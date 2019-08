Rückschrittlichkeit?

Ah, ja, genau so isses…

Die Dekadenz ist „in!“…

denn notwendiges, erforderliches Denken

macht zu vielen Leuten

allzu viel “Mühe”…

und ist möglicherweise

nach so mancher „Meinung“…

ohne allzu große Bedeutung,

ohne brauchbaren Sinn?

Nur so ’ne Schinderei,

ohne sichtbaren, zählbaren Gewinn?

Man sieht diese Massen

von tastenden, tappenden Typen

tagtäglich durch die Gegend tippeln…

gebeugt und gebückt,

fest fokussiert auf ihr „handy“

oder auf ihr “E-phone,”

diese Hilfsmittel (oft hilflos),

fest in den Händen haltend…

und darauf herumtippend…

und sie widmen ihrer Umwelt

kaum einen erkennenden,

aufmerksamen Blick…

und machen dabei nur noch

kaum verständliche Laute…

in täglich neuerfundener Symbolik…

Sind das noch wirkliche Gespräche?

Übt man dabei die Sprache,

oder ist das nur noch Geplapper?

Lernt man mit dieser Methodik

das gute, gesellschaftliche Sprechen,

oder ist das nichts andres als ein

linguistisches Verbrechen?

Nichts als Banalität!

Man spricht nicht mehr wirklich

miteinander oder zueinander.

Man palavert an einander vorbei?

Und was lernt man dabei?

Is das noch ein Gedankenaustausch,

oder nur so nebensächlicher,

oberflächlicher, unsinniger Plausch?

Sie haben sogar Stöpsel

tief gesteckt in den Ohren

und hören überlaute Musik…

Sie palavern unentwegt…

laut, lebhaft, heftig gestikulierend…

Wen wollen sie denn damit beeindrucken,

überzeugen, bezaubern, betören…

Was wollen sie damit bekunden?

Sie haben mit allen Leuten

in der ganzen Welt Kontakt etabliert

und bleibende Verbindung gefunden?

„Was machste?“…“Wo biste?… „Was tuste?“

„Was isste?’… „Was trinkste?“

„Wen siehste?“ … „Mit wem gehste?“

„Wo sitzte?“ … “Wo steckste?“… “Wo stehste?“…

„Wohin gehste?“… „Wann kommste?“

Und desgleichen noch viel mehr…

Sinnloses Palaver mit viel Gepuste…

Meistens nur Krims-Krams und Trivialitäten…

Oft nahezu vollkommen verwirrt…

Meistens bedeutungslose Sachen…

Kein erkennbarer Fortschritt…

Keine gesunde Intelligenz…

Traurig… triste… tragisch…traumatisch…

In der Tat, diese „Entwicklung“

ist unsozial, ungesellig, rückschrittlich…

ist nichts zum Schmunzeln…

Auch die Hin- und Herschickerei

endloser Sortimente von „Selfies“

ist nichts zum Lachen…

Ein krankhafter cultus maximus

von Egoismus und Narzismus…

Man muss sich deshalb wirklich

besorgende Gedanken machen…

Wie geht das alles von hier aus weiter?

Ist die Bewegung der Menschheit

nun auf absteigender Leiter?

Gerhard A. Fürst

10.8.2019

Treppenaufgang symbolisch: geht es aufwärts oder abwärts – Bild: Martin Bartonitz 2019