Steht uns eine technokratische Refeudalisierung bevor?

Die Agenda 21 der UN hatte ich schon einige Male hier angesprochen, und auch dass sie ein Werkzeug der Reichen ist, um die Armen noch besser kontrollieren zu können. Hier habe ich einen Text, der die Bewegung Future For Fridays als auch die Klimawandelhysterie als eine der Mittel zur Erreichung der Agenda 21 betrachtet, und das aus der Perspektive der Arbeiter, sprich aus dem linken Lager, wo es doch sonst eher aus der rechten Ecke Kritik hagelte:

Keine Teilnahme an dem großen Klimastreik (Quelle)

Die Gewerkschaften wurden aufgefordert, sich dem globalen Klimastreik am 20. September anzuschließen. Hier die Gründe, warum sie das nicht tun sollten.

Die Umwelt-und Klimaschutzinteressen der Arbeiterklasse sind grundlegend andere als die Klimaschutzforderungen der UN- Klimagipfel. Die Forderungen der neuen globalen Klimabewegungen Fridays for Future und Extinction Rebellion sind jedoch identisch mit den Klimaschutzzielen der UN und wollen diesen lediglich zur Durchsetzung verhelfen.

Sie wollen eine CO2-Steuer und „Null Netto“ oder „Klimaneutralität“. Letztere hat die neue Präsidentin der EU-Kommission von der Leyen für 2050 angekündigt. FFF wollen dasselbe, nur schneller für 2035.

Aber wir, die Bevölkerung, können das nicht wollen, weder für 2035 noch für 2050.

Denn dieses Ziel beinhaltet einen Systemchange, der den Interessen der Arbeiterklasse diametral entgengesetzt ist und darf von den Gewerkschaften auf keinen Fall unterstützt werden.

Der Aktionsplan für diesen Systemchange wurde vor 30 Jahren in Form der Agenda 21 auf dem Earth Summit 1992 verabschiedet. Die Agenda 21 beinhaltet eine grundlegende Transformation aller Bereiche der Gesellschaft, angefangen von der kapitalistischen Ökonomie über das Erziehungssystem bis zum Rechtsstaat.

Die herrschende Klasse hat schon lange erkannt, daß mit der fortschreitenden Technologisierung der Produktion der Kapitalismus nicht mehr funktioniert, weil es an Kaufkraft fehlt, wenn immer mehr Menschen entlassen werden. Der hochtechnisierte Kapitalismus ist am Ende. Er kann die Menschen nicht mehr ernähren. Die Finanz- und Wirtschaftsbosse haben den Kapitalismus ausgelutscht. Sie haben im Kapitalismus die menschlichen Arbeitskraft mittels Technologieentwicklung so weit ersetzt, daß sie fast gar nicht mehr nötig ist.

Die Alternative, bei der die Technologieentwicklung den Arbeitern zugute käme, wäre radikale Arbeitszeitverkürzung. Das sprengt jedoch die Schranken der Profitproduktion.

Damit steht die Abschaffung des kapitalistischen Ausbeutungssystems auf der Tagesordnung. Genau das will die Machtelite mit ihrem Systemchange verhindern.

Als grundlegendes Problem des Kapitalismus diagnostizieren die Herrschenden das Auseinanderfallen von (oder keine Balance zwischen) Produktion und Konsumtion:

– so der aktuelle UN-Meinungsführer auf dem Climate Summit in Katowice Stuart Scott https://www.youtube.com/watch?v=pMbeYJgH_6g#t=31m28s

– in der Agenda 21 auf S.31

– in der Theorie von Technocracy https://vimeo.com/168119227#t=17m20s

Daß sie die Gesellschaft gemäß dem technokratischen Programm transformieren wollen, zeigt sich in diesen Äußerungen und in dem, was sie tun. Es wird nicht offen diskutiert, wohin die Reise geht. Sie lassen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft die Elemente heranreifen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Die Menschen sollen nicht wissen, was Ihnen bevorsteht und schon gar nicht die Entwicklung selbst bestimmen. Sie sollen sich mit einem falschen, illusionären Bewusstsein der Entwicklung anschließen. Denn dieses Programm ist zutiefst menschenfeindlich.

Die Menschen sollen sich in dem Bewusstsein der Abwendung der Klimakatastrophe, die sie an die Wand malen, für Klimaneutralität und CO2-Steuer einsetzen.

In der Klimaneutralität wird jedes Wirtschaftsgut und jede Tätigkeit nach CO2-Emissionen bewertet und miteinander in Beziehung gesetzt. Schon heute gibt es den Handel mit Emissionszertifikaten und alles hat seinen „Carbon Footprint“. Damit wird ein neuer Maßstab geschaffen, der an die Stelle der Arbeit, die bisher allgemeiner Maßstab des Austauschs und Grundlage für unser Geldsystem war, treten kann. Das wirkliche Resultat dieses Klimaschutzes ist also die Realisierung eines wichtigen Bausteins des technokratischen Programms.

Im technokratischen Programm wird der Markt oder die Zirkulationssphäre, die bis jetzt Produktion und Konsumtion in Übereinstimmung brachte, abgelöst durch ein global-staatliches Ressourcenmanagement.

Jeder erhält ein begrenztes Budget, was ihm an Ressourcen zusteht. Da die Eigentumsverhältnisse der großen Konzerne und Banken nicht angetastet werden, sieht das Budget der Kapitalisten vollständig anders aus als das der Arbeiter. Der Arbeiter ist auch nur eine Ressource für die Produktion wie andere Ressourcen auch.

Bei Technocracy wird die Gesellschaft behandelt wie eine Maschine und „social engineering“ ist eine Technologie, mit der „Wissenschaftler“ diese Maschine steuern. Diese Agenda zielt auf die Abschaffung der Freiheit des Menschen, die im Kapitalismus nur widersprüchlich realisiert war. Mit dem freien Warenbesitzer und der Abschaffung der freien Lohnarbeit soll auch der Rechtsstaat und die Demokratie abgeschafft werden. Es handelt sich also um eine Konterrevolution, die hinter die bürgerliche Revolution zurückfällt, eine Art technokratische Refeudalisierung.

Andere Bausteine zur Durchsetzung dieses Programms sind „Internet of things“ „Smart Cities“

„Künstliche Intelligenz“ „Blockchain“ und 5G. Alle diese Bausteine werden mit dem Label sustainable geschmückt, dienen also angeblich alle dem Klimaschutz. Viele Voraussetzungen sind bereits vorhanden oder in stürmischer Entwicklung begriffen. Es geht darum, den Bedarf der Menschen und der Produktion technologisch in Übereinstimmung zu bringen, den Willen der Menschen zu manipulieren und ihren Bedürfnissen nur soweit nachzukommen, wie es den Ausbeutungsinteressen der großen Konzerne und der Niederhaltung des Klassenkampfes dienlich ist. Dies geht einher mit der lückenlosen Erfassung und Kontrolle buchstäblich aller Lebensbereiche, Überwachung auf Schritt und Tritt und totale Entmündigung des Menschen.

Ihre Antwort auf die Tatsache, daß der Kapitalismus die Menschen nicht mehr ernähren kann, ist eine Kriegserklärung gegen die Menschheit. Sie erklären die Menschen, die nicht gebraucht werden, zur Überbevölkerung und geben sie der Vernichtung preis. Sie planen die Vernichtung von 85% der Weltbevölkerung.

Was auf den Georgia Guidestones 1980 anonym angekündigt wurde, haben sie 1992 auf dem Earth Summit in Rio de Janeiro in verklausulierter Form offiziell gemacht. Die ganze Agenda 21 ist durchdrungen von dem Gedanken der Bevölkerungskontrolle -und Reduktion.

Und dann schauen wir uns an, wer Fridays For Future aus der Taufe gehoben hat, auch dazu habe ich Informationen wie folgt gefunden:

Wer steht hinter dem „angeblichen“ Kinderprojekt fridaysforfuture?

Man sollte wissen, dass die Organisation „Plant-for-the-Planet“ die SPENDENQUITTUNGEN für die fridaysforfuture Bewegung ausstellen. Unter diesem Gesichtspunkt beginnt die Recherche.

Plant-for-the-planet wurde aber eigentlich von den UN-Mitarbeitern Eric Falt, Meryem C. Amar, Catherine Beltrandi, Enid Ngaira, Julien Hortoneda in Nairobi am 8. November 2006 unter Mitwirkung von Wangari Maathai initiert und dann an die von „Frithjof Finkbeiner und seinem Sohn Felix“ gegründete „Plant for the Planet Foundation“ übertragen. Daneben gibt es die „Plant-for-the-Planet-Akademien“, in denen Kinder andere Kinder zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausbilden. Auch dabei werden sie von Erwachsenen unterstützt. Dazu zählen der Club of Rome und mit der Global Marshall Plan Foundation taucht als einer der üblichen Verdächtigen der unvermeidliche Al Gore auf. Der gescheiterte Präsidentschaftskandidat geriet nicht nur in die Kritik wegen seines wissenschaftlich nicht sehr fundierten Films „Eine unbequeme Wahrheit“, mit dem er für Maßnahmen gegen den Klimawandel trommelte, sondern auch wegen seiner Beteiligung am Investmentfond KPCB. Dort leitet er die Klimawandelabteilung. Gegner warfen ihm vor, dass er durch seine Beteiligungen von verschärften Klimagesetzen profitieren würde. 2009 erhielt das Unternehmen über Umwege einen Staatsauftrag in Höhe von 560 Milionen Dollar.

Das Geschäft mit der Angst zahlt sich aus. An vorderster Front stehen gemachte Kindersoldaten, die in den meisten Fällen nicht ahnen, wie mit ihren unschuldigen Gesichtern Politik gemacht und die Kasse zum Klingeln gebracht wird. Das Modell hat Erfolg und mit der Greta-Manie hat man ganz andere Möglichkeiten entdeckt.“

Die Idee dass Millionen Kinder auf die Straßen gebracht werden sollen, und zwar an einem FREITAG, steht u.a. auf der Homepage der PLANT FOR THE PLANET Fundation. Es ist also weder eine Verschwörungstheorie, noch ist es ein Geheimnis. Die einzigen die davon eben nicht reden wollen, sind die REGIERUNGEN, DIE MEDIEN und die „Aufklärungsseiten“ wie z.B. Correctiv oder Faktenfinder. 🤷‍♂️ Wen wundert es auch? Würde es ja doch einige Fragen zu GRETA aufwerfen und dieses angebliche von Greta initiierte Kinderprojekt in Frage stellen müssen. Denn MACHTELITEN organisieren diese Idee über die üblichen UMWEGE & VERSCHLEIERUNG.

Leudde, KLIMASCHUTZ IST WICHTIG – aber ganz sicher nicht mit einer erfundenen CO2 Steuer und ganz ganz sicher nicht mit den üblichen MACHTELITEN die damit richtig viel Geld verdienen.

Quellen: Die Idee, Millionen Schüler an einem FREITAG auf die Straße zu bringen stammt von:

Und weiter geht es:

