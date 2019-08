Darüber, warum unsere Kinder nicht mehr erwachsen werden …

Ruhig dahin plätschernder Glessener Quellbach – Foto: Martin Bartonitz 2019

In der Erziehung geht es nicht darum, dem Kind etwas beizubringen! Es geht darum, emotionale und soziale Psyche zu bilden … es geht ums Anleiten, egal, ob beim Anziehen oder Aufräumen, oder in der Schule. Bis Mitte der 90er wurden Kinder ganz viel angeleitet. Deshalb haben sie auch eine solche Psyche bekommen. Und genau das tun wir heute nicht mehr, weil wir Kinder wie kleine Erwachsene sehen, die das alles schon selbst können. Michael Winterhoff, zum Abschluss des folgenden Vortrags

Ich habe mir gestern während meiner Heimfahrt wieder einen sehr erhellenden Vortrag angehört, den ich gerne auch hier wieder ins Regal stellen möchte. Ich nehme seit einiger Zeit wahr, dass Unternehmer bemängeln, dass die Jugendlichen, die nun in die Lehre kommen, zunehmend nicht mehr in der Lage wäre, die grundlegenden Dinge zu beherrschen, um eine Lehre durchlaufen zu können. Neben mangelnder Sprachfähigkeit fehlt es häufig an der Fokussierung auf das, was gerade zu tun ist, am Mangel an Disziplin, etwas durchzuhalten.

Eine meiner Töchter ist Ergotherapeutin (übrigens: sie hat auf dem Blog zwei in meinen Augen wichtige Artikel für junge Eltern veröffentlicht, siehe), und berichtete mir, dass Eltern mit sozial ‚auffälligen‘ Kindern in die Praxis kämen, und sie schnell feststellen können, dass nicht das Kind sondern die Eltern in eine Therapie müssten, so wie es auch Herr Winterhoff in seinem Vortrag darstellt. Heutige Eltern fokussieren mehr auf ihr Handy und sind quasi nicht mehr für ihre Kinder anwesend.

Auf der anderen Seite gehen sie eine Symbiose mit ihren Kinder derart ein, dass diese ein Teil von ihnen selbst werden, und so ständig dran sind, eine Lösung für etwas zu finden, damit dieser Teil von ihnen wieder korrekt funktioniere. Die Kinder würden in dieser Art Symbiose in ihrer emotionalen und sozialen Psyche sich nicht entwickeln können und verbleiben auf dem Stand von etwa Einjährigen stehen.

Wir sind nur noch im Zustand des Gehetztseins: ständig erreichbar, ständig im Panikmodus aufgrund schlechter Nachrichten. Nichts ist mehr stabil. Schauen sie in die Gesichter der Menschen in der Stadt. Sehr viele Depressive, und ist mal ein entspanntes Gesicht dazwischen, denken wir gleich, dass er/sie Drogen genommen hätte … und da sollen wir noch korrekt mit unseren Kindern umgehen können? Michael Winterhoff in dem folgenden Vortrag

Seit etwa 1995, zur Zeit des Beginns der Digitalisierung und einer Zeit, in der Strukturen verschwinden (Wer hat denn nun das Sagen? Deutschland, EU, …?), Sicherheiten weggefallen sind (Zeitverträge, Rente, Hartz IV) und Mensch laufend erreichbar ist, sind inzwischen 50% der Kinder in irgendwelchen Therapien. Damit es wieder besser wird, führt Herr Winterhoff drei wichtige Dinge an:

Ruhe muss rein! Bei Druck auf unter 8-Jährige flippen diese oder verweigern sich. Rituale müssen her, denn diese geben Sicherheit. Wir brauchen viel Anleitung in Abläufe, um unsere emotionale und soziale Psyche auszubilden.

Spannend war für mich besonders der Hinweis, mit welch einfachem und doch auch schwierigem Mittel Eltern ihre Symbiose mit dem Kind wieder lösen können. Lasst Euch überraschen … und, ach ja, das auch noch:

Befreit eure Kinder auch von den Smartphones!

