Vom langen Krieg gegen Deutschland und Russland

Wenn ich mir anschaue, wie viele gerade junge Deutsche inzwischen einen Kriegsschuldkomplex fast wie eine Monstranz vor sich hertragen, und das in der dritten Generation nach den (Mit?)Tätern, dann lässt sich um so mehr verwundern, wenn Mensch auch hier mal etwas mehr hinter sein Bühnenbild schaut. Es lassen sich in so mancher alten Zeitung und so mancher Biographie Dinge entdecken, die mal wieder deutlich machen: Die Geschichte schreibt immer der Sieger, und stellt so die Welt für den Verlierer auf den Kopf, siehe z.B. dieses Zitat:

Oder eines über das, wie mit dem Verlierer zu verfahren ist:

In dem folgenden Video sind reichlich weitere Zitate mit entsprechender Quellennachweis angeboten, für so manchen Schuld-beladenen wohl schwer verdaulich?

Was wäre das Fazit: glaube nicht, was in den Zeitungen und Büchern steht, besonders dann nicht, wenn es keine Gegenkritik gibt, besonders dann nicht, wenn sie unter Strafe gestellt wird (Keine Angst, hier geht es nicht um die Leugnung des Holocausts … aber so neben bei: vielleicht kommt da so ’ne Idee, wer noch dran gedreht hat):

Und wenn ich mir anschaue, wie schon wieder der Ruf nach mehr Verantwortung = Kriegsführung im lauter von unseren Politikerkanzeln schallt … und gleich mal das deutsche Kriegsbudget verdoppelt werden soll, in Zahlen: um 40 Milliarden Euro pro Jahr … Dann frage ich mich, ist das Volk wirklich so dumm, wieder auf die Machenschaften des Tiefen Staats hereinzufallen, Jenen Eliten, die maximal am Kriegsleid verdienen?