtig geteilt, heilend, helfend,

von Freunden und Familie

geschenkt, gegönnt, gegeben!

Gerhard A. Fürst

28.12.2019