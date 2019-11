"Ich möchte Euch eindringlich warnen …"

Neuerdings hören wir von den Grünen und einigen Philosophen, dass Freiheit nicht ohne Verbote auskäme. Auch Aktivisten sind schon mit dieser Ansicht unterwegs. Der Notstand macht es dringend, so sehen es aktuell die EU-Parlamentarier (hier). Die Nazis wussten das 1933 auch schon zu nutzen … Ein Text, den ich gerade fand, passend zum Thema Verbote und was damit wirklich bezweckt wird:

Skulpturen auf der Museumsinsel Hoimbroich

Bild: Martin Bartonitz 2018

Das Rauchverbot dient nur zum Täuschen und Tarnen

Um Nichtraucherschutz geht es mitnichten

Dahinter stecken ganz andere Absichten

Unsere Gesundheit spielt keine Rolle

In Wahrheit geht es um Macht und Kontrolle

Um Entzug der Freiheit und Entmündigung

Für Selbstbestimmung gibt´ s die Kündigung

Sie wollen uns auf Schritt und Tritt überwachen

Und gläserne Menschen aus uns machen

Ja, so sind die paar „Mächtigen“ drauf

Sie hetzen uns gegeneinander auf

Und MÜSSEN uns andauernd spalten

Um ungestört zu schalten und zu walten

Wir sollen uns keinesfalls vertragen

Sondern einander die Schädel einschlagen

Denn ein genereller Zusammenhalt

Würde das große Ziel stoppen bald

Und die „Mächtigen“ auf diesem Weg behindern

Drum dürfen sich Feindschaften keinesfalls mindern

Lasst uns das mal genauer beäugen:

Wie viel Zwietracht konnten sie schon erzeugen?

Ins aktuelle Konzept natürlich passt

Dass der Nichtraucher den Raucher abgrundtief hasst

Bald werden auch Hundebesitzer sich grämen

Wenn sie dürfen den Hund nicht mehr mitnehmen

Das Gesetz sagt dann mit einem Mal:

Totales Hundeverbot in jedem Lokal

In einem Tempo, so schnell wie noch nie

Wird jetzt abgeschafft die Demokratie

Der Entzug unsrer Freiheit nimmt seinen Lauf

Dazu hetzt man uns gegeneinander auf

Es mehren sich Elektro-Freaks in Scharen

Die auf Menschen losgehen, die Dieselautos fahren

Man konnte den Zorn der Veganer steigern

Auf alle, die veganes Essen verweigern

Wenn Ihr diesen Vorgängen Beachtung schenkt

Erkennt Ihr, dass wir werden abgelenkt?

Wir sollen nicht merken, was mit uns geschieht

Wie man uns systematisch die Freiheit entzieht

Ein neues Verbot da, eine weitere Einschränkung hier

Und das Volk schreit noch: Jawohl, das brauchen wir!



Sind wir im Namen des „Schutzes“ und der „Sicherheit“

Zu Entmündigung und totaler Überwachung bereit??

Um zu erreichen das endgültige Ziel

Spielen die „Mächtigen“ mit uns ein Spiel

Wir sollen uns hassen und bekriegen

Nur leider wird NIEMAND von uns siegen

Die „da oben“ sind die einzigen Gewinner

Während WIR uns bekämpfen, wir kleinen Spinner

Es ist nicht UNSER Spiel, das wir hier spielen

Wir sind nur Spielfiguren zum Erreichen von Zielen

Nicht unsere, sondern von den „Mächtigen“ die Ziele

Leider begreifen das noch (!) nicht viele

Wir können in diesem Spiel nur verlieren

Denn wir lassen uns beliebig am Spielfeld positionieren

Es ist nicht wie beim Schnapsen oder Kegeln

Denn dieses Spiel läuft nach FREMDEN Regeln

Regel Nummer eins: Wir werden ungeniert

Belogen, getäuscht und manipuliert

Regel Nummer zwei: Es wird Zwietracht geschürt

Was unweigerlich zu Feindseligkeit führt

Und schon ziehen wir wütend in die Schlacht

Die sich ANDERE haben für uns ausgedacht

Schnell sind die „Volksvertreter“ bereit

Uns zu versprechen Schutz und Sicherheit

Das setzen sie auch um, jedoch in welcher Form?

Richtig – Verbote und Entmündigungen steigern sich enorm

Wieder ein Schritt zum eigentlichen Ziel

Ich denke, jetzt fehlt schon nicht mehr viel

Totale Entmündigung tritt spätestens in Kraft

Nachdem das Bargeld wurde abgeschafft

Dann sind wir endgültig gläserne Leute

Opfer aller Banken, eine leichte Beute

Sie werden uns Negativ–Zinsen aufzwingen

Und wir können kein Bargeld in Sicherheit bringen

Wo immer wir was kaufen, hinterlassen wir Daten

Sind dann komplett entmündigt und verraten

Und haben absolut nichts mehr zu Lachen

Man kann uns per Knopfdruck zahlungsunfähig machen

Das geht ganz einfach und geschwind

Zum Beispiel, weil wir kritisch oder aufmüpfig sind

Dann heißt es: Alle unter Kontrolle, Ziel erreicht!

Und wir machen es denen auch noch spielend leicht

Indem wir deren Spiel nicht durchschauen

Sondern uns gegenseitig in die Goschen hauen

Würden wir erkennen das System

Wär das für die „Mächtigen“ höchst unbequem

Und zudem noch brandgefährlich

Deshalb ist es für sie unentbehrlich

Dafür zu sorgen, dass wir hier auf Erden

Unter keinen Umständen uns einig werden

Dann nämlich würden sie die Macht verlieren

Könnten uns weder entmündigen, noch kontrollieren

Wir würden einen Strich durch ihre Rechnung machen

Uns die Freiheit wegzunehmen und zu überwachen

Wir bräuchten nur eines, und das schnell:

Starken Zusammenhalt, und zwar GENERELL

Zahlenmäßig sind wir haushoch überlegen

Und könnten die „Mächtigen“ stoppen auf ihren Wegen

Gewöhnen wir uns an die richtige Eingebung:

Geschlossenen Zusammenhalt als Massenbewegung

Keine Akzeptanz der Entmündigung, wir werden uns wehren

Und GEMEINSAM gegen die paar „Mächtigen“ aufbegehren

Wir warten nicht bis zum bitteren Ende

Sondern reagieren noch VOR der großen Wende

Sobald man uns alles, auch die letzte Freiheit hat genommen

Wollen wir dann rufen: Neue Weltordnung – herzlich willkommen?

Das wollen wir mit Sicherheit nicht

Und haben schon einen Ausweg in Sicht

Mit „Room to Smoke“ – Stammtischen wird es beginnen

Wir durchschauen dieses Spiel und werden gewinnen

Schluss ist mit Entmündigung in unsrer Welt

Die alte Demokratie wird wieder hergestellt!“

Autor unbekannt