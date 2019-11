Politische Perversion… Ideologischer Masochismus…

Wer sich willig fügt…

Wer sich beugt, biegt und bückt…

Wer sich unterwirft…

Wer sich drangsalieren lässt…

Wer klein beigibt…

Wer sich manipulieren, misshandeln,

und malträtieren lässt…

Wer sich erniedrigen und demütigen lässt…

Wer sich von den Listigen ausbeuten lässt…

Wer zu allem „Ja!‘ und „Amen“ sagt…

Wer nicht kritisch denkt,

Wer sich nicht beteiligt, und,

wenn vollkommen berechtigt,

sich auch laut protestierend beklagt…

Wer sich nur duckt und muckt…

Wer keine eigene Meinung,

keinen eigenen Willen hat,

und selbst nichts sagt…

Wer sich begnügt mit

immer weniger werdenden Dingen…

Wer sich belugen, beschauen

betören und beklauen lässt…

Wer jeden vorgekochten, aufgetischten,

Vorgesetzten, vorgekauten Fraß frisst…

Wer nur unentwegt, abgelenkt,

auf seinen elektronischen Spielsachen

herumtippt und -tappt…

und sich durch Unsinn selbst befriedigt…

Wer nur meint, andre Menschen

sind verrückt und übergeschnappt…

Wer sich selbst verherrlicht…

Wer sich selbst liebt und lobt…

Wer der Meinung ist

dass nur der Andere

dämlich, dumm und doof ist

und wie ein Wahnsinniger tobt…

Wer in einer Illusion vegetiert,

und hoffnungslos herum irrt…

Wer ausweglos pilgert und wandelt…

Wer sich nicht auch

selbstsichernd, selbstschonend,

in eigenem Interesse

sehr nachsichtig, verlässlich, glaubhaft,

und wirklich, wahrhaftig,

persönlich verantwortlich handelt

der lässt sich sicherlich

auch leicht leiten, lenken, und verführen,

belügen und betrügen…

Opportunistische Oligarchen,

persönlich profitierende,

plündernde Plutokraten

sind immer auf der Lauer…

und sind immer sofort dabei,

in selbstsicherer Eigennützigkeit,

mithilfe all ihrer gekauften Helfer

und Handlanger zu fundamentieren

zu bauen, zu festigen, zu verteidigen

einen Wall und eine Mauer

in endlosen Reihen und Serien nacheinander,

und dann sind sie gesichert drin,

in Luxus lebend,

und alle Andern sind draußen…

entfernt, getrennt, überrannt, überrumpelt,

ausgebootet, ausgebeutet

wütend wühlend, total zerstritten,

in den Massen an Mist, Reste und Abfälle,

die die Drinnen

in arrogant überheblicher Weise

über ihre Schutzmauern schmeißen,

um die da Draußen

zu irritieren und provozieren,

damit sie sich gegenseitig

bekriegen, bekämpfen,

zerstückeln, zerrütteln, zerreißen…

und dabei genau tun und treiben,

sehr untertänig, unterwürfig

nicht was sie eigentlich tun sollen,

sondern was die Egoisten, die Opportunisten,

die Nihilisten, die Narzissten, die Nepotisten

von ihnen durch Diktat

in gezielt gewählter Willkürlichkeit wollen,

und viel zu spät ist dann jegliches

elendige Jammern, Gezeter, Geschrei,

Grämen, Grübeln, Grauen und Grollen…

Gerhard A. Fürst

23.11.2019