Gedanken zu all dem …

Bild: Martin Bartonitz – Oktober 2019

was die Menschheit bisher

erlebt und erlitten hat…

worüber man sich zerteilt,

zerstückelt und zerstritten hat…

worüber man sich unentwegt, endlos bekriegte…

was man immer noch

weder bewältigen noch verkraften kann…

und was man aber auch nicht

vergraben, verstecken, verheimlichen,

oder vergessen sollte…

über Dinge, die sich ereigneten,

über die man langzeitig grübelte,

grämte und grollte…

oft in totaler Verbittertheit,

in Unsicherheit und Unwissenheit,

was man auch wirklich und wahrhaftig wollte:

Was ist wesentlich? Was ist wichtig?

Was ist zeitlos gut und wertvoll?

Was ist sinnvoll? Was ist bedeutsam?

Was ist lebensnotwendig?

Fragen… Sorgen… und Klagen…

Es ist oft zum Verzweifeln und Verzagen…

auch in heutigen,

abermals zerstrittenen Zeiten,

tragischen und traumatischen Tagen!

Gerhard A. Fürst

10.11.2019