Ah, ja, so isses leider

an vielen Orten und Stellen

in vielfältiger Weise

in wilden, verwüstenden

Wogen und Wellen

totalitärer, gewaltsamer Methodik

forcierter Verhinderung

und allgemeiner Rechtsverminderung…

Ich stimme mit Gedanken

berechtigter Besorgnis

im Großen und Ganzen überein,

habe aber auch eigene Überlegungen

und tiefschürfende Fragen:

Sind alle Rechte absolut,

universell und grenzenlos?

Können und dürfen denn

alle vermeintlich Vollberechtigten

überall und jederzeit immer tun

und willkürlich treiben, was sie wollen…

ohne jegliche Rücksicht auf Andere…

die in gleicher Weise ebenso berechtigt sind

und über die Willkürlichkeit

und Rechthaberei dieser Leute

mit gleicher Berechtigung grollen,

in der sehr notwendigen Meinung

dass sie dies und jenes

eigentlich nicht tun sollen?

Ich bin auch für Respektierung

und Aufrechterhaltung von Rechten

und für prinzipielles Praktizieren

in Freiheit und Frieden…

Ich bin aber auch für die freie Entscheidung,

in Manierlichkeit und Rücksichtnahme

auf Menschen, die anders denken,

die wohlberechtigt anders handeln,

und sich für eine eigene Lebensqualität

freiwillig, freimütig, freihandelnd,

rücksichtsvoll und rechtmäßig haben entschieden…

Man bedenke und reflektiere…

Man überlege und reagiere…

Vielleicht gibt es Gesetze

und rechtliche Regeln…

in Erkenntnis der bedauerlichen Tatsache

dass sich allzu viele Leute

verhalten wie eine unmenschliche Meute,

immer auf rastloser, eigennütziger Suche

nach Erhaschung von persönlich profitierender,

besonders bereichernder Beute…

immer auf Kosten anderer…

😦

Gerhard A. Fürst

29.11.2019

