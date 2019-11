EU ruft Klimanotstand aus

Herbst – Bild: Martin Bartonitz 2019

Aus gegebenem Anlass, siehe Titel, möchte ich kurz noch eine Antwort hier ins Regal stellen, die ich auf einen Vorwurf gab, dass ich ein Kritiker der Theorie des durch den Menschen verursachten Klimawandels sei:

Ich recherchiere seit Jahren, was da hinter unserem von den wahren Herrschern aufgestellten Bühnenbild passiert. JFK hat es in einer Rede kurz vor seinem Tod sehr gut auf den Punkt gebracht, aber auch Eisenhower. Diese Verschwörung ist kein Hirngespinst sondern ist Fakt.

Und ich leugne nicht den Klimawandel, der war schon immer da, und da hat der Mensch noch nie was dran ändern können. Das Einzige, was ihm bleibt, ist , sich an die Änderungen des Klimas anzupassen. Das Leben ist kein Ponnyhof/Honigschlecken. Der Tod ist immer gegenwärtig. In allen Völkern gibt es die Erzählungen der Sintflut. Auch ein Klimaereignis, an dem der Mensch nichts zu rütteln hatte. Allerdings: Auch hier gibt es Erzählungen, dass die Atlanter ins Dunkle abgedriftet seien und ihre Energietechnik zum Krieg eingesetzt hätten und damit die Sintflut erzeugt hätten.

Was ich aber klar sehe ist, dass wir wohl eher durch die Auswirkungen an Umweltverschmutzungen leiden werden, als am Unwetter. Siehe den Rückgang der Artenvielfalt. In Deutschland haben wir nur noch 30% der Insekten wie noch 30 Jahre zuvor. Damit verschwinden auch die kleinen Vögel. Die Windräder zerhacken die großen Vögel, 8% des Bestandes jedes Jahr. Das Plastik tötet die Wale und Schildkröte und Seevögel. Die Fischfabriken grasen die Meere ab. Bestand nur noch 10% von dem, was vor 50 Jahren noch da war. Die Regenwälder gehen dahin für Plantagen, damit Biosprit in unsere Autos gekippt werden kann.

Und das alles hat mit Klima und schon gar nicht mit CO2 zu tun. Ist aber um mehrere Faktoren schlimmer, und da sich Alle auf das Verschwörungsthema CO2 werfen, weil sie sich eben nicht selbst schlau machen, sondern dem Mainstream, der durch diese Verschwörer gesteuert werden, hinterherlaufen, geht die Welt durch ganz andere Faktoren unter, die keiner anpackt 😦 😦

Hier noch die Warnungen von Kennedy und Eisenhower: