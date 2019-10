Offene Gesellschaft: Freund oder Feind einer Gemeinschaft?

Die Weltverbesserer aber sind die eigentlichen Feinde einer offenen Gesellschaft, weil sie eine Vision von einer besseren Welt haben, aber dafür über Leichen gehen, und ihre Taten auch nicht selbst verantworten wollen. Und hinterher sagen sie dann, sie hätten es doch nur gut gemeint (wer hat es gesagt: ‚Ich liebe doch alle, alle Menschen.‘). Also ein staatliches Schulsystem, Quotenregelung, Mindestlöhne, Mietpreisbremsen, staatliche Infrastruktur, Umverteilung, staatliches Währungssystem mit Zentralbank und Leitzinsen, alles Elemente staatlicher Planung und Herrschaft. Karl Raimund Popper, in den Mund gelegt von Gunnar Kaiser in seinem Video ‚Die offene Gesellschaft und ihre Feinde‘

Ich befasse mich aktuell wieder vermehrt mit den Ideen der Anarchisten, die feststellen, dass eine Staatsstruktur ein ungeeignetes Mittel für ein herrschaftsloses Leben sei. Denn gerade der Staate diene dazu, die Herrschaftsprivilegien zu sichern. Anarchisten wollen die Organisationsstruktur auf den Kopf gestellt wissen: Entscheidungen sollen an der Basis ausgehandelt getroffen werden, da hier die Menschen am besten wissen, was sie benötigen. Eine Erkenntnis übrigens, die sich auch zunehmend in großen Firmen durchsetzt: In der heutigen Zeit, in der ein im Januar festgelegter Plan schon im März auf dem Müllhaufen gehört, muss die Verantwortung weiter in die Peripherie gebracht werden, also in die Hände Jener, die direkten Kontakt mit Kunden haben.

Ich möchte gerne ein Video eines Libertären hier einstellen, der sich mit den Ideen der Offenen Gesellschaft nach Karl Raimand Popper beschäftigt, ins Regal stellen. Nicht von ungefähr treffen wir hier auch George Soros mit seine Open Society NGO wieder, jedoch nicht ohne die Feststellung, dass Soros nach den Kriterien von Popper am Ende doch ein Feind derselben ist, u.a. auch daran zu sehen, dass er die Nationalstaaten aufgelöst sehen möchte, dafür die EU als Über-Regierung walten lassen möchte.

Libertäre sehen als oberste Prämisse die Freiheit des Individuums, das in Selbstverantwortung agiert, Dinge ausprobiert und Fehler korrigiert, aber nicht gegängelt gehört. Der Staat wäre dann der Diener darin, seine Freiheit zu sichern. Manche sehen allerdings die große Gefahr, dass das totalitäre Element anstelle des Staates dann die übermächtigen Konzerne seien, die sich genauso frei des Recht nehmen, zu ihrem Profit dann diese Individuen zu gängeln:

Mit der propagierten „Offenen Gesellschaft“ ist eine für große widerstandsfreie Raubzüge geöffnete (=> Büchsen-Öffner!) Gesellschaft gemeint, um an sämtliche gesellschaftlichen Ressourcen, an das Ein-Gemachte zu gelangen. Insofern offen => wehrlos. „Offene Gesellschaft“ (Popper, Hayek, Soros) hat nichts mit aufgeklärter, gebildeter, mündiger, innovations-freudiger / veränderungsbereiter, progressiv-fortschrittlicher Gesellschaft zu tun. Ganz im Gegenteil. Es geht um die Herrschaft der selbst-ernannten WISSENDEN über das Heer der UN-WISSENDEN und deren Anmaßung, mitreden, mitwirken, mitentscheiden zu wollen. Deshalb auch „Offene Gesellschaft “ ja, aber Demokratie nur stark eingeschränkt im Sinne von „Gelenkter“, „Begrenzter“, Markt-konformer“ Demokratie, also im Grunde gar keiner, sondern eher einer „weichen“ Diktatur der Märkte. Demokratie nur, wenn uns auch die Abgeordneten gehören. Die Feinde der sog. „Offenen Gesellschaft“ (weil Boll-Werke) sind organisch gewachsene Strukturen natürlicher menschlicher Gemeinschaften, also Ehe, Familie, Staat / National-Staat, bürgerliche Ideale, das Bürgertum / Besitz-Bürgertum schlechthin. Die „Offene Gesellschaft“ ist der Büchsen-Öffner für => Liberalisierung (pervertierter Liberalismus- / Freiheits-Begriff) => Privatisierung => Kapitalisierung => Konzentration und => Akkumulation. Sonst nichts. Das Ganze strategisch verpackt in der Globalisierungs-Strategie. Kommentar auf Facebook von Rolf Bogner zum Video

Gunnar Kaiser sieht neben der Offenen Gesellschaft (offen = im Geiste nicht begrenzt, sich gegen einengende Regeln wehrend) die Notwendigkeit einer Freien Gesellschaft, denn nur ein freie, selbstverantwortlicher Mensch kann sich dafür einsetzen, dass eine Offene Gesellschaft nicht von intoleranten, Einengenden vereinnahmt wird und damit zu einer Totalitären Gesellschaft wird. Mir hat der Vortrag gut gefallen, gelingt es doch Herrn Kaiser in seiner ruhigen Art mit auflockernden Schnitten die Welt der Freien gegen die der Totalitären zu stellen: