Auch eine Form der Meinungsbeschränkung: Gleichschaltung im Bildungssystem

Den folgenden Text bekam ich von einem Facebook-Freund via Mail. Ich möchte ihn hier anonym ins Regal stellen, zeigt es doch gut auf, wie unsere sozialen Medien nun gedrosselt werden, um nicht jene Wahrheiten viral in Umlauf zu bringen, die sehen kann, wer sich traut, hinter unser von den Herrschenden aufgestellten Bühnenbild zu schauen:

Es wundern sich immer mehr Facebook-Freunde, dass sie durch eine graue Eminenz im Gedankenaustausch geknebelt werden. Auf meine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Berlin gab es keine Reaktion. Eine Sammelklage würde da schon eher helfen, aber die Klage sollte nicht gegen Facebook gehen, sondern gegen die Kontrolleure, die Beauftragten, die für gutes Geld die Facebook-Freunde „disziplinieren“.

Wer sehr aktiv in der Aufklärung und Information in Facebook ist, der wird auch ohne Verletzung von Gesetzen, Sitte und Anstand verstoßen zu haben, für 30 Tage gesperrt. Das ist so, als wenn sich vor dem Internet-Zeitalter Freunde im Biergarten treffen und sich austauschen und da kommt eine graue Eminenz und packt einen am Ohr und zieht ihn für 30 Tage aus der Unterhaltung. Aufgrund der Problematik in der Politik „kotzt“ sich der Eine oder Andere mal aus, aber das ist normal. Im Internet ist jedoch die Verbreitung von Meinungen, die Aufklärung und Information der Untertanen effektiver als im Biergarten und das „beschädigt“ evtl. die Informationsherrschaft von STERN – DER SPIEGEL etc. und somit auch die Macht der Medienkonzerne.

Wie behält man als Medien-Unternehmen seine Meinungs-Bildungs-Dominanz in Deutschland/Europa?

Man geht zur Regierung und „bietet sich als Berater“ an. Da „empfiehlt“ der „Berater“ dann der Regierung, sehr hohe Strafen für Facebook zu beschließen, wenn die nicht ihre Facebook-Freunde kontrollieren und disziplinieren.

So versucht man auch zu verhindern, dass sich effektive, aktive Gruppen bilden und austauschen. Manche haben bereits das Handtuch geworfen, so auch der „Anwalt“ der Lohnabhängigen, den man etliche Male wegen seiner aufklärenden Worte 30 Tage gesperrt hatte: Er hat ins Internet seine Studien zur freien Nutzung gestellt: MEUDALISMUS = moderner Feudalismus von Dr. Wo. Auch andere Freunde haben sich aus FB verabschiedet, weil sie nicht kontrolliert und „diszipliniert“ werden wollen.

Wenn nun der Bertelsmann-Konzern ein „Berater“ für die Bundesregierung ist, siehe hierzu auch die Studie zu den Krankenhäusern in Deutschland von der Bertelsmann-Stiftung, dann ist es einfach, Kontakt mit den POLITISCHEN KNECHTEN aufzunehmen, um diese dann zu beraten – anzuweisen, was zu tun ist.

Ok, Facebook wird durch hohe Strafen bedroht und auch die Facebook- Freunde fühlen sich bedroht, bei freier Meinungsäußerung 30 Tage gesperrt zu werden. z.B. wenn man im Zusammenhang mit dem Menschen, angibt, dass der Mensch eine Art Primat ist …. und schon wurde gesperrt, weil wohl das Wort Primat diskriminierend ist, aber das ist ein biologisch normales Wort etc. etc.

Das Interessante ist nun, dass die Bertelsmann-Konzern-Tochter ARVATO die Aufgabe bei Facebook übernommen hat, die Facebook-Freunde zu kontrollieren und diese ohne gegen Gesetze verstoßen zu haben, aus dem Informationsaustausch für 30 Tage zu verbannen.

Hier bestätigt sich meine These, dass die Gesellschaften in Deutschland / Europa seit Jahrhunderten von einem psychopathischen FINANZ-ADEL und deren POLITISCHEN KNECHTEN gesteuert und beherrscht werden.

Anti-Soziale, psychopathische Systemstrukturen braucht kein normaler Mensch und durch gegenseitige Aufklärung besteht die Gefahr für den herrschenden, psychopathischen FINANZ-ADEL, dass deren psychopathische Systemstrukturen ausgehebelt werden könnten.

Als Beispiel, wie seit Jahrhunderten diese Strukturen funktionieren, sieht man an der legalisierten Leibeigenschaft vor 500 Jahren. Diese Leibeigenschaft wurde mit großen Opfern seitens der Kleinbauern und Pächter bekämpft und beseitigt. In maskierter Form wurde die Leibeigenschaft von 1940 bis 1945 und von 1956 bis 2012 nochmal eingeführt und kaum Einer hat es bemerkt.

Aus einigen Tests ist für mich ersichtlich, dass es den Lohnabhängigen, Fremdbestimmten in Deutschland nicht gelingt, sich effektiv zu organisieren, um hier eine echte Opposition gegen die Fehler der Regierung aufzubauen. Nur seinen Frust in Facebook abzuladen, bringt die Fremdbestimmten nicht weiter. Hier wäre eine starke Organisation erforderlich, die zielgerichtet Fehler und Schäden für die Zukunft verhindert. Dazu wäre es erforderlich, dass eine Organisation wirksame Flyer in allen Orten Deutschland verteilen und an belebten Plätzen aushängen würden, aber wer ist fähig sich zu organisieren und mitzumachen?

So bleibt die Meinungshoheit bei den Eigentümern der Zeitungen, Magazinen, Rundfunk-Betreibern und es wird sich für die Mehrheit der Bevölkerung nichts positiv verändern. Man sieht auch bezüglich der Meinungshoheit der Medien-Konzerne, wie man effektiv Feindschaft, Hass und Falsch-Informationen gegen andere Völker an den Mann bringt. Siehe Falsch-Informationen bezüglich Ukraine/Russland, Syrien, Iran ….. Aber selbst installieren die Konzerne maskiert eine Kontrolle in FB, damit sogenannte „Hass-Reden“ verhindert werden.

Bertelsmann und Springer haben so alles „im Griff“ und bestimmen, was die Bürger zu denken haben. So bleibt alles beim Alten mit den domestizierten, dressierten, manipulierten und „idiotisierten“ Untertanen.