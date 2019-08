Übergangsrat für Frankreich

Ich habe eine sehr interessante Seite mit einer genauso interessanten Ansprache an die Bürger dieser Welt, vorrangig jener in Frankreich gefunden. Es geht um einen Bürgerrat, der bei den Vereinten Nationen 2015 angemeldet wurde. Ich habe den übersetzten Originaltext (während ich an diesem Artikel arbeitete, ist die Quelle vom Netz gegangen) noch etwas optimiert und mit Quellen unterlegt. Wieder was zum Draufrumkauen:

Eric Fiorile, Schöpfer der „Demosophie“ und Gründer des Nationalen Übergangsrates (Conseil National de Transition)

Guten Tag,

Ich werde von der wahren Lage Frankreichs sprechen, über die unsere korrupten Medien nicht berichten, aber wie sie von Millionen Franzosen erlebt wird.

Bitte gestatten Sie mir, mich vorzustellen: mein Name ist Eric Fiorile. Ich gehöre zu jenen Whistleblowern, die die Bilderberger enthüllten, denen sich alle westlichen Regierungen unterwerfen.

Heutzutage bin ich der Sprecher des einzig erklärten Widerstands zum gegenwärtigen, unrechtmäßigen politischen System.

In Frankreich, sowie in den verschiedenen Ländern, gibt es zwei Widerstandsbewegungen.

Die eine bildet sich aus einer halb informierten Öffentlichkeit, die die Machenschaften dieser ‚Neuen Weltordnung‘ (NWO) durch erfahrene Unstimmigkeiten entdeckten, wie es z.B. im beruflichen Leben der Fall war für Ärzte, Lehrer, Wissenschaftler, Armeemitglieder oder bedingt durch soziale Probleme bzw. Selbstüberzeugung. Diese Gruppe fand im sozialen Netz einen Anschluss zu verschiedenen Mitmenschen, die alternative Lösungen in der Agrarwirtschaft, im Gemeinschaftsleben, im geistigen Glauben oder im demokratischen Prozess vorschlagen, um Informationen untereinander auszutauschen.

Die andere Bewegung besteht aus Lesern, Forschern und Autoren und bilden einen Aufgeklärtenkreis, der Lösungen zu den weltweiten Problemen erstellte und einen nationalen Übergangsrat mit der Absicht gründete, sie umzusetzen. Hierauf komme ich später zurück.

Es sind diese einige Zehntausende, darunter Anwälte, Juristen, Schriftsteller, Wissenschaftler, Ökonomen, die ein Konzept erarbeiteten, das ich erklären werde, nachdem ich von Frankreich aktueller Lage gesprochen habe.

An diese durchaus aufgewachte Öffentlichkeit wende ich mich heute, weil sie das Bindeglied zu ihrem jeweiligen Land ist, und in der Lage ist, die Richtigkeit meiner Aussagen zu bestätigen.

Die ‚Neue Weltordnung‘ herrscht über ein weltweit verzweigtes Netzwerk von Finanzinstituten und Konzernen und verfügt über unter ihrer Kontrolle stehende Organisationen (IWF, WHO, UNO, NATO, UNESCO, EU, usw.) sowie Geheimbünde, deren mystischen Mitglieder als Regierungsoberhäupter, Religionsoberhäupter oder Vorstände der jeweiligen Institutionen dienen [siehe auch: Mitglieder des Komitee der 300].

Die europäischen Länder werden wesentlich von den oberen Mitgliedern der Freimaurerei, dieser “namenlosen Religion” – auch bekannt als Luziferismus oder Satanismus – kontrolliert, dessen Prinzip auf der Werteumkehrung und der permanenten Lüge basiert, um ihr Ziel zu erreichen, das deutlich in den Werken oder Reden dieser Weltführer angekündigt ist: das Ende der Nationen und deren jeweiligen Religion zur Errichtung einer absoluten Weltherrschaft und zur Einführung des Satanismus als Weltreligion, die Vernichtung von 90% der Bevölkerung, wie es in den “Georgia Guidestones” gemeißelt ist und durch ihre Medienpropaganda unter dem Vorwand der “Überbevölkerung” der Öffentlichkeit begründet.

Aus dieser Perspektive muss das “große Chaos” her , im Laufe dessen sich alle Nationen samt ihrer Religionen gegenseitig umbringen sollen und Bürger- und einen Weltkrieg verursachen, der durch den wirtschaftlichen Zerfall Pandämien auslösen wird.

Dieser Ablauf entwickelt sich nach dem Plan “stille Waffen für ruhige Kriege” und wird heute weiter fortgeführt.

Die wirtschaftlichen Tests fanden in der Türkei, in Griechenland und kürzlich auf Zypern statt und kündigen an, was sich demnächst in Spanien, Portugal, Irland und Frankreich ereignen wird.

Impfungsprogramme, die Sterilisierungsmittel beinhalten, verbreiten sie weltweit bis nach Afrika aber auch nach Indien, Indonesien und auf den Philippinen mit der Mittäterschaft der WHO und der jeweiligen Regierungen.

Der jüngste Skandal in Kenia bezeugt, dass diese gezielten Impfungen immer wieder Krankheiten oder Unfruchtbarkeit hervorrufen (siehe Geheime Massensterilisation durch Tetanus-Impfung?). Der Weltvölkermord ist in Gang, aber darüber wissen Sie schon Bescheid und daher erspare ich mir die Aufzählung dieser Tatsachen, die die NWO zur Unterwerfung der Bevölkerung durch die jeweiligen Logen fortführt, aus denen sämtliche Politiker stammen und Schlüsselpositionen beziehen: Premier Minister, Innenminister, Justiz, Armee, Gesundheit und Kultusministerium.

Ich füge nun hinzu, dass sich zusätzlich zu diesem mit der Macht und dem Geld zusammenhängenden menschlichen Aspekt eine weitere mystische Dimension hinzukommt, die zu den vielen Kinderschänderskandalen führt.

Davon sind wir in Frankreich besonders betroffen, weil unser Land eine Hochburg der Freimaurerei darstellt, deren satanischen Rituale und Pedophilennetze von den Ordungshütern beschützt werden (siehe: .Was haben Freimauerer mit Satanismus und Kinderschändung zu tun? – Ritueller Missbrauch). Zahlreiche Skandale wurden vertuscht und die entdeckten Kindermassengräber wurden der Bevölkerung verheimlicht. Die notorischen Kinderschänder gehören immer noch den höchsten politischen Kreisen an.

Alarmierer wie Corinne Gouget, die vor giftiger Lebensmittelzusatzstoffe warnte, oder wie Claire Séverac, die den angehenden Völkermord an den Pranger stellte, verstummen auf seltsame Weise. Die erste wurde geselbstmordet, die letzte erkrankte plötzlich an Krebs und verstarb kurz darauf.

Die zahlreich rausgeworfenen Journalisten, die sich den Mund nicht verbieten ließen, wie kürzlich Natacha Polony, zählt man schon nicht mehr.

Als in die Weltgeschichte eingegangene Schöpferin der Menschenrechte (siehe auch) steht Frankreich als erster Feind denjenigen gegenüber, die eine Weltherrschaft erzielen. Nach einer kurzen Auflistung werde ich die tatsächlichen Ereignisse aufzählen, die sich in Frankreich abspielten, damit Sie den Vergleich mit Ihrem eigenen Land vornehmen können und vielleicht gewissen Geschehnissen, die stattfanden oder noch stattfinden werden, mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Seit der Gründung der Republik vor mehr als 150 Jahren entstammen alle französischen Regierungsmitglieder den Freimaurergesellschaften und sie befolgen die Anweisungen ihrer Logen, die von der höheren Freimaurerei erteilt werden.

Die Zerstörung Frankreichs

Ab Sarkozys Präsidentschaft regieren die Bilderberger auf direkte Weise und Sarkozy wurde vom amerikanischen Dienst an die Landesspitze gehievt. Als erste Maßnahme hob er Frankreichs Unabhängigkeit auf, indem er dessen Armee mittels der NATO den USA unterstellte. Dann brachte er die “Privatisierung” in Gang, wobei er die Landesgüter veräußerte und sich dabei bereicherte. Ein Großteil der nationalen Goldreserven (600 Tonnen) verkaufte er wiederum den Amerikanern. Er spaltete auch die Armee auf, indem er die zur damaligen Armeekräften gehörende Gendarmerie unter dem Befehl des Innenministers stellte, selbst Freimaurer.

Schließlich verletzte Sarkozy die französische Gesetzgebung, indem er illegal die Verfassung abänderte und die Menschenrechte missachtete, die in Frankreichs Rechtsvorschriften die höchste Stufe einnehmen.

Aus einem gesetzlichen Gesichtspunkt betrachtet gehört Frankreich nicht der EU an, weil das französische Volk 2005 bei der Volksabstimmung mit “Nein” zur europäischen Verfassung abstimmte und gemäß unserer Landesverfassung das Volk der Souverän ist.

Zum Schluss zettelte er einen Staatsstreich in der Elfenbeinküste zugunsten internationaler Konzerne an, zerstörte Libyen, indem er die Völkerrechte missachtete und unterstützte die syrischen Revolutionäre.

Ihm folgte Hollande, dessen Rolle darin bestand, die bisherigen Veräußerungen der nationalen Staatsgüter zugunsten der Amerikaner fortzusetzen, denen er sogar Ländereien zur Errichtung einer Militärbasis abtrat.

Seine weitere Aufgabe war, zwei Bilderberger-Mitglieder in die Politik einzuschleusen: Valls und Macron, die er als Minister ernannte und deren späteren Gesetze zur Verarmung des Volks, zur Erhöhung der Arbeitslosigkeit, zum Konkurs zahlreicher Kleinunternehmen, zur Beschränkung der Freiheitsrechte, zu mörderischen Attentaten führten, denen Landsleute zum Opfer fielen und in die Schuhe der “Islamisten” geschoben wurden, was Folge dessen:

den Hass gegen die Moslems schürte

als Vorwand diente, um den Notstand auszurufen, die Menschenrechte auszuschalten und die “Sicherheit” als Notlüge zu verankern, die damalige amerikanische Regierung in dieser Hinsicht nachahmend, die 9/11 als Vorwand nutzte, um den “Patriot Act” einzuführen.

Hollande nahm auch aktiv am Versuch teil, Syrien sowie mehrere afrikanische Staaten zu destabilisieren, in Folge dessen eine Vielzahl von Migranten nach Europa strömte, darunter hauptsächlich nicht aus Syrien stammende und verschiedener, radikaler Bewegungen angehörende 18-40 jährige Männer, die zu Terroristen ausgebildet werden. Diese massive Immigrationswelle ist umso gefährlicher, als die Politiker ein Programm unterstützen, das die Zerstörung der christlichen Kirchen und die Errichtung neuer Moscheen befürworten, was den Keim eines Bürgerkrieges in sich trägt, der im Laufe der Zeit immer schwieriger einzudämmen sein wird.

Hollande hat sein Amt missbraucht, um Macrons Weg zu ebnen und dessen Wahl zu sichern, indem er die Ergebnisse fälschte, was für ihn ein leichtes Spiel war, da seine Regierung die Wahlen organisierte.

Seitens der Judikative war auch keine Reaktion zu erwarten, da sie ihre Unabhängigkeit durch das Dekret vom 6. Dezember 2016 einbüßte. Übrigens werden diese höchsten Vertreter dieser Institution von der Regierung ernannt und diejenigen an der Spitze des Kassationsgerichtshofs sind dermaßen von Skandalen umhüllt, dass sie lieber auf Tauchkurs gehen.

Auf den Verfassungsrat als letzte Instanz ist auch kein Verlass, weil dessen Vorsitzender, Laurent Fabius, ein Mitglied der Bilderberger ist und zahlreiche Gerichtsverfahren gegen ihn laufen.

Seit dem ersten Attentat gegen Charlie Hebdo sind all unsere Rechte eingeschränkt und wir befinden uns in einer Diktatur. Kein einziger Franzose ist in seinem Zuhause mehr sicher. Die Politiker können nun Jeden ohne Grund und ohne Haftbefehl festnehmen lassen, Hausdurchsuchungen anordnen, private Gegenstände entwenden oder Leute insgeheim inhaftieren lassen.

Die Polizei und die Gendarmerie sind keine Ordnungshüter mehr, sondern sie sind zu Söldnern mutiert! Unser kulturelles, wirtschaftliches und intellektuelles Erbe ist im Begriff zu zerschmelzen und Macrons eindeutige Aufgabe ist die Veräußerung unserer Landesgüter und unserer Institutionen an die Amerikaner. Unsere französische Rechtsgebung verbietet den Verkauf unserer Großunternehmen, die Abänderung der Verfassung ohne die Einwilligung des Volkes, die Außerkraftsetzung der Menschenrechte, den Verrat der Militärgeheimnisse an fremde Mächte, die Zulassung fremder Bestimmungen in unserem Land wie z.B. das Monsanto-Gesetz, das den heimischen Landwirten die Benutzung des eigenen Saatguts verbietet.

Noch schlimmer ist die Tatsache, dass Macron ein Mitglied der Bilderberger und ein Ex-Teilhaber der Rothschild-Bank ist, der die Legalisierung der Kinderschändung sowie den Impfzwang der Kleinkinder einführen will.

Ein Gesetz soll verabschieden werden, wonach 11 Zwangsimpfungen obligatorisch sind und die Impfgegner inhaftiert werden, was eine Verletzung der Menschenrechte darstellt. Eltern werden vor die Wahl gestellt, entweder ihre Kleinkinder zu vergiften und deren normalen Intelligenz zu beeinträchtigen oder den Entzug ihrer Kinder in Kauf zu nehmen.

Diese Gesetze verabschieden Diejenigen, die die RFID-Verchippung der Gesamtbevölkerung in Erwägung ziehen. Solche Implantate werden schon in vielen Entbindungsstationen angewendet.

Was den Sex anbelangt, so sind offensichtlich unsere Herrscher davon besessen. Sie fingen an, Schulprogramme zu erstellen, um die Vorschulkinder zur Pornographie und Devianz im Schulrahmen zu animieren. Diese Programme werden von allen Psychologen in Verbindung mit dem MK-Ultra Studien gebracht und als Geisteskontrolle benutzt.

Die Hauptbilanz ist ernüchternd: die Franzosen sind entrechtet, die wichtigste Gesetzgebung wie die Erklärung der Bürger- und Menschenrechte wurde außer Kraft gesetzt, die Familie verliert ihre Rechte auf die eigenen Kinder, unsere gesamte Jugend läuft die Gefahr der geistigen Beeinträchtigung durch ihre Schulausbildung, die ihren Geist verschließt anstatt ihn zu erweitern.

Was die Wirtschaft anbelangt beschränken sich die sozialen Rechte zusehends, die Armut wächst, der Reichtum der Konzerne steigt weiterhin dank der Steueroasen und der “Geschäftsgeheimnisse”.

Beim Bund werden die obersten Befehlshaber allmählich durch Freimaurer ersetzt und unsere Armee einem Skelett gleichend, dient mittels der NATO den Amerikanern.

Sex-Besessenheit, Zerstörung der Kindheit, Verminderung der Sozialsätze, privilegierte Großunternehmen, zur Söldnerschaft mutierende Ordnungskräfte, Gerechtigkeitsverlust, Ende der Pressefreiheit, Internetzensur, Abschaffung der Menschenrechte, Wahlfälschung, Missachtung der Landesgesetzgebung, kulturelle Zerstörung durch die Schulprogramme, Vorbereitung des Bürgerkrieges durch die Masseneinwanderung, Veräußerung der nationalen Staatsgüter…und manche wagen die Vermutung, Frankreich sei keine Diktatur!

Nun erkennen die Aufgeklärten:

dass es sich um ein weltweites Problem handelt.

dass Frankreichs Verschwinden mit dem Ende der Menschenrechte verbunden ist und Europa sich den Vereinigten Staaten unterwerfen wird, die schon Deutschland besetzen und kontrollieren.

dass das Hauptwerkzeug zur totalen Kontrolle der gesamten Bevölkerung die “Republik” bzw. die parlamentarische Monarchie ist, die mittels der Parteien ihre Macht über die Gesellschaft aufrechterhält.

dass die Machthaber ihre Dauerregierung nur deshalb fortführen können, weil die Ordnungskräfte die Gesetzgebung missachten und darauf verzichtet haben.

Gründung des Nationalen Übergangsrats

Aus den vorstehenden Gründen haben sich 2015 französische Bürger versammelt, um eine einzig vom Völkerrecht anerkannten Maßnahme zu ergreifen und einen nationalen Übergangsrat zu gründen, den sie bei der UNO im selben Jahr anmeldeten.

Sobald eine Regierung die Gründungsprinzipien eines Landes missachtet -was momentan der Fall in Frankreich ist – erhält eine solche Struktur zur Rückgewinnung der Souveränität ihre Legitimität.

In Europa, Afrika und Südamerika sind mehrere Übergangsräte im Begriff zu entstehen. Das Konzept ermöglicht eine Übergangsperiode, die der Bevölkerung das Recht auf freie Informationen sowie die Wahl der zukünftigen Regierungsform gewährt.

Obwohl es dem isländischen Volk gelang, sich dessen Politiker zu entledigen, hinderte die von Oben befohlene Verschwiegenheit der internationalen Presse das Erwachen und den Mut der Weltbevölkerung, die Isländer nachzuahmen (siehe).

Aber wenn das mit Frankreich als Erfinderin der Menschenrechte passiert, wird es zu einer weltweiten Erschütterung führen und andere Völker ermutigen ,sich ihrer Politiker samt deren Logen zu entledigen.

In Frankreich ist der Widerstand zwar noch schwach, weil die Medien schweigen und wir auf Internet beschränkt sind.

Aber wir sind schon einige Zehntausende, darunter 300 aktive Mitglieder, die den ersten Teil des Übergangsrates bilden werden. Sie stehen bereit, ihre Aufgaben zu übernehmen. Deren Gruppe besteht aus Juristen, Ökonomen, Philosophen, Wissenschaftlern aber auch Handwerkern, Beamten, Unternehmern, Ärzten, Lehrern, usw., die zur Entwicklung eines Programms mitgewirkt haben, das übrigens auch von den anderen angehenden Übergangsräte mit folgenden Zielen übernommen wurde:

die Wiederherstellung des Rechtsstaates und Inkraftsetzung der Bürger-und Menschenrechte zur Verhaftung der oberen Befehlshaber, denen eine vom Strafgesetzbuch vorgeschriebene Freiheitsentzug von mehr als 15 Jahren droht.

die Annullierung der fiktiven nationalen Schuld und sofortige Einführung eines Grundeinkommens, um die Wirtschaft durch die Erschaffung unabhängiger Geldschöpfung anzukurbeln.

die Ausarbeitung einer ehrenvollen Verfassung mit der Zusammenarbeit der Bevölkerung.

die Annektierung eines Fernsehsenders, um wahrhaftige Informationen zu verbreiten.

die umgehende Freigabe gemeinnütziger Patente zur Wiedereinführung eines gerechten Gesundheits- und Erziehungsdienstes.

die Einführung eines Obergerichtshofes, der den “natürlichen Menschenrechten” gewidmet ist.

Das sind die wesentlichen Punkte, die zur Rettung von Frankreich beitragen werden und wahrscheinlich genauso für andere Länder von Bedeutung sein werden.

Heutzutage genauso wie damals Ende des 18. Jahrhunderts steht Frankreich mit diesen 300 Bürgern für die Hoffnung der Welt und für einen Paradigmawechsel, der bestimmt viele andere Völker der Welt begeistern wird.

Kriege wollen nur die Machthaber, niemals die Völker!

Wahrscheinlich wird dieser Obergerichtshof der “natürlichen Menschenrechte” von allen Ländern übernommen und zum Aufbau einer “Organisation der Vereinten Völker” führen, die den aktuellen Völkermord, den Rüstungswettlauf und den Einfluss der Pharmaindustrie beenden wird.

Ich spreche von Völkern und nicht von Nationen, weil etliche Völker außerhalb der Nationen leben und entrechtet sind. Meine Gedanken gehen an die Palästinenser, an Kogis aber auch nach Amazonien, Indonesien oder Afrika.

Die Zeit rennt uns davon, denn die unrechtmässigen Landesoberhäupter werden die Sommerzeit ausnutzen, weil es deren Aufgabe ist, ihre Gesetze schnellstmöglichst zu verabschieden, die zur Vernichung von Frankreich führen.

Die ersten Projekte betreffen:

den Impfzwang der Kleinkinder zugunsten des Pharmakartells auf Kosten der Gesundheit unserer Kinder.

die Verabschiedung eines Gesetzes zur frühest möglichen Einführung der Pornographie in die Schulprogramme der Kinder im Vorschulalter.

die Veräußerung des restlichen Großteils unserer Staatsgüter.

den Verkauf unserer Krankenversicherung (Sozialversicherung) an das Pharmakartell und an die Versicherungsgesellschaften.

Die Reaktion der Bevölkerung wird durch den wirtschaftlichen Einbruch des Euros, neue Attentate, eine noch gewaltsamere Unterdrückung, den Ausbruch eines Bürgerkrieges oder durch mehrere dieser Faktoren zugleich, eingedämmt werden.

Um diesen von den mächtigsten Leuten des Planeten ausgeklügelten Planes zum Scheitern zu bringen, bedarf es einer weltweiten Solidarität sowie beträchtlicher Mittel. Wir werden erfolgreich sein, wenn wir wirtschaftliche Unterstützung bekommen.

Falls Sie unser Vorhaben teilen, helfen Sie uns bitte durch eine Spende und leiten Sie bitte dieses Video an zwei Menschen aus ihrem Bekanntenkreis weiter.

Bitte handeln Sie zügig und klicken Sie unsere Internetseite an, auf der Sie den Text dieses Videos wiederfinden und falls Sie es wünschen in eine zusätzliche Sprache übersetzen können (alle Sprachen sind willkommen!). Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Geduld mir bis zum Ende zugehört zu haben und Ihre Unterstützung. Falls Sie wünschen, diesen Text in eine fremde Sprache zu übersetzen und das Video in andere Länder zu verbreiten bedanke ich mich auch.

Falls unsere Mittel ausreichend sind, wird unsere Aktion schnell in die anderen Länder überschwappen.

Obiger Text entstammt dieser Ansprache

Und eine vergleichbare Bewegung in Deutschland:

Verfassunggebende und gesetzgebende Nationalversammlung Deutschland